Comment cet Africain a vécu “la castastrophe du siècle”

il y a 20 minutes

Les tremblements de terre qui ont touché dix villes en Turquie et une partie de la Syrie ont laissé derrière leur sillage plus de 35 000 morts, 80 000 blessés et des dégâts considérables. Parmi les personnes touchées par cette tragédie, se trouvaient des étudiants africains, dont Cheick Omar Fofana, président de l'association des étudiants burkinabè en Turquie. Il raconte à la BBC comment il a vécu cet événement.