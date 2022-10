"Ma maladie est si rare qu'elle n'a pas de nom"

"Cela détruisait mon âme", a confié cette ancienne enseignante de 47 ans. "Je me sentais désespérée, isolée et humiliée", a-t-elle ajouté.

Une recherche exhaustive

"Ils m'emmenaient partout. Aux hôpitaux de Newcastle et de Londres. Mais lorsqu'on dit à une fille de 11 ans que les tests ne montrent rien et que ses parents entendent cela, ils ne pensent pas que les médecins ont tort, car ils ont fait tous ces tests. Le diagnostic doit donc être que vous l'avez inventé", a-t-elle dit.

De mal en pis

En 2000, Schwartz s'est effondrée, ce qui l'a obligée à passer 10 mois à l'hôpital, et elle n'a plus marché ni travaillé depuis.

"Puis on a décidé que ce n'était pas de l'asthme et j'ai commencé à passer de nombreux tests avec différents médecins", explique-t-elle.

"Ils ont commencé par être enthousiastes, parce que c'était un cas unique et qu'ils pensaient que c'était intéressant, mais ils ont perdu leur intérêt lorsqu'ils ont effectué les tests et qu'ils n'ont toujours pas pu établir de diagnostic", ajoute-t-elle.

Schwartz a révélé que, parce que les médecins ne parvenaient pas à trouver la cause, ils optaient pour des réponses faciles ou des raccourcis et mettaient leurs maux "sur le compte d'un problème psychosomatique, d'une dépression ou d'une anxiété".

Par la suite, on lui a également diagnostiqué trois autres "troubles très rares" : une maladie neurologique, une maladie affectant son immunologie et un trouble du mouvement, la dystonie.

Schwartz souffre également d'une perte d'audition et d'une partie de sa vision, a des problèmes d'équilibre et ne peut pas sentir ses mains ni rien en dessous de ses genoux.

Une lumière au bout du tunnel

Un espoir pour des milliers de personnes

On estime que 6 000 bébés naissent chaque année avec une maladie si rare qu'elle n'a même pas de nom et qu'il y a actuellement environ 350 000 personnes atteintes de cette maladie au Royaume-Uni.

En outre, les experts estiment qu'il pourrait y avoir plus de 8 000 maladies rares et que les enfants sont les plus touchés, puisque 50 % des maladies rares touchent les enfants, et que près d'un tiers d'entre eux mourront avant leur cinquième anniversaire.