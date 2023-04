Le coût humain de la guerre en Ukraine pour un régiment russe

Le 331e régiment de parachutistes de la Garde, souvent appelé régiment aéroporté de Kostroma, a fait l'objet d'enquêtes de l'émission Newsnight de la BBC peu après l'invasion de février dernier. Ces enquêtes ont révélé le prix payé par le régiment et sa communauté d'origine. Nous avions confirmé 39 décès en avril de l'année dernière, 62 à la fin du mois de juillet, et aujourd'hui le bilan s'élève à 94.

Une grande partie du travail de compilation de cette liste a consisté à passer au peigne fin les comptes de médias sociaux sur V'Kontakte, l'équivalent russe de Facebook, et les reportages des médias locaux. Nous pouvons ensuite recouper ces informations avec des images satellite et Google Street View.

Le nombre réel de morts de la 331e est probablement beaucoup plus élevé. Certains soldats sont originaires de villes situées en dehors de Kostroma, ce qui rend la recherche d'informations à leur sujet beaucoup plus difficile. Plusieurs soldats ont été portés disparus - certains d'entre eux pourraient compter parmi les morts.

Si l'on tient compte des blessés graves et des prisonniers, on peut raisonnablement penser que la guerre en Ukraine a coûté au régiment plusieurs centaines de soldats.

Lorsque la télévision locale a montré des parachutistes mobilisés sur le terrain de parade de la 331e il y a six mois, elle a également diffusé les remarques plutôt franches du Gov Sitnikov à leur intention : "Je vous souhaite bonne santé, succès, accomplissement de toutes les tâches... et que vous rentriez chez vous en vie".

La taille totale du 331e régiment peut être estimée entre 1 500 et 1 700 hommes. Lors de son premier envoi en Ukraine en février 2022, il a déployé deux groupes de bataillons, soit un total de 1 000 à 1 200 soldats. Après avoir subi de lourdes pertes lors de la tentative ratée d'atteindre Kiev, le régiment a été retiré et reconstruit dans la ville de garnison de Belgorod, dans le sud de la Russie, l'été dernier.

Par la suite, le régiment s'est déplacé autour de tous les principaux points chauds - Izyum au début de l'été, Kherson plus tard, et maintenant de nouveau dans le Donbas. En surveillant les dates indiquées dans les annonces de décès sur les médias sociaux de Kostroma, il est possible de déterminer quand (et souvent où) l'unité a été utilisée pour lancer des assauts, et les périodes d'accalmie où elle a été retirée de la ligne pour panser ses plaies. Par exemple, une série de décès en février indique que des éléments de la 331e ont été engagés à Kreminna.