Cet invention qui a révolutionné le traitement de la tuberculose

il y a 8 minutes

Evanildo da Silveira Depuis Vera Cruz (RS) pour BBC News Brésil

Crédit photo, REVUE BRÉSILIENNE DE LA TUBERCULOSE Légende image, Manoel Dias de Abreu a été proposé trois fois pour le prix Nobel en raison de son invention.

Il est connu sous plusieurs noms dans le monde. Roentgenfluorographie, en Allemagne ; radiophotographie, en France ; schermographie, en Italie ; photoradiographie, en Espagne ; photofluorographie, en France et en Suède ; et microradiographie, au Portugal. Au Brésil, on l'appelle l'abreugraphie et toute personne âgée de 50 ans ou plus doit en avoir bénéficié pour pouvoir s'inscrire à l'école ou obtenir un nouvel emploi.

Ce que peu de gens savent, c'est que cet examen des poumons, qui a commencé à se développer il y a 100 ans et qui a révolutionné le diagnostic et le traitement de la tuberculose, a été inventé par le médecin brésilien Manoel Dias de Abreu - d'où son nom - et que c'est pour cela qu'il a été nommé trois fois pour le prix Nobel, en 1946, 1951 et 1953.

La radiophotographie n'est rien d'autre qu'une image radiographique, dans le cas des poumons, comme n'importe quelle autre, mais avec une différence essentielle : la façon dont elle est réalisée.

Une radiographie dépend de la source des rayons X, qui sont des ondes électromagnétiques de très haute fréquence générées dans un tube.

Le patient est la "cible" de ce rayonnement", explique le physicien Peter Schulz, de l'université d'État de Campinas (Unicamp). "De l'autre côté de lui se trouve un film, ou un écran numérique de capteurs photosensibles, qui enregistre l'image."

Ce rayonnement est très pénétrant, mais il est plus ou moins absorbé, selon le tissu humain sur lequel il brille. Ainsi, il est possible de voir les os et d'autres structures et organes à l'intérieur du corps. Le problème est que cet enregistrement d'images est coûteux.

"Tous ceux qui ont déjà pris une radiographie de la poitrine ou de l'abdomen savent qu'elle est énorme, de la même taille que ce qui a été radiographié", dit Schulz.

"La question sur laquelle Manuel de Abreu s'est attardé était donc la suivante : comment faire des radiographies à grande échelle, en réduisant le coût et le temps, spécifiquement des poumons, car au début du XXe siècle, la tuberculose était un problème de santé publique très grave ?"

L'idée, dont le développement a pris plus d'une décennie, était de photographier avec un film commun, beaucoup moins cher, car la photographie avec des appareils portables était déjà une pratique répandue au début du siècle dernier.

"L'image des rayons X traversant la personne examinée était donc générée sur un écran composé de matériau fluorescent, qui faisait partie du dispositif", explique M. Schulz. "Et cette image, maintenant en lumière visible, a été photographiée de la même manière que nous photographions n'importe quel paysage."

Selon le radiologue Cesar Higa Nomura, président de la Société de radiologie et d'imagerie diagnostique de São Paulo (SPR), la radiophotographie était une méthode rapide et efficace pour diagnostiquer la tuberculose à faible coût, les films photographiques étant moins chers que les films radiographiques.

"De plus, il s'agissait d'une méthode portable qui permettait une utilisation à grande échelle", ajoute-t-il. Alors qu'un film radiographique a une taille de 30 x 40 cm, ceux utilisés dans les appareils photo ordinaires - et donc en abrégé - ne mesurent que 35 mm ou 70 mm.

Crédit photo, REVUE BRÉSILIENNE DE LA TUBERCULOSE Légende image, Des professionnels du centre de santé de Vitória prêts à pratiquer la radiophotographie.

Une question peut se poser : mais si l'image apparaît déjà sur l'écran fluorescent, pourquoi prendre une photo ?

"L'examen avec la seule image fluorescente peut prendre beaucoup plus de temps et les rayons X sont ionisants et donc nocifs pour la santé", répond M. Schulz.

"Et aucun enregistrement pour vérification ultérieure. Avec la photographie, une exposition rapide suffit pour l'obtenir, car la photo est examinée après coup."

Dans le cas de l'abreugraphie, la petite photo devenait une partie d'une carte, qui pouvait être présentée partout où cela était nécessaire, comme les certificats de vaccination covid-19 de nos jours.

"Il s'agit d'une convergence assez ingénieuse de différentes technologies, une convergence qui n'a pas été simple, nécessitant de nombreuses étapes de développement", explique le physicien de l'Unicamp.

Formation à Rio et études en Europe

Abreu est né dans la ville de São Paulo, le 4 janvier 1892, troisième fils du Portugais de la province de Minho, Júlio Antunes de Abreu, et de la Paulista Mercedes da Rocha Dias, de Sorocaba.

Il est entré à la faculté de médecine de Rio de Janeiro à l'âge de 15 ans et a obtenu son diplôme à 21 ans, en 1913.

Peu après, lui et sa famille - outre ses parents, un frère et une sœur - partent pour Paris, où Abreu entend poursuivre et parfaire ses études.

Toutefois, en raison de la Première Guerre mondiale, il a dû rester à Lisbonne jusqu'en 1915, date à laquelle il a finalement déménagé dans la capitale française, où il est resté pendant 8 ans.

Crédit photo, ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE Légende image, Abreu dans sa position préférée.

Là, Abreu travaille au Nouvel Hôpital de la Pitié, le plus ancien hôpital de Paris, sous la direction du médecin Nicolas Augustin Gilbert (1858-1927).

Le Brésilien est chargé de photographier les pièces chirurgicales et, pour ce faire, il crée de nouvelles techniques, utilisant les rayons X, découverts récemment, plus précisément le 8 novembre 1895, par le physicien allemand Wilhelm Conrad Röentgen (1845-1923).

À cette époque, Abreu a vécu une expérience qui l'a certainement influencé dans le développement de la radiophotographie par la suite.

À l'aide de radiographies, il a identifié un cas de tuberculose, qui n'avait pas été détecté par son patron expérimenté avec la percussion et l'auscultation avec le stéthoscope, la méthode de diagnostic alors utilisée pour examiner le poumon.

Dans un autre hôpital, Laennec, il se perfectionne en radiologie pulmonaire et développe la densimétrie (mesure des différentes densités) du poumon.

C'est dans cet hôpital qu'Abreu a acquis la conviction que photographier l'écran fluorescent, l'écran, dans les examens radiologiques pouvait être un moyen bon marché de diagnostiquer la tuberculose en masse.

Il a même essayé, vers 1919, de photographier l'écran, mais s'est heurté à des obstacles techniques. La luminosité de la fluorescence de l'écran était trop faible, loin d'être suffisante pour être marquée sur les films de sel d'argent des appareils photo ordinaires en une si petite fraction de seconde.

En 1922, il revient de France et s'installe à Rio de Janeiro. À son arrivée, il trouve la ville prise d'une épidémie de tuberculose, au point d'avoir dit, selon le site de l'Association nationale des inventeurs : "il y avait des morts, il n'y avait pas de malades, qui cachaient leur diagnostic dans la masse épaisse de la population ; les quelques malades qu'il y avait, recherchaient le dispensaire au stade final de la maladie, quand le traitement, l'isolement et les diverses mesures prophylactiques étaient déjà inutiles".

Abreu a alors relancé les recherches pour mettre au point le test. En 1924, il fait une deuxième tentative pour obtenir une photographie de l'écran, mais échoue à nouveau, pour la même raison : la faible luminosité de l'écran.

Mais il a continué à lutter contre la tuberculose et grâce à son influence et à celle de José Plácido Barbosa da Silva, chef de l'inspection de la prophylaxie de la tuberculose, le premier service de radiologie a été créé dans la ville de Rio de Janeiro.

Crédit photo, ROENTGEN Légende image, Première abreugraphie enregistrée.

Plus tard, lorsqu'il prend la tête du service de radiologie de l'hôpital Jesus, à la demande du médecin et maire de la ville de Rio de Janeiro, Pedro Ernesto do Rego Batista, Abreu tente à nouveau de créer la radiophotographie, en raison de l'incidence d'innombrables cas de tuberculose parmi les enfants radiographiés.

Enfin, en 1936, il réussit à obtenir la radiophotographie sur écran, maintenant avec une nouvelle technologie qui donne une plus grande fluorescence à l'écran.

Abreu a nommé son invention roentgenfotografia, en l'honneur du découvreur des rayons X.

Succès et popularité

Toujours en 1936, il a été construit - par les techniciens de Casa Lohner, une filiale de Siemens installée à Rio de Janeiro - le premier appareil à effectuer des abréviations sérielles dans la population, qui a été installé à l'hôpital allemand, à Rio de Janeiro, en mai de cette année.

"L'invention a acquis une notoriété internationale", explique le docteur Fabiano Reis, du département d'anesthésiologie, d'oncologie et de radiologie de la faculté des sciences médicales d'Unicamp.

"La technique s'est rapidement répandue et a été intégrée par les services de santé publique au Brésil et dans d'autres pays". À l'époque, il était 100 fois moins cher qu'une radiographie traditionnelle.

M. Schulz ajoute que les lois de prévention de la tuberculose au Brésil et au Japon, par exemple, ont conduit à ce que jusqu'à 60 % des populations soient dépistées par cette méthode.

En outre, selon la National Inventors Association, des unités mobiles ont été mises en place dans le monde entier avec des appareils d'abréviation installés dans des véhicules, qui effectuaient des radiographies du thorax dans des lieux publics et dans de grandes industries.

En Allemagne, par exemple, en 1938, le nombre de tests effectués avait déjà dépassé les 500 000.

Avant cela, en mars 1937, le premier service d'enregistrement thoracique a été créé dans la ville de Rio de Janeiro, dans lequel un appareil abréviateur plus perfectionné a été installé.

"Du 8 au 21 juillet de cette année-là, 758 personnes apparemment en bonne santé ont été examinées, dont 44 présentaient des lésions pulmonaires", explique Reis.

"Lorsque son utilité et son importance ont été prouvées, la nouvelle technique a commencé à être adoptée à grande échelle dans d'autres États du Brésil, ainsi qu'en Europe et en Amérique du Sud."

Le médecin et maître en santé collective, Dilene Raimundo do Nascimento, de la Recherche en histoire des sciences et de la santé, de la Maison Oswaldo Cruz de la Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz), rappelle qu'à l'époque, l'abréviation n'avait que des avantages.

"En raison de son faible coût et de sa facilité d'utilisation, il a rendu possible l'examen de masse pour le diagnostic précoce de la tuberculose", explique-t-il.

"Le diagnostic précoce de la maladie a permis de commencer le traitement avant qu'il ne soit trop tard, réduisant ainsi le nombre de décès."

Crédit photo, REVUE BRÉSILIENNE DE LA TUBERCULOSE Légende image, Appareil utilisé pour faire des radiophotographies.

Selon M. Nomura, l'innovation d'Abreu a eu un grand impact sur la santé publique brésilienne de l'époque, qui luttait contre la tuberculose, avec un grand nombre de personnes touchées par la maladie, diagnostiquées à des stades avancés et un nombre croissant de décès.

"Rien qu'à Rio de Janeiro, au début des années 1920, les estimations faisaient état d'environ 300 décès par groupe de 100 000 personnes", précise-t-il. L'information se trouve dans le livre O Mestre da Sombras - Um raio-x histórico de Manoel de Abreu.

Avec la diminution progressive de l'incidence de la tuberculose et les progrès de son traitement, les programmes de dépistage de masse ont été interrompus dans les années 1970.

"Après tout, au début de ce siècle, l'incidence était de 150 cas pour 100 000 habitants (similaire à la covid-19 dans certaines vagues de certains pays), mais en 1970, elle n'était déjà plus que de 5 cas pour 100 000", explique M. Schulz.

C'est pourquoi, en 1974, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est prononcée contre l'utilisation de l'abréviation de masse, car elle exposait inutilement la population à des doses de radiation.

"Actuellement, le test de détection de la tuberculose se fait par la recherche du bacille de Koch dans les expectorations", explique M. Reis.

"Pour le dépistage de certaines pathologies pulmonaires, les études tomographiques à faible dose sont recommandées, qui permettent de détecter d'éventuelles lésions à un stade précoce."

Malgré cela, l'abreugraphie reste dans les mémoires, du moins au Brésil, où sa fête nationale est célébrée le 4 janvier, date de naissance de son inventeur.