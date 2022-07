Les 5 principaux avantages des carottes pour la santé

il y a une heure

Les carottes peuvent-elles vraiment vous aider à voir dans le noir ? Et quels sont les autres avantages de ce légume polyvalent ? Kerry Torrens, nutritionniste diplômée, explore les avantages pour la santé de l'humble carotte.

Que sont les carottes ?

Légume-racine populaire de la famille des Apiacées, la carotte (daucus carota) est incroyablement polyvalente : on peut la déguster crue comme en-cas ou en salade, cuite pour les soupes et les accompagnements ou ajoutée à des gâteaux sucrés.

Bien que la plupart d'entre nous associent les carottes à leur couleur orange vif, les carottes d'origine étaient jaunes et violettes.

La partie de la plante la plus communément consommée est la racine, bien que la tige et les feuilles soient également comestibles et utilisées dans certaines parties du monde comme herbe ou feuille de salade.