Qui est Succès Masra, l’un des leaders de l’opposition tchadienne ?

il y a une heure

Qui est Succès Masra ?

Il revendique une idéologie sociale et démocratique, fondée sur la démocratie, l’économie sociale de marché, l’équité, l’humanité et la diversité.

Succès Masra pose comme conditions la révision de la charte de la transition pour inclure ''une clause de non éligibilité de ceux qui dirigent la transition actuelle et la mise sur pied d’un autre comité d’organisation de ce dialogue.''

Que lui reproche le régime de Ndjaména ?

Pour le ministre Abderaman Koulamallah, il n'en est rien : "il n'y a rien qu'on leur (Succès Masra et ses sympathisants) reproche mais tans qu'ils remettront en cause l'autorité de l’État, celle-ci s'affirmera c'est tout. Nous avons vraiment d'autres chats à fouetter que de courir derrière des personnes qui ont manisfestement envie de mettre du désordre dans le pays."

Il pense aussi que ''cette affaire a beaucoup duré et monsieur Masra lui-même prend conscience qu’il ne peut pas ad vitam aeternam remettre en cause l’autorité de l'État, il sait que la loi risque de le frapper fort.''

Analyse du Dr Remadji Hoinathy, chercheur principal à l’Institut d’études de sécurité de Ndjaména

Sur la dernière décennie, Masra fait partie des derniers entrants sur la scène politique tchadienne mais il a fait une entrée somme toute remarquable et en très peu de temps il a su aujourd’hui se hisser parmi les acteurs politiques les plus en vue et les opposants les plus en vue et les plus considérés par le pouvoir en place.