"Mon rêve était de porter ce que je voulais"

Crédit photo, Ribell Légende image, Ribell travaille aujourd'hui comme tatoueuse en Turquie, après avoir laissé derrière elle sa vie en Iran.

Pour certaines femmes musulmanes, choisir de ne plus porter le hijab peut être une décision difficile à prendre.

Elles peuvent être confrontées à des réactions négatives de la part de leur famille ou être rejetées par leur communauté. Dans certains pays, des lois viennent s'ajouter à cette pression.

Le parlement iranien vient d'adopter un projet de loi controversé qui alourdit les peines de prison et les amendes pour les femmes et les jeunes filles qui enfreignent son code vestimentaire strict.

Ce projet de loi fait suite à de nombreuses manifestations en Iran, au cours desquelles les femmes sont descendues dans la rue et ont enlevé leur hijab.

Ces manifestations ont été déclenchées par la mort de Mahsa Amini lors de sa garde à vue pour des raisons de moralité. Elle avait été arrêtée pour avoir prétendument mal porté son hijab.

Pour un grand nombre des quelque un milliard de femmes musulmanes dans le monde, le port du hijab est un choix.

Mais pour celles qui souhaitent retirer leur voile, il faut parfois des années pour surmonter la pression et prendre cette décision.

Crédit photo, Famille de Mahsa Amini Légende image, Mahsa Amini est décédée trois jours après s'être effondrée dans un centre de détention de la police des mœurs.

"Mon rêve était d'avoir un jour par semaine où seules les femmes pourraient descendre dans la rue et où nous pourrions porter ce que nous voulions", explique Ribell, dont ce n'est pas le vrai nom.

Elle avait neuf ans lorsque sa famille, qui vivait dans une ville située à l'extérieur de Téhéran, la capitale de l'Iran, l'a obligée à porter le tchador. Il s'agit de l'un des types de hijab les plus conservateurs, qui couvre la tête et le corps.

Dès l'âge de six ans, ses parents l'ont préparée à commencer à se couvrir.

"Ils me répétaient sans cesse que je devais porter le hijab, que c'était mon devoir envers Dieu et que si je refusais, je serais éternellement punie après ma mort - sans parler du fait que je jetterais le discrédit sur mes parents et que je les contrarierais", raconte-t-elle à la BBC.

Ribell a aujourd'hui 23 ans et a quitté Téhéran pour demander l'asile en Turquie, où elle travaille comme tatoueuse.

Elle raconte qu'enfant, elle rêvait de porter des shorts et des T-shirts.

Elle se souvient avoir été terrifiée par ce que ses parents lui avaient dit.

"Je vivais avec un sentiment constant de culpabilité. Je ne savais pas d'où il venait, mais il était là", dit-elle.

Ribell enviait les autres filles de sa communauté qui portaient un hijab plus modéré.

Crédit photo, Ribell Légende image, Lorsqu'elle vivait en Iran, Ribell portait un hijab.

En Iran, le port du hijab est obligatoire dans les lieux publics, mais dans les réunions privées et à la maison, de nombreuses femmes choisissent de ne pas le porter. La famille de Mme Ribell était très religieuse et conservatrice.

"Ma mère me disait de ne pas montrer mes bras ou mes jambes nus, même devant mes frères qui étaient adolescents, car cela pourrait les pousser à pécher", raconte-t-elle.

À l'âge de 17 ans, ses parents l'ont inscrite à l'école cléricale islamique.

"C'était ça ou je devais me marier", dit-elle.

Elle a détesté l'école, dit-elle, et a trouvé que le programme d'études avait des préjugés à l'égard des femmes. Cela a détruit sa foi dans le hijab.

Crédit photo, Ribell

Le jour où elle a décidé de démissionner, elle portait un manteau qui s'arrêtait juste au-dessus du genou avec un foulard lâche, laissant apparaître des pans de ses cheveux roux flamboyants fraîchement teints.

La directrice de l'école cléricale a appelé ses parents et leur a dit de ne pas la laisser se promener dans les rues avec l'air d'une "prostituée", raconte Ribell.

Sa grand-mère a téléphoné à leur domicile, souhaitant que ses parents "me cassent les jambes pour que je ne puisse pas sortir de la maison".

Ribell raconte que sa mère lui a dit qu'elle souhaitait que "Dieu prenne ma vie [celle de Ribell] pour que notre famille n'ait pas à souffrir autant".

Alors que les abus se poursuivaient, Ribell a tenté de mettre fin à ses jours. Elle s'est réveillée à l'hôpital avec son père debout au-dessus du lit, lui criant dessus.

Finalement, elle a décidé que sa seule option était de quitter l'Iran et de se rendre en Turquie, où elle vit désormais ouvertement sans hijab. Elle n'est plus en contact avec sa famille.

L'histoire de Ribell est peut-être extrême, mais il ne s'agit pas d'une expérience isolée.

Crédit photo, Mona Eltahawy Légende image, Mona Eltahawy est une auteure qui a beaucoup écrit sur l'autonomie corporelle des femmes.

Même si sa famille n'était pas aussi stricte que celle de Ribell, il était difficile pour Mona Eltahawy, militante féministe et auteure égypto-américaine, d'enlever son hijab.

Elle a porté le hijab pendant neuf ans et, dit-elle, "j'ai passé huit ans à essayer de l'enlever".

L'une des raisons pour lesquelles cela a été si difficile est que sa famille s'opposait à ce qu'elle l'enlève.

"Lorsque j'ai enfin trouvé le courage, j'ai quitté la maison avec le hijab à moitié sur la tête. Je ne pouvais pas l'enlever complètement", raconte Mona en riant.

Pendant longtemps, elle ne s'est pas sentie à l'aise sans voile.

"Il m'a fallu plusieurs années pour pouvoir dire aux gens que je portais le hijab, car j'avais tellement honte de l'avoir enlevé", dit-elle.

Crédit photo, Mona Eltahawy Légende image, Lorsqu'elle était plus jeune, Mona portait un hijab.

Mona, qui a écrit un livre sur les droits des femmes sur leur corps, Headscarves and Hymens (Foulards et Hymens), a suivi de près les manifestations en Iran.

Des femmes ont été vues en train d'enlever leur hijab, de le brûler ou de le balancer en l'air en scandant "Femme. Vie. Liberté".

Selon Mona, ce qui se passe en Iran est plus qu'un simple appel au changement politique.

"Il est vrai que l'État opprime les hommes et les femmes, mais la rue, l'État et la maison oppriment tous ensemble les femmes et les personnes homosexuelles, et la lutte des Iraniennes contre le hijab obligatoire est une lutte contre ces trois éléments.

La BBC s'est entretenue avec un certain nombre de femmes en Iran qui viennent de familles religieuses et conservatrices et qui disent qu'après le récent soulèvement, leurs familles les ont soutenues dans leur choix d'enlever leur hijab.

Crédit photo, Supplied Légende image, Bella est une journaliste de la BBC qui vit à Londres.

Bella Hassan, journaliste à la BBC World Service, est l'une des femmes musulmanes qui a trouvé l'inspiration dans les manifestations en Iran.

Elle est née et a grandi à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, et a porté le hijab pendant la majeure partie de sa vie.

En 2022, au plus fort des manifestations en Iran et après avoir vécu un an à Londres, elle a décidé de l'enlever.

"J'ai beaucoup d'amis iraniens et ils m'ont tenu au courant de la façon dont les femmes défendaient leur droit à vivre comme elles l'entendaient, ce qui m'a vraiment inspirée", explique-t-elle.

"Je me suis dit que je n'étais plus à Mogadiscio, mais à Londres. J'ai la liberté de faire ce que je veux".

Sa famille à Mogadiscio n'était pas heureuse de sa décision d'abandonner le hijab, mais elle a respecté son choix.

Crédit photo, Bella Hassan Légende image, Bella a pris une photo lors de son premier jour sans hijab.

En tant que journaliste de la BBC, Bella est une figure reconnaissable en Somalie. Sa décision a suscité des réactions négatives et elle se demande si elle n'aurait pas dû attendre plus longtemps avant d'enlever son hijab.

"Je ne me sens plus acceptée dans ma propre communauté et je ne me sens plus en sécurité", dit-elle.

"Après avoir enlevé mon hijab, j'ai commencé à recevoir des menaces de mort et de viol de la part d'hommes. Ils me critiquaient, me traitaient de garce - des hommes que je ne connaissais pas".

Elle ajoute : "Il n'y a pas de punition spécifique pour les femmes : "Il n'y a pas de punition spécifique pour les femmes qui ne portent pas le hijab. Le Coran dit que Dieu s'occupera d'elles, mais les hommes musulmans de mon pays ont décidé de s'occuper de moi plutôt que de laisser Dieu le faire.

En Somalie, Bella explique que le hijab est très profondément enraciné et que de nombreuses femmes qui ne veulent pas le porter ne pourront jamais l'enlever.