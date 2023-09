Le nouveau-né commençant sa vie dans une tente au bord de la route

Carine Torbey et Noura Majdoub

Author, Carine Torbey et Noura Majdoub

Bien que la mère et la fille soient indemnes, l'hôpital de Marrakech où elles se trouvaient a été évacué. Après un rapide contrôle, on leur a demandé de quitter les lieux trois heures seulement après l’accouchement.

Avec leur nouveau-né, Khadija et son mari ont essayé de prendre un taxi tôt samedi pour rejoindre leur maison à Taddart dans les montagnes de l'Atlas, à environ 65 km de Marrakech.

Mais en chemin, ils ont constaté que les routes étaient bloquées par des glissements de terrain et n'ont pu aller que jusqu'au village d'Asni.

Des amis de leur ville natale ont annoncé à la famille que leur maison était gravement endommagée et qu'ils n'avaient aucune idée de la date à laquelle ils pourraient trouver un endroit convenable pour se loger.

Une colère grandissante

Non loin de la tente de Khadija, des signes témoignent de la frustration croissante face au peu d'aide qui parvient aux villes et aux villages des zones rurales montagneuses au sud de Marrakech.

"Personne n'est venu à nous, nous n'avons rien. Nous n'avons que Dieu et le roi.

Des tentes offertes

Non loin de là se trouve Mbarka, une autre personne vivant dans une tente.

Elle nous a conduits à travers des rues secondaires jusqu'à sa maison qu'elle ne peut plus habiter.

Elle vivait avec ses deux filles, son gendre et ses trois petits-enfants.

Lorsque la maison a commencé à trembler, ils se sont précipités dehors et ont failli être heurtés par une maison beaucoup plus grande qui s'était fissurée sur ses fondations et avait commencé à dévaler une colline dans leur direction.