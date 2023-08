Quelle est la meilleure position pour dormir ?

Certains ne jurent que par une nuit sur le côté, d'autres sur le dos. Mais quelle position de sommeil est la meilleure pour une bonne nuit de sommeil ?

Si vous vivez dans un endroit touché par les récentes vagues de chaleur, vous avez peut-être passé vos nuits à vous tourner et à vous retourner, à essayer différentes positions de sommeil dans le but de vous mettre à l'aise. Mais que disent les preuves sur les meilleures positions de sommeil ?

Des études sur tout le monde, des marins sur les porte-conteneurs aux soudeurs au Nigeria, pourraient nous aider, bien que compte tenu de l'importance du sommeil pour nous, il est surprenant de voir combien peu d'études à grande échelle ont été menées .

Il faut d'abord savoir dans quelle position les gens dorment. On peut leur demander bien sûr, mais on ne se souvient vraiment que de la façon dont on était allongé quand on essayait de s'endormir et de la position dans laquelle on se réveille. De plus, les chercheurs ont essayé diverses techniques, notamment filmer des personnes pendant leur sommeil ou les amener à utiliser une technologie portable qui surveille leurs mouvements.

À Hong Kong, des chercheurs développent ce qu'ils appellent le "Blanket Accommodative Sleep Posture Classification System", qui utilise des caméras de profondeur infrarouges capables de détecter la position de sommeil d'une personne même à travers une couverture épaisse.

Des chercheurs au Danemark ont ​​utilisé de petits détecteurs de mouvement fixés aux cuisses, au haut du dos et au haut des bras des volontaires avant qu'ils ne s'endorment pour établir leur position de sommeil préférée . Ils ont constaté que pendant leur séjour au lit, les gens passaient un peu plus de la moitié de leur temps sur le côté, environ 38 % sur le dos et 7 % sur le devant. Plus les gens étaient âgés, plus ils passaient de temps à leurs côtés.

Ce penchant à dormir sur le côté est quelque chose que nous ne développons qu'à l'âge adulte, car les enfants de plus de trois ans passent en moyenne un temps égal à dormir sur le côté, le dos et le ventre .

Les bébés, quant à eux, dorment principalement sur le dos car ils sont ainsi installés dans leur lit pour des raisons de sécurité .

Dormir sur le côté est donc la position la plus courante et on pourrait faire confiance à la sagesse de la foule pour choisir la position où elle dort le mieux, mais qu'en est-il des données ? Une très petite étude observationnelle dans laquelle les gens pouvaient dormir comme ils le souhaitaient a révélé que ceux qui dormaient sur le côté droit dormaient légèrement mieux que ceux sur le côté gauche , suivis de ceux sur le dos.

Si vous trouvez qu'il est facile de dormir sur le côté, c'est probablement aussi mieux pour quiconque essaie de s'endormir à proximité. À une occasion, alors que je visitais un sous-marin pour une émission de radio que je faisais, les sous-mariniers m'ont montré leurs dortoirs, où les couchettes étaient si étroitement empilées les unes sur les autres qu'il était difficile de se retourner. Cela signifiait qu'ils avaient tendance à dormir sur le dos, alors ils m'ont dit que c'était une course pour s'endormir avant que toute la cabine ne soit pleine d'hommes qui ronflaient.

Une autre petite étude a porté sur les marins travaillant sur des porte-conteneurs marchands et a constaté que les troubles respiratoires tels que le ronflement étaient plus fréquents lorsque les marins dormaient sur le dos .

Beaucoup de gens trouvent plus facile de s'endormir sur le dos - mais cela ne signifie pas nécessairement que c'est la meilleure position pour dormir.

Certains ronflements sont causés par une apnée obstructive du sommeil sévère, où la respiration s'arrête et recommence pendant que la personne dort. Cela s'est avéré plus fréquent chez les personnes qui dorment constamment sur le dos .

En revanche, s'allonger sur le côté aide à dégager les voies respiratoires supérieures et empêche la luette (la partie charnue qui pend au fond de la gorge) et la langue d'obstruer la gorge, ce qui réduit les ronflements. En effet, dans certains cas, il a été démontré que le fait de passer de dormir principalement sur le dos à dormir principalement sur le côté résout complètement le problème de l'apnée du sommeil .

Dormir sur le côté peut également avoir d'autres avantages. Par exemple, des recherches sur les habitudes de sommeil des soudeurs sur des porte-conteneurs au Nigeria ont montré que ceux qui dormaient sur le dos étaient plus susceptibles de souffrir de maux de dos que ceux qui dormaient sur le côté.

Les personnes qui dormaient dans une position latérale plus droite et plus soutenue ont déclaré avoir moins de douleurs au cou.

Mais cela ne signifie pas que dormir sur le côté fonctionne pour tout le monde ou est une panacée pour tous les maux et douleurs. Cela dépend de votre malaise et de la position exacte que vous adoptez pendant le sommeil. Des chercheurs d'Australie-Occidentale ont surveillé les chambres des volontaires pendant 12 heures par nuit à l'aide de caméras automatiques et ont découvert que ceux qui disaient se réveiller régulièrement avec un cou raide passaient plus de temps à dormir dans ce que les chercheurs appellent des "positions de sommeil latérales provocantes".

Cette phrase peut évoquer toutes sortes de possibilités dans votre esprit, mais ce que cela signifie dans ce contexte est de dormir sur le côté dans une position tordue, par exemple, le haut de la cuisse atteignant l'autre cuisse, tordant la colonne vertébrale. En revanche, les personnes qui dormaient dans une position latérale plus droite et plus soutenue ont déclaré avoir moins de douleurs au cou .

Ce que la conception de cette étude n'a bien sûr pas pu déterminer, c'est si dormir dans la position "provocante" causait la douleur au cou ou si les gens adoptaient cette position parce que c'était la seule façon de se mettre à l'aise à cause de la douleur au cou.

Certaines personnes – comme celles qui servent sur des sous-marins – n'ont même pas la possibilité de dormir sur le côté.

Alors, que diriez-vous si vous demandiez aux gens d'essayer une nouvelle position de sommeil et que vous les suiviez ensuite pour voir si cela faisait une différence dans les douleurs qu'ils ressentaient ?

Dans une étude menée auprès de personnes âgées participant à un programme de remise en forme au Portugal, on a demandé aux personnes souffrant de maux de dos de dormir sur le côté et à celles souffrant de douleurs au cou d'essayer de dormir sur le dos. Quatre semaines plus tard, 90 % des participants ont déclaré que leurs douleurs respectives avaient diminué .

Cela ressemble à un résultat impressionnant, mais il y a une mise en garde. Seulement 20 personnes ont participé à l'étude – un petit échantillon – il n'est donc pas possible de conclure que ce simple changement de position de sommeil aurait un effet aussi positif sur toutes les personnes souffrant de douleurs dorsales ou cervicales. Comme toujours dans la recherche scientifique, d'autres études sont nécessaires.

Si vous souffrez de brûlures d'estomac, cela vaut peut-être la peine d'essayer de dormir davantage sur le côté gauche à l'avenir.

Pour un problème médical, il ne s'agit pas seulement de savoir s'il faut s'allonger sur le dos ou sur le côté, mais plutôt de quel côté vous vous allongez. Dans le reflux acide, les sucs gastriques remontent de l'estomac, provoquant une brûlure intense dans la poitrine. Parfois, les médecins conseillent aux gens d' essayer de dormir sur des oreillers surélevés pour tenter de soulager ce type de douleur très désagréable.

Si l'inconfort se produit à plusieurs reprises, il s'agit d'un reflux gastro-œsophagien, qui peut avoir de graves conséquences. Pourquoi cela aurait dû se produire n'est pas tout à fait clair, mais une explication possible est que dormir sur la gauche maintient la jonction entre l'estomac et l'œsophage au-dessus du niveau de l'acide gastrique. Dormir à droite détend le sphincter inférieur de l'œsophage, permettant à l'acide de s'échapper .

Dormir sur le côté est la position la plus courante - et cela signifie également que vous êtes moins susceptible de ronfler.

Quelle que soit la réponse, si vous souffrez de brûlures d'estomac, cela vaut peut-être la peine d'essayer de dormir davantage sur le côté gauche à l'avenir.

Jusqu'à présent, je me suis concentré sur le fait de dormir sur le côté ou sur le dos, car c'est ce que font la majorité des gens. Mais qu'en est-il de ces personnes – une petite minorité – qui dorment sur le ventre ?

Eh bien, pour commencer, une étude suggère que ce n'est pas une bonne idée si vous souffrez de douleurs à la mâchoire , ce qui n'est peut-être pas très surprenant.

Et qu'en est-il des rides ? Sûrement, s'allonger avec votre visage écrasé dans votre oreiller aggrave les rides ?

Écrivant dans Aesthetic Surgery Journal, un groupe de chirurgiens plasticiens suggère, assez poétiquement, que la peau de votre visage est mieux préservée si elle est traitée comme « une algue qui se balance lorsqu'elle est attachée à une tige ».

L'idée est donc d'imposer le moins de pression possible sur votre visage pendant que vous dormez et cela exclut de dormir à plat ventre. Et si la préservation de votre peau est plus importante pour vous que mieux dormir ou faire face à des courbatures ou à des reflux, alors dormir sur le côté n'est pas idéal non plus.

Que peut-on alors conclure de tout cela ? Tout d'abord, toutes choses étant égales par ailleurs, dormir sur le côté semble avoir plusieurs avantages, mais votre posture précise peut avoir un effet sur les douleurs au cou et au dos - et le côté sur lequel vous dormez peut augmenter ou réduire le reflux acide. Le ronflement augmente si vous dormez sur le dos, mais nous varions tous, donc cela pourrait toujours être la façon dont vous dormez le mieux.