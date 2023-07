Transport des colis : les "GP" bouleversent le secteur au Sénégal

Jadis un casse-tête pour les usagers faute de garantie lors de l’acheminement du colis à destination, des nombreux retards à l’arrivée, et des prix extrêmement élevés lors de l’envoi via certaines structures spécialisées, le secteur a vu ces dernières années naître ce qu’on appelle les “GP”.

De plus en plus de personnes sollicitent un GP, pour recevoir ou envoyer un coli.

Qu'est-ce qu'un GP ?

Le terme "GP" signifie "Gratuité Partielle". Certains affirment qu'au départ, GP faisait référence, aux personnes qui avaient des proches, employés dans des compagnies de voyage ou à l'aéroport, et qui avaient droit à des kilogrammes gratuits, des réductions sur les billets d'avions, et d'autres avantages sociaux.

Par exemple, une personne qui voyage du Sénégal au Bénin et qui a droit à deux colis de 23kg en soute peut décider de conserver 23kg pour ses propres bagages et vendre les 23 autres à une ou plusieurs personnes, selon un prix du kilogramme fixé en fonction du coût généralement pratiqué par les autres usagers du service. Une fois arrivé à destination, la personne contacte un correspondant convenu d'avance avec l'expéditeur, pour lui remettre le colis.

Quels sont les avantages de ce service?

Il permet aussi de raccourcir les délais et réduire les coûts dans des zones mal desservies par les sociétés de livraison.

Il existe aussi quelques inconvénients

Il peut arriver que le voyage soit retardé, et que le coli n’arrive pas à la date souhaitée. S’il était destiné à un événement précis, les désagréments seront énormes. De plus, le voyage peut être totalement annulé, ou le coli endommagé voire perdu.

Il est rare qu'il y ait un dédommagement en cas de perte ou de dommages. Seules quelques structures spécialisées dans la livraison par GP et ayant pignon sur rue proposent un service d'assurance.

Un secteur qui se professionnalise

Cependant, l’expérience et la qualité du service rendu restent des atouts majeurs qui font la différence avec la concurrence.

« Chez nous, il y a l’expérience et notre ancienneté car nous existons depuis pas mal d’années. Puis, nous avons essayé de professionnaliser au maximum ce métier en ayant le plus d’informations possibles sur l’expéditeur et le destinataire final. A cela s’ajoutent les informations sur la nature du coli à livrer ce que la majorité des concurrents ne fait pas. » a expliqué madame Anne-Marie Diallo à la BBC.