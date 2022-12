Qui est Yassine Bounou, le gardien de but du Maroc ?

Yassine Bounou célèbre la victoire après le match entre le Maroc et le Portugal

Le Maroc s'est octroyé une place d'honneur à la Coupe du monde Qatar 2022. Pour la première fois, une équipe africaine se qualifie pour une demi-finale. Les Lions de l'Atlas affichent huit matches sans défaite mais surtout sept matchs sans encaisser de but. Un exploit qui est dû à son gardien vedette : Yassine Bouno, plus connu sous le nom de Bono.

"Nous sommes là pour changer les mentalités et nous débarrasser de ce sentiment d'infériorité", a déclaré le gardien de 31 ans. "Le Maroc est prêt à affronter n'importe qui dans le monde, au-delà des demi-finales et de tout le reste."

Bono a retenu l'attention de cette Coupe du monde pour des exploits tels que ceux qu'il a démontrés lors du match contre l'Espagne, lorsqu'il a sauvé deux pénaltys et n'a pas accordé de but en 130 minutes .

Ce match, qui a sorti l'équipe espagnole, est devenu une étape historique pour le football marocain."Nous avons changé cette mentalité et la génération qui nous suivra saura que les joueurs marocains peuvent faire des miracles ", a-t-il déclaré.

Le gardien de but, qui a curieusement développé une bonne partie de sa carrière en Espagne, vient d'avoir un rôle exceptionnel en tant que gardien de but pour Séville.

Ses performances lui ont valu d'être considéré comme le neuvième meilleur gardien de but au monde pour le Trophée Yashin 2022 lors du gala du Ballon d'Or et en remportant son premier Trophée Zamora en tant que gardien avec le moins de buts encaissés lors de la saison 21-22.

Bono est devenu le héros de son équipe en mars 2021 contre Valladolid, inscrivant un but égalisateur à la 93e minute. Cet exploit d'un gardien de but n'avait pas été réalisé depuis une décennie au sein de la Ligue espagnole.

La performance de Bono lors des demi-finales d'août 2020 a également permis à Séville d'éliminer Manchester United 2-1 et de remporter son sixième titre en Ligue Europa.

Yassine Bounou fête avec son fils la victoire 1-0 de l'équipe après le match entre le Maroc et le Portugal

Supporter du Wydad Casablanca

Depuis tout petit, il s'intéresse au football et supporte le club du Wydad Casablanca, mais son père s'oppose à ce qu'il se consacre au sport.

L'expérience n'était pas ce à quoi il s'attendait et il a abandonné. Il a passé deux saisons avec Zamora (2014-2016) puis avec Gérone (2016-2019). Jusqu'à ce qu'il se retrouve à Séville.

Sa vie a été liée à l'Espagne. Cependant, on sait qu'il est un grand fan du football argentin et un fan de River . "Le premier maillot que mon père m'a donné venait d'Argentine", a déclaré le gardien il y a quelque temps.

Bono est classé neuvième meilleur gardien de but au monde lors du trophée Yashin 2022.

Une relation étroite à laquelle on attribue son accent argentin si particulier. " Je suis plus marocain qu'autre chose . Ce qui se passe, c'est que quand je suis arrivé en Espagne, j'ai appris avec des Argentins et mon accent est resté un peu", a-t-il expliqué un jour.