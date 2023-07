Des enfants ghanéens pris à tort lors de raids soutenus par l’organisation caritative américaine IJM

Légende image, Fatima, 11 ans, a été enlevée de la maison de sa famille au milieu de la nuit

Author, Chiara Francavilla, Kwakye Afreh-Nuamah & Kyenkyenhene Boateng

Role, BBC Africa Eye

il y a 49 minutes

Des enfants ghanéens ont été enlevés de chez eux dans le cadre d’une opération soutenue par l’une des principales organisations anti-esclavagistes au monde, selon une enquête de BBC Africa Eye.

L’organisation caritative de plusieurs millions de dollars, International Justice Mission, vise à sauver les enfants victimes de la traite et à les réunir avec leurs familles. Mais de sérieuses préoccupations ont été soulevées au sujet de leurs opérations en Afrique de l’Ouest.

Un peu après minuit le 6 septembre 2022, Musah Mustafa est sorti de sa hutte au toit de chaume pour se soulager et a vu quatre voitures foncer à toute vitesse vers son petit village.

Mogyigna était à peine un village. Avec seulement une poignée de maisons familiales et deux douzaines de personnes au total, c’était plus comme un point au milieu d’une étendue de terres agricoles dans le nord du Ghana. Les voitures étaient rares pendant la journée, et encore moins la nuit. Musah s’est caché derrière un arbre et a regardé. Quand il a vu des hommes armés des voitures s’approcher des deux maisons, il a crié pour tenter de réveiller les autres résidents.

Mais avant que quiconque ne puisse agir, les hommes sont entrés dans les huttes et ont emmené de force quatre enfants, portant une fillette de 11 ans appelée Fatima par les bras et les jambes de la pièce où elle dormait avec ses grands-parents.

Un pistolet pointé sur son cou, la grand-mère de Fatima, Sana, a supplié les hommes. Elle ne comprenait pas pourquoi les enfants étaient emmenés. Deux des oncles des enfants ont également été emmenés. Sana craignait de ne plus jamais revoir ses proches.

Aux yeux des villageois de Mogyigna, un enlèvement violent avait eu lieu.

Mais ce n’était pas un enlèvement.

Officiellement, il s’agissait d’une opération de sauvetage menée par des policiers ghanéens, en vertu de la loi ghanéenne sur la traite des êtres humains. Les enfants ont été confiés aux services sociaux.

L’opération a été initiée par IJM.

Avec un financement annuel d’environ 100 millions de dollars (78 millions de livres sterling) au cours des deux dernières années, IJM est l’une des principales organisations mondiales de lutte contre la traite.

Au Royaume-Uni, IJM dit pouvoir compter sur le soutien de près de 300 églises, et plus de 220 000 £ (280 000 £) ont été collectés l’année dernière auprès d’églises et d’autres donateurs par IJM UK pour soutenir des activités au Ghana.

Mais selon notre enquête, IJM a retiré certains enfants de leur famille dans des cas où il y avait peu ou pas de preuves de traite et cette approche agressive peut avoir été alimentée par une culture axée sur la cible au sein d’IJM.

Nous avons trouvé deux cas documentés d’opérations de sauvetage dans lesquelles des enfants ont été enlevés de force, traumatisants et injustes et des proches d’enfants poursuivis en tant que trafiquants d’enfants. L’un des cas était celui de Fatima.

Au Ghana, IJM se concentre sur le sauvetage des enfants qui ont été victimes de la traite pour travailler comme travailleurs esclaves sur le lac Volta, l’un des plus grands lacs artificiels du monde.

Légende image, Les enfants qui travaillent sur les rives du lac Volta sont un spectacle commun

Environ 300 000 personnes dépendent du lac pour leur subsistance, et les enfants travaillent dans l’industrie locale de la pêche à des degrés divers d’exploitation : certains soutiennent leur famille dans la pêche, d’autres sont embauchés pour travailler sous les capitaines de bateau pour peu ou pas de salaire.

Il existe très peu de données indépendantes sur l’ampleur du problème de la traite des enfants sur le lac Volta. Une étude réalisée en 2016 par IJM a indiqué que plus de la moitié des enfants travaillant sur le lac étaient victimes de la traite.

En 2015, l’organisme de bienfaisance a commencé à secourir des enfants repérés dans des canoës sur le lac, mais en 2018, il est passé à des raids nocturnes dans des endroits à terre où les enfants seraient gardés toute la nuit.

Le raid de cette nuit-là dans le village de Mogyigna était l’une de ces missions. Elle a été baptisée Opération Hilltop.

Africa Eye a commencé à enquêter sur IJM après avoir pris conscience des préoccupations concernant leur travail au Ghana et a placé un journaliste infiltré dans le personnel de l’organisation caritative.

Au fur et à mesure que l’opération Hilltop se déroulait, nous avons pu surveiller ce que le personnel se disait sur un groupe WhatsApp IJM. Nous avons également eu accès aux documents des services sociaux relatifs à l’affaire, donnant à Africa Eye un aperçu sans précédent de la planification, de l’exécution et des conséquences de la mission de sauvetage de l’IJM.

Ces éléments de preuve montrent qu’alors qu’IJM informait ses partenaires de la police et des services sociaux que les quatre enfants avaient été victimes de la traite, l’organisation caritative était parvenue à une conclusion différente.

Un responsable juridique de l’IJM a déclaré dans un message interne envoyé après le raid que l’organisation caritative avait déjà conclu qu’il n’y avait « aucun élément de trafic » dans le cas de Fatima et de deux des autres enfants enlevés cette nuit-là à Mogyigna. Un seul des quatre cas, le cousin de Fatima, Mohammed, comprenait des éléments de traite, selon le juriste - une conclusion qui est contestée par la famille de Mohammed.

Mais la mission visant à retirer les quatre enfants, âgés de cinq à 11 ans, a quand même eu lieu parce que IJM a conclu que les enfants risquaient d’être utilisés pour le travail des enfants, un problème qui, bien que grave, n’aurait pas mérité un raid aussi agressif.

Les messages internes indiquaient que, comme les enfants n’étaient pas à l’école et « travaillaient entre les heures où la loi stipule qu’ils ne devaient pas travailler, et privés de bonne santé, il était nécessaire de les sauver [car ils étaient] utilisés à des fins de travail des enfants ».

Fatima et les trois autres enfants ont été hébergés dans un refuge partenaire de l’IJM, séparés de leurs proches pendant plus de quatre mois, avant qu’une enquête menée par les services sociaux ghanéens ne conclue que les enfants n’avaient pas été victimes de la traite et qu’ils devaient être réunis avec leurs familles.

Légende image, Le village de Mogyigna est composé d’une poignée de maisons familiales

Fatima est maintenant de retour au village, sous la garde de sa grand-mère Sana, tandis que le père de Mohammed a décidé que le garçon devrait vivre ailleurs, tout comme le père des deux autres enfants.

Lorsque Africa Eye s’est rendu à Mogyigna, cinq mois après le sauvetage, les villageois nous ont dit qu’ils étaient heureux que les enfants aient été rendus, mais ils ont dit que les séquelles de l’opération Hilltop se faisaient encore sentir.

Fatima a dit qu’elle avait peur que l’équipe de la BBC soit venue l’emmener à nouveau.

« J’étais terrifiée et j’ai commencé à pleurer », a déclaré la fillette de 11 ans à propos de la nuit de l’opération Hilltop. « Je pensais qu’ils nous emmenaient pour nous tuer. Nous ne savions pas où ils nous emmenaient.

Pendant son séjour au refuge, elle pensait que sa « grand-mère, son grand-père et ses oncles étaient morts ».

« Quand on m’a emmenée, j’ai beaucoup pleuré en pensant à ma famille », a-t-elle ajouté.

Les oncles de Fatima, Nantogma Abukari et Sayibu Alhassan, ont été arrêtés au cours de l’opération.

Ils ont été poursuivis pour trafic et travail d’enfants et ont dépensé toutes leurs économies pour assister aux audiences de mise en liberté sous caution et au tribunal. Chaque voyage de retour au tribunal leur coûte plus de 1 500 cedis ghanéens (132 $; 104 £) en voyage, soit l’équivalent de près de deux mois de travail.

Les poursuites sont un élément essentiel du modèle anti-esclavagiste d’IJM, car l’organisme de bienfaisance soutient qu’elles ont un effet dissuasif. Les documents judiciaires montrent qu’un avocat de l’IJM a remplacé le procureur de l’État lors de l’une des audiences.

L’affaire des oncles a finalement été abandonnée et leurs noms blanchis, mais cela continue de les harceler. Certains membres de leur famille ne leur parlent plus, ont-ils dit, poussés par le soupçon qu’ils avaient été « de connivence » d’une manière ou d’une autre « avec les personnes qui ont emmené les enfants ».

Répondant aux questions de la BBC sur le cas de Fatima, IJM a maintenu que sa mission avait réussi à transférer les quatre enfants avec leurs pères dans un endroit plus sûr.

Légende image, Mawusi Amlade a été emprisonné à tort pour trafic d’enfants

Au cours de l’enquête d’Africa Eye sur l’opération Hilltop, un deuxième sauvetage problématique a été porté à notre attention. Une opération menée en 2019 avait retiré un garçon et son frère de leur famille et avait conduit à la condamnation de la mère des enfants, Mawusi Amlade, à cinq ans de prison pour trafic d’enfants.

L’aspect le plus douloureux de la prison, a déclaré Mme Amlade, était d’être séparée de ses enfants, incertaine de ce qui leur était arrivé.

« Je n’avais aucune idée de l’endroit où mes enfants avaient été emmenés, je n’arrêtais pas de penser à eux, plus que toute autre chose », a-t-elle déclaré à Africa Eye.

Deux ans plus tard, dans une tournure bizarre des événements, la condamnation de Mme Amlade a été annulée après une intervention d’une autre ONG américaine, le Sudreau Global Justice Institute - un partenaire d’IJM.

Sudreau a non seulement libéré Mme Amlade par le biais d’une procédure d’appel, mais a également annoncé son cas dans une campagne de collecte de fonds comme une erreur judiciaire.

Dans un post Instagram qui a ensuite été supprimé, le compte officiel de Sudreau décrivait Mme Amlade comme une « mère de deux enfants faussement condamnée pour un crime grave ».

Quatre ans plus tard, Mme Amlade n’a toujours pas retrouvé ses enfants.

Sudreau a déclaré à la BBC qu’elle avait agi indépendamment d’IJM, malgré le partenariat, et qu’il n’y avait pas de conflit d’intérêts.

Dans un communiqué, IJM a déclaré qu’il « ne décide pas si une éventuelle affaire de traite d’enfants est poursuivie ou si un individu est arrêté ou poursuivi pour des infractions ».

Le journaliste infiltré d’Africa Eye s’est joint à plusieurs conversations qui pourraient aider à expliquer ce qui n’allait pas dans une organisation caritative dont la mission était d’aider les pauvres.

Lors d’une conversation secrètement filmée avec un haut responsable de l’IJM, le journaliste a été informé que le personnel d’IJM devait secourir un certain nombre de victimes et obtenir un certain nombre de poursuites chaque année. Un autre membre du personnel a déclaré que le personnel d’IJM se voyait refuser des augmentations de salaire ou risquait d’être licencié s’il n’atteignait pas ces objectifs.

Dans une conversation séparée, le journaliste a demandé à un enquêteur de l’IJM ce qui se passerait si le personnel d’une mission n’était pas en mesure d’emmener les enfants. « Nous ne pouvons pas dire que nous n’en avons même pas eu, nous devons en avoir », a répondu le membre du personnel.

Le Dr Sam Okyere, maître de conférences à l’Université de Bristol qui a travaillé sur le lac Volta en menant des recherches sur le terrain sur les opérations de sauvetage des enfants, a passé en revue les conversations secrètement enregistrées et a exprimé ses préoccupations quant à la culture apparemment axée sur les cibles.

Il a déclaré à la BBC que les emplois chez IJM sont bien payés et recherchés.

« La peur de perdre un poste convoité signifierait que les gens feraient un effort supplémentaire pour atteindre les objectifs », a déclaré le Dr Owyère.

Légende image, La maison de Fatima à Mogyigna se trouve dans une région éloignée à plusieurs heures de route de la grande ville la plus proche

En ce qui concerne les revendications d’une culture axée sur les cibles, l’organisation caritative a déclaré: « IJM Ghana fixe des objectifs afin d’évaluer l’impact afin que nous puissions fournir le soutien le plus efficace aux autorités pour mettre fin à la traite des enfants. »

IJM a nié que le personnel ait été pénalisé s’il n’atteignait pas les objectifs.

L’équipe de l’organisation caritative ghanéenne était « dirigée et composée de ressortissants ghanéens qui aident les autorités ghanéennes à mettre en sécurité les enfants victimes de la traite, à aider à rétablir le bien-être physique et mental des survivants et à arrêter les responsables de l’exploitation illégale des enfants ».

Il a ajouté: « Notre approche a toujours le bien-être de l’enfant au centre. Les 76 opérations soutenues par IJM Ghana ont permis aux autorités ghanéennes de mettre en sécurité des centaines d’enfants.

IJM a publié des vidéos promotionnelles cinématographiques pour son travail au Ghana. Dans l’une d’elles, les acteurs jouent le moment émouvant où un garçon est réuni avec son grand-père après avoir été sauvé du lac. Dans son matériel de marketing, la société de production qui a réalisé la vidéo a déclaré qu’elle avait aidé à collecter environ 1,25 million de dollars de dons à IJM.

Mais quand Fatima, une vraie enfant avec de vraies personnes qui s’occupaient d’elle, a été autorisée à retourner dans son village, il n’y a pas eu une telle étreinte.

Le grand-père de Fatima, qui avait vu des hommes armés faire irruption dans sa maison et emmener sa petite-fille, est mort alors qu’elle était dans le refuge.

« Mon grand-père était très aimant, il nous offrait des cadeaux », a déclaré Fatima. « Quand je suis revenu, je pleurais et je me demandais, puisque mon grand-père nous a quittés, où le reverrions-nous ? »

Reportage supplémentaire de Yahaya Masahudu et Aliaume Leroy