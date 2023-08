Comment des adolescents se sont lancés dans le piratage de grandes entreprises technologiques

Un procès qui a duré sept semaines à Londres a révélé que le gang international de cybercriminels a utilisé des astuces d'escroc ainsi que le piratage informatique pour accéder à des entreprises telles qu'Uber et Rockstar Games.

Arion Kurtaj était un membre clé du groupe de cybercriminels Lapsus$, dont les attaques audacieuses en 2021 et 2022 ont choqué le monde de la cybersécurité.

Kurtaj est autiste et les psychiatres ont estimé qu'il n'était pas apte à être jugé et il ne s'est donc pas présenté au tribunal pour témoigner.

Le jury devait déterminer s'il avait ou non commis les actes reprochés, et non s'il l'avait fait avec une intention criminelle.