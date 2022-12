K-pop Eternity et l'essor des groupes de filles virtuels

Julie Yoonnyung Lee et Amelia Hemphill

Crédit photo, PULSE9 Légende image, Eternity est un groupe de K-pop créé grâce à la technologie de l'IA - tous ses membres sont virtuels.

Depuis la sortie de son premier single I'm Real en 2021, le groupe de filles K-pop Eternity a accumulé des millions de vues en ligne.

Ils chantent, dansent et interagissent avec leurs fans comme n'importe quel autre groupe.

En fait, il y a surtout une grande différence entre eux et tout autre groupe pop que vous pourriez connaître : les 11 membres sont des personnages virtuels.

Des non-humains, des avatars hyper-réels fabriqués avec de l'intelligence artificielle.

"Le business que nous faisons avec Eternity est un nouveau business. Je pense que c'est un nouveau genre", déclare Park Jieun, la femme derrière Eternity.

"L'avantage d'avoir des artistes virtuels est que, alors que les stars de la K-pop sont souvent confrontées à des limitations physiques, voire à une détresse mentale, parce qu'elles sont des êtres humains, les artistes virtuels peuvent s'en affranchir."

Le raz-de-marée culturel de la pop coréenne est devenu une force de plusieurs milliards de dollars au cours de la dernière décennie.

Avec ses airs entraînants, ses productions de haute technologie et ses chorégraphies de danse, la K-pop s'est imposée dans le monde entier, devenant l'une des exportations les plus lucratives et les plus influentes de la Corée du Sud.

Mais les grandes stars de la K-pop, leurs légions de fans fidèles et les chefs d'entreprise qui cherchent à tirer parti de leur succès sont tous tournés vers l'avenir.

Avec l'explosion de l'intelligence artificielle (IA), des technologies deepfake et des avatars, ces idoles de la pop font entrer leur célébrité dans une toute nouvelle dimension.

Crédit photo, DIVERTISSEMENT YG Légende image, Les superstars de la K-pop, Blackpink, utilisent également le métavers pour toucher un public plus large.

Les visages virtuels des membres d'Eternity ont été créés par la société de technologie d'apprentissage profond Pulse9. Park Jieun est le PDG de l'organisation.

Au départ, l'entreprise a généré 101 visages fantaisistes, les divisant en quatre catégories en fonction de leurs charmes : mignons, sexy, innocents et intelligents.

Les fans ont été invités à voter pour leurs préférés. Des concepteurs internes se sont ensuite mis au travail pour animer les personnages gagnants en fonction des préférences des fans.

Pour les chats en direct, les vidéos et les rencontres de fans en ligne, les visages des avatars peuvent être projetés sur des chanteurs, des acteurs et des danseurs anonymes, recrutés par Pulse9.

La technologie agit comme un filtre deepfake, donnant vie aux personnages.

"Les personnages virtuels peuvent être parfaits, mais ils peuvent aussi être plus humains que les humains", explique Park Jieun à BBC 100 Women.

Alors que la technologie deepfake se généralise, on craint qu'elle ne soit utilisée pour manipuler l'image des gens sans leur permission ou pour générer de dangereuses fausses informations.

Des femmes ont signalé que leur visage avait été inséré dans des films pornographiques, tandis que des "deepfakes" du président russe Vladimir Poutine et du président ukrainien Volodymr Zelensky ont été partagés sur des plateformes de réseaux sociaux.

"J'essaie toujours de faire comprendre qu'il s'agit de personnages fictifs", déclare la PDG.

Elle précise que Pulse9 utilise le projet de lignes directrices éthiques de l'Union européenne en matière d'IA pour créer ses avatars.

Crédit photo, PULSE9 Légende image, Les personnages virtuels, comme celui d'Eternity, peuvent être "plus humains que les humains", selon la femme d'affaires Park Jieun.

Et Park Jieun voit d'autres avantages dans les groupes virtuels où chaque avatar peut être contrôlé par ses créateurs.

"Le scandale créé par de vraies stars humaines de la K-pop peut être divertissant, mais c'est aussi un risque pour l'entreprise", déclare la PDG.

Elle pense pouvoir utiliser ces nouvelles technologies à bon escient et minimiser les risques pour les artistes de K-pop surstressés et pressurisés qui tentent de suivre les exigences de l'industrie.

Au cours des dernières années, la K-pop a fait la une des journaux pour divers problèmes sociaux - des ragots sur les fréquentations aux trolls en ligne, en passant par le fat-shaming et les régimes extrêmes des membres des groupes.

Le genre a également suscité une conversation sur la santé mentale et la cyberintimidation en Corée du Sud, après la mort tragique de jeunes stars de la K-pop, qui, selon beaucoup, a eu un impact important sur leurs adeptes.

En 2019, la chanteuse et actrice Sulli a été retrouvée morte dans son appartement, à l'âge de 25 ans. Elle avait fait une pause dans l'industrie du divertissement, après avoir apparemment "souffert physiquement et mentalement des rumeurs malveillantes et fausses qui se répandaient à son sujet".

Son amie proche Goo Hara, une autre brillante artiste de K-pop, a également été retrouvée morte à son domicile à Séoul peu après. Avant de s'enlever la vie, Goo se battait pour obtenir justice après avoir été secrètement filmée par son petit ami, ce qui lui avait valu d'être violemment attaquée en ligne.

Menace ou assistance ?

Pour les stars humaines qui travaillent jour et nuit pour s'entraîner, se produire et interagir avec leurs fans, l'assistance d'un avatar dans le monde virtuel pourrait apporter un certain soulagement.

Han Yewon, 19 ans, est la chanteuse principale du nouveau groupe de filles mimiirose, géré par YES IM Entertainment en Corée du Sud.

Elle a passé près de quatre ans comme stagiaire, attendant l'occasion d'être propulsée sous les feux de la rampe - et faisant partie des nombreux candidats qui devaient se soumettre à des évaluations mensuelles. Ceux qui ne faisaient pas suffisamment de progrès étaient renvoyés.

"Je m'inquiétais beaucoup de ne pas pouvoir faire mes débuts", raconte Yewon.

Légende image, Han Yewon est la chanteuse principale humaine du groupe de filles K-pop mimiirose.

Devenir une star de la K-pop ne se fait pas du jour au lendemain. Et avec de nouveaux groupes qui font leurs débuts chaque année, il peut être difficile de se démarquer.

"Je suis allée au travail vers dix heures du matin et j'ai fait mes échauffements vocaux pendant une heure. Ensuite, j'ai chanté pendant deux ou trois heures, j'ai dansé pendant trois à quatre heures et j'ai fait de la musculation pendant deux autres heures", raconte le chanteur.

"Nous nous sommes entraînés pendant plus de 12 heures au total. Mais si vous n'êtes pas assez bon, vous finissez par rester plus longtemps."

Pourtant, la perspective de voir des avatars virtuels inonder l'industrie inquiète Yewon, qui affirme que les fans apprécient son authenticité.

"Comme la technologie s'est beaucoup améliorée ces derniers temps, j'ai peur que les personnages virtuels prennent la place des idoles humaines", dit-elle.

Crédit photo, PULSE9 Légende image, Les visages des membres du groupe sont créés à l'aide d'une technologie d'IA.

D'autres groupes de K-pop n'ont toutefois pas tardé à adopter les nouvelles technologies d'avatars, et ce secteur devrait connaître une croissance constante.

Selon les projections de la société de conseil Emergen Research, la taille du marché de l'humain numérique et des avatars devrait atteindre 527,58 milliards de dollars (328 billions 236 milliards 990 millions FCFA) dans le monde d'ici 2030.

Au moins quatre des plus grandes sociétés de divertissement de la K-pop investissent massivement dans des éléments virtuels pour leurs stars, et cinq des groupes de K-pop les plus rentables de 2022 se lancent dans cette tendance.

L'utilisation de copies virtuelles d'eux-mêmes leur permet d'atteindre leurs fans au-delà des fuseaux horaires et des barrières linguistiques - d'une manière que les artistes en chair et en os ne pourraient jamais faire.

Le groupe de filles aespa, par exemple, est composé de quatre chanteuses et danseuses humaines (Karina, Winter, Giselle et Ningning) et de leurs quatre homologues virtuels, appelés ae-Karina, ae-Winter, ae-Giselle et ae-Ningning.

Les avatars peuvent explorer des mondes virtuels avec les fans et être utilisés sur plusieurs plateformes.

Crédit photo, SM DIVERTISSEMENT Légende image, Le groupe de filles AESPA compte quatre membres humains et quatre avatars virtuels.

Le groupe de filles Blackpink est entré dans l'histoire avec l'aide de ses jumeaux virtuels, en remportant le tout premier prix MTV de la meilleure performance du métavers en 2022.

Plus de 15 millions de personnes du monde entier se sont branchées sur la célèbre plateforme de jeux en ligne PUBGM pour voir les avatars du groupe se produire en temps réel.

Pendant la pandémie de Covid-19, Moon Sua et son groupe de K-pop Billlie ont dû annuler leurs performances live et leurs rencontres avec les fans. À la place, la société de gestion du groupe a créé des copies virtuelles des membres du groupe, afin d'organiser une fête pour les fans dans le monde virtuel.

"Comme c'était la première fois que nous le faisions, nous avons été un peu maladroits", explique Moon Sua.

Crédit photo, HISTOIRE MYSTIQUE Légende image, Le groupe Billlie, entièrement humain, a profité du métavers pour communiquer avec ses fans pendant la pandémie.

"Mais au fil du temps, nous nous sommes habitués, à discuter avec les fans tout en nous adaptant au monde virtuel. Nous avons passé un très bon moment."

Moon Sua a été impressionnée par l'aspect réel des avatars du groupe, mais dit qu'elle préfère toujours rencontrer leurs adeptes en personne.

"Je ne pense pas que ce soit quelque chose de menaçant. Peut-être pouvons-nous apprendre des choses en les regardant ? Je ne pense pas qu'ils soient une menace qui puisse nous remplacer", déclare le principal rappeur du groupe.

Mais l'industrie au sens large s'inquiète également des problèmes d'éthique et de droits d'auteur que les technologies des avatars peuvent présenter.

"Il y a beaucoup d'inconnues quand il s'agit d'artistes dans le métaverse, de versions virtuelles, d'icônes d'eux-mêmes, peu importe ce que cela peut être", déclare Jeff Benjamin, chroniqueur K-pop de Billboard, à BBC 100 Women.

"Cela peut être le fait que les artistes eux-mêmes peuvent ne pas avoir le contrôle de leur image et cela peut créer une situation d'exploitation."

"Trop tôt pour le savoir"

Pour les fans comme Lee Jisoo, 19 ans, qui étudie à l'école d'ingénieurs, la K-pop a été une distraction bienvenue pendant les périodes de stress. Elle est une fan dévouée de Billlie depuis le lancement du groupe en 2019.

"Leur amour pour leurs fans est incroyable. Vous ne pouvez pas vous empêcher de les aimer davantage", déclare Jisoo.

Jisoo collectionne les albums et les produits dérivés des fans, tout en interagissant avec le groupe en ligne et dans le monde virtuel.

"Je ressens des émotions à travers Billlie que je n'aurais pas ressenties si je ne les aimais pas", dit-elle.

"Et je suis encore plus fangirling parce que je veux rendre ces sentiments à Billlie. Je pense que c'est une chose positive pour moi."

Crédit photo, SK TELECOM Légende image, Billlie a organisé une fête pour ses fans dans le monde virtuel.

Mais le monde virtuel peut aussi être un espace peu accueillant pour les stars et les fans de la K-pop, car les réglementations visant à prévenir la cyberintimidation ou les abus sont inexistantes ou rarement appliquées.

Le secteur a été secoué par des brimades en ligne et des campagnes de dénigrement menées contre des stars à succès.

"Je suis encore plus stressée quand je vois des commentaires méchants sur Billlie en ligne. Parce que c'est aussi une insulte à ce que j'aime, alors je suis stressée et j'ai le cœur brisé", dit Jisoo.

Le psychiatre pour enfants et adolescents Jeong Yu Kim, qui travaille à Séoul, estime qu'il est trop tôt pour savoir comment la technologie virtuelle et l'essor des personnages d'IA affecteront les jeunes.

"Je vois que le vrai problème est que nous ne nous voyons pas de manière authentique", dit Jeong Yu.

"Dans les mondes virtuels, on pourrait être plus libre et faire des choses qu'on ne peut pas faire en dehors, on peut être quelqu'un d'autre", explique Jeong Yu. "Cette industrie de la K-pop est vraiment sensible à ce que le public veut, et ils voudraient que leurs artistes remplissent cela."

Légende image, Jisoo est une fan inconditionnelle de Billlie depuis le lancement du groupe en 2019.

"Comme dans toute industrie du divertissement, il y a tellement de pressions", explique Jeff Benjamin.

"On attend vraiment des artistes qu'ils montrent toujours une bonne image, ils sont censés être cet exemple brillant pour leurs fans."

Mais cela est en train de changer, dit-il, et un changement s'est opéré à l'échelle de l'industrie afin de mieux répondre aux besoins de santé mentale des stars et de réduire la charge de travail intensive.

"Les artistes eux-mêmes s'ouvrent également sur ce qui se passe avec leur santé mentale, et cela permet en fait de forger un lien plus profond avec ces fans."

Dans l'industrie de la K-pop qui évolue rapidement, il est peut-être trop tôt pour dire si les idoles virtuelles sont une mode à court terme ou l'avenir de l'industrie musicale.

Mais pour l'instant, pour les fans comme Jisoo, le choix de qui suivre est facile.

"Honnêtement, si quelqu'un me demande : "Voulez-vous regarder Billlie dans le métavers pendant 100 minutes ou dans la vie réelle pendant dix minutes ?", je choisirai de voir Billlie pendant dix minutes dans la vie réelle."