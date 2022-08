Comment la MONUSCO peut-elle être comparée aux autres missions de l'ONU dans le monde?

Les récentes manifestations en RDC contre la MONUSCO (Mission de l'Organisation des nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo) ont mis en avant des questions sur le coût et l’efficacité des missions de maintien de la paix. Quelle est la plus ancienne mission de maintien de la paix dans le monde ? La plus coûteuse ?

Les opérations de maintien de la paix sont décidées par le Conseil de sécurité de l’ONU, qui détermine où et quand elles doivent avoir lieu.

La Charte de l'ONU donne cette prérogative au Conseil de sécurité qui endosse la responsabilité principale quant au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Le Conseil examine au cas par cas les différentes crises qui se produisent dans le monde. Il dispose de plusieurs options, dont celle d’envoyer une mission de maintien de la paix sur le terrain de conflit.

Cela passe par l’adoption d’une résolution qui définit le mandat et les effectifs de la mission.

La MONUSCO est-elle la mission de maintien de la paix la plus longue dans le monde ?

Établi en 1948 à Jérusalem, l’ONUST (Organisme des nations unies chargé de la surveillance de la trêve) est la première opération de maintien de la paix créée par les Nations Unies. Elle est toujours en cours.

Les observateurs militaires de l'ONUST restent déployés au Moyen-Orient pour surveiller les cessez-le-feu et les Conventions d’Armistice général, circonscrire les incidents isolés et les empêcher de dégénérer en conflit généralisé, et aider les autres opérations de maintien de la paix déployées dans la région à mener à bien leurs mandats respectifs.

A titre de comparaison, la MONUSCO a été mise en place en juillet 2010 en remplacement de la MONUC (Mission de l'Organisation des nations unies en République démocratique du Congo). Elle est la mission la plus longue sur le continent.

Son mandat est d’assurer la protection des civils, du personnel humanitaire et du personnel chargé de défendre les droits de l’homme se trouvant sous la menace imminente de violences physiques et pour appuyer le Gouvernement de la RDC dans ses efforts de stabilisation et de consolidation de la paix.

Un véhicule blindé de transport de troupes du contingent tanzanien de la MONUSCO, la mission de stabilisation de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo

La MONUSCO est-elle la mission de maintien de la paix la plus coûteuse ?

La MONUSCO est la troisième opération la plus coûteuse en cours si on se base sur les budgets de cette année.

Son budget (juillet 2021 – juin 2022) est de 1 123 346 000 dollars des États-Unis.

La MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des nations unies pour la stabilisation au Mali) a le budget le plus élevé : 1 262 194 200 dollars des États-Unis pour la période juillet 2021 – Juin 2022.

En deuxième position, il y a la MINUSS (Mission des nations unies au Soudan du sud), avec un budget approuvé de 1 201 887 500 dollars des États-Unis pour la période juillet 2021- juin 2022

La MONUSCO est-elle la mission de maintien de la paix en cours qui compte le plus de décès ?

Le cumul des décès enregistrés entre la MONUC et la MONUSCO est de 400 selon la mission onusienne.

Comparativement, l'ONUST, qui est la mission la plus longue a enregistré 52 décès depuis sa création en 1948.

la FINUL (Force intérimaire des nations unies au Liban) a enregistré la perte de 315 membres depuis 1978.