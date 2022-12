"On m'a craché au visage à cause de la couleur de ma peau"

Author, Ashley Lime

Role, Journaliste BBC

il y a 55 minutes

Crédit photo, Sarah Chan Légende image, Sarah Chan est chargée de récruter de nouveaux talents pour les Raptors, une franchise de la NBA

Sarah Chan a une brillante carrière dans le basket-ball. La joueuse a joué dans tous les parquets du monde. Du Soudan au Kenya, en passant par l'Europe et les États-Unis. Mais elle a dû se battre et surmonter les violences sexistes et le racisme pour être au sommet de son art.

"On m'a craché au visage car je suis noire", raconte l'ancienne basketteuse professionnelle.

"J'ai vécu toutes formes de racisme."

Aujourd’hui, elle est la première femme à gérer la détection de talents pour une équipe de la NBA - la meilleure ligue professionnelle de basket-ball au monde.

Chan inspire toute une nouvelle génération de jeunes qui recherchent des opportunités dans le sport.

"Le basket-ball a éclairé mon chemin et m’a porté là où je suis aujourd'hui. C'est tout", déclare Chan, qui figure cette année dans la liste BBC 100 Women des femmes inspirantes et influentes.

Native du Soudan, elle et sa famille ont vécu à Khartoum pendant la seconde guerre civile soudanaise. Son père était harcelé et a échappé à plusieurs tentatives d’arrestations. Elle se souvient encore de toutes les scènes qui l’ont réveillée en pleine nuit.

Finalement, ils ont fui, espérant trouver une vie plus sûre au Kenya.

"C’est au Kenya que j’ai pu faire du sport pour la première fois. Au Soudan c’est mal vu pour une fille ou une femme de porter short pour faire du sport.", explique Mme Chan.

C'est là que naitra sa passion pour le basket. Elle se souvient de comment, sa sœur et elle ont commencer à pratiquer ce sport pour la première fois.

« Nous étions les élèves les plus élancés de l'école au Kenya et notre directeur nous a approchées et nous a demandées si nous pouvions jouer au basket ».

"Et à l'époque, honnêtement, je ne voulais pas. Et donc j'ai dit, avec tout le respect que je ne voulais pas rejoindre l’équipe. A cause de ma réponse, le directeur a immédiatement rendu le sport obligatoire."

Crédit photo, Sarah Chan Légende image, Sarah Chan à gauche, avec le maillot au numéro 33 a découvert sa passion pour le basket au Kenya.

Après des années de pratique, elle a obtenu une bourse de basket-ball de quatre ans à l'Université Union, à Jackson, Tennessee, aux États-Unis. Avec une carrière qui a duré 14 ans, elle a participé à des compétitions en Europe et en l'Afrique.

"Grâce au basket-ball, vous pouvez toucher tellement de cœurs. Le basket-ball change des vies", dit-elle.

Mais Mme Chan a également a été victime de racisme dans le sport. Selon elle, les faits se sont produits en Algérie, avec ses coéquipières, un homme lui a craché au visage car elle a la peau noir.

"Sans le soutien infaillible de sa famille, elle aurait craqué " dit-elle.

" Avant de quitter la maison pour la compétition, mon père et ma mère m'ont dit : "Tu es belle comme tu es."

Lors de son premier voyage de retour au Soudan du Sud en 2012, Mme Chan a été témoin d'injustices à l'égard des femmes. Elles sont victimes de mariages précoces et forcés.

"A l'âge de 18 ans, on s'attend à ce que vous commenciez à chercher un compagnon", dit-elle.

Les filles sont obligées de choisir entre rester à l'école "ou obtenir une aide financière de l'homme que la famille pourrait choisir pour vous", explique-t-elle.

"J'ai pleuré de cette situation.

"Le fait de pleurer ne régler pas le problème. J’ai pensé à faire quelque chose pour aider ces jeunes filles et ces femmes."

Crédit photo, Sarah Chan Légende image, Sarah (deuxième à droite) attribue son succès au soutien sans faille de sa famille.

C'est ainsi que Sarah Chan a créé la Fondation Home At Home / Apediet, une organisation caritative de mentorat pour lutter contre le mariage des enfants et prôner l'éducation et le sport.

Elle se souvient une fois où elle regardait un match et qu’une fille est venue s'asseoir à côté d'elle sur le banc.

"Elle n'était même pas joueuse de basket, c'était juste une enfant qui est venue par hasard sur le terrain et a commencé à s'ouvrir à moi et m'a raconté une histoire déchirante sur la façon dont elle avait été violée la nuit précédente", dit-elle.

"Et ça m'a vraiment bouleversé parce que j'ai eu mes propres expériences traumatisantes avec le viol. Et ça a pris du temps à guérir.

"Au début, j'étais dans le déni - [je pensais] qu'un tel traumatisme à cause du viol n'arrivaient pas aux filles qui mesurent un mètre quatre-vingt-dix. On ressent de la colère, puis le chagrin et vous vous sentez inutile, impuissant et amer."

Pour elle, la guérison est l’étape la plus difficiles" ensuite pardonner l'agresseur. C’est la mission de la fondation.

"Je viens d’une famille pauvre et voilà pourquoi j’ai compati ", dit-elle.

"Ces enfants n'ont besoin d’aide car ils sont très doués, intelligents et aptes à faire beaucoup de chose.

"Quelqu'un m'a aidé à commencer à faire du sport, et sans lui, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui."

Bien qu'il s'agisse d'un sport dominé par les hommes, Chan pense que l’Afrique a un potentiel énorme pour faire briller le basketball féminin.

"Le sport est l'avenir de l'Afrique. C'est l'arme de l'Afrique, surtout pour les filles", dit-elle.

Elle prend son travail de mentorat au sérieux, dit-elle, "parce que les gens ont vu en moi des choses que je n'avais pas encore vues".

Crédit photo, Sarah chan Légende image, Sarah Chan prend le mentorat au sérieux pour aider les filles à réaliser leurs rêves.

C'est grâce au coaching qu'elle a décroché emploi avec les Raptors de Toronto. C’est un cadre de la NBA qui l'a repéré en train de travailler dans un camp de basket-ball au Kenya.

Maintenant est elle recrutée par l'équipe, qui a été fondée en 1995 dans le cadre de l'expansion de la NBA au Canada. Sa mission au sein de raptors est de recruter de nouveaux talents hommes et femmes pour la franchise.

Elle s'est rendue récemment en Ouganda et en Tanzanie pour sélectionner des joueurs pour un tournoi au Rwanda l'année prochaine.

"J'espère que le basket-ball africain va décoller au point de fonder une Ligue Africaine de Basketball Féminin", espère-elle.

" Je rêve de voir toutes les filles du Continent franchir les barrières culturelles et les pensées limitantes.