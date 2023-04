Qu'est-ce que l'iléisme, cette technique ancestrale qui vous aidera à penser plus sagement ?

Le paradoxe de Salomon

Grossmann s'est d'abord appuyé sur les travaux de nombreux philosophes pour définir un certain nombre de "composantes métacognitives", notamment l'humilité intellectuelle, la reconnaissance des points de vue des autres et la recherche de compromis, qui sont généralement considérées comme essentielles à une prise de décision intelligente.

Grossmann a constaté que ces tests de raisonnement intelligent étaient plus efficaces que les tests de QI pour prédire la satisfaction générale des gens dans leur vie et la qualité de leurs relations sociales.

Si j'ai reçu des commentaires négatifs d'un collègue, par exemple, mon sentiment de honte peut m'amener à me mettre sur la défensive. Cela pourrait m'amener à rejeter ses opinions sans me demander si ses conseils pourraient être utiles à long terme.

Ils ont montré que les personnes qui utilisaient l'iléisme pour parler de leurs problèmes faisaient preuve d'une plus grande humilité intellectuelle, d'une plus grande capacité à reconnaître le point de vue des autres et d'une plus grande volonté de faire des compromis, ce qui augmentait leur score global en matière de raisonnement rationnel.

* David Robson est rédacteur scientifique et auteur de The Expectation Effect : How Your Mindset Can Transform Your Life (L'effet d'attente : comment votre état d'esprit peut transformer votre vie).