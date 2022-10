Qu’est-ce que le colonialisme vert ?

En 2019, la World Wild Fund for nature (WWF) a été accusée de financer et de travailler avec des gardes anti-braconnage qui auraient torturé et tué des personnes dans des parcs en Asie et en Afrique, selon une enquête de Buzzfeed.

Retrouver les terres ancestrales

Un accord de partenariat public-privé est signé pour donner la priorité ‘’à la mise en place de mécanismes de gouvernance et de partage des revenus transparents et équitables, à la conception de systèmes de gestion des ressources naturelles qui soient équitables et culturellement adaptés, à des discussions sur les droits coutumiers et les droits des usagers, et à la conception d’un processus de réconciliation entre les Batwa et le gouvernement pour discuter des griefs et des injustices passés’’, renseigne le site du PNKB.