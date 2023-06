Des plateformes de médias sociaux effacent les preuves de crimes de guerre grâce à l'intelligence artificielle

Par Jack Goodman et Maria Korenyuk

Meta et YouTube affirment qu'ils cherchent à trouver un équilibre entre leur devoir de témoigner et celui de protéger les utilisateurs contre les contenus préjudiciables.

L'intelligence artificielle (IA) peut supprimer les contenus nuisibles et illégaux à grande échelle. Cependant, lorsqu'il s'agit de modérer les images violentes des guerres, les machines manquent de nuance pour identifier les violations des droits de l'homme.

La BBC l'a rencontré dans une banlieue de Kiev où, il y a un an, des hommes, des femmes et des enfants avaient été abattus par les troupes russes alors qu'ils tentaient de fuir l'occupation.

Il a filmé les corps - au moins 17 - et les voitures calcinées.

Il voulait mettre ces vidéos en ligne pour que le monde entier puisse voir ce qui s'était passé et pour contrer le discours du Kremlin. Mais lorsqu'il les a téléchargées sur Facebook et Instagram, elles ont été rapidement retirées.

"Les Russes eux-mêmes disaient que ces vidéos étaient fausses, qu'ils n'avaient pas touché de civils et qu'ils ne s'étaient battus qu'avec l'armée ukrainienne", a déclaré Ihor.

Nous avons téléchargé les images d'Ihor sur Instagram et YouTube en utilisant des comptes fictifs.

Dans un premier temps, YouTube a appliqué des restrictions d'âge aux trois mêmes vidéos, mais dix minutes plus tard, il les a toutes supprimées.

"Vous pouvez comprendre pourquoi ils ont développé et entraîné leurs machines à retirer les vidéos dès qu'elles ont l'air difficiles ou traumatisantes", a déclaré M. Rusbridger à la BBC. Le Meta Oversight Board auquel il siège a été mis en place par Mark Zuckerberg et est connu comme une sorte de "cour suprême" indépendante pour l'entreprise, qui possède Facebook et Instagram.