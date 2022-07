Le président tunisien Kais Saied cherche un moyen d'étendre ses pouvoirs par un référendum

Alors que le président tunisien demande aux électeurs d'approuver lundi une nouvelle constitution qui lui donne plus de pouvoirs, Magdi Abdelhadi, analyste de l'Afrique du Nord, se penche sur l'homme considéré par ses partisans comme un sauveur et par ses opposants comme un usurpateur de pouvoir.

En prononçant ses discours dans un arabe classique impeccable, souvent agrémenté de commentaires, à un rythme réfléchi, l'ancien professeur de droit donne l'impression d'un homme qui pèse ses mots avec soin, avec un objectif et une vision clairs et une détermination à toute épreuve.

En dépit des critiques de plus en plus nombreuses, tant dans son pays qu'à l'étranger, depuis qu'il a pris le pouvoir en Tunisie il y a un an, il a continué sans se décourager à atteindre la destination qu'il souhaite, et lui seul.

Mais après plus d'une décennie d'instabilité politique, qui a vu dix gouvernements se succéder et d'interminables querelles au parlement, dégénérant parfois en violence, de nombreux Tunisiens en ont tout simplement eu assez de cette "démocratie", qui n'a apporté aucune amélioration tangible à leur qualité de vie.

Au contraire, l'économie était en chute libre, tous les indicateurs économiques pointant dans la mauvaise direction : inflation et chômage en hausse, dette extérieure en augmentation, et la valeur du dinar tunisien a plongé.

Et les choses ont empiré lorsque la pandémie de Covid a frappé, et encore plus après l'invasion russe de l'Ukraine et son impact sur les prix des denrées alimentaires et de l'énergie.