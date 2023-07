L'opposant sénégalais Ousmane Sonko reste en détention

Sonko est toujours détenu à Dakar où il est interrogé par des enquêteurs qui l'accusent d'avoir appelé à l'insurrection et volé un téléphone. L'un des avocats de Sonko a confié à la BBC qu'il avait été arrêté pour "vol de téléphone portable" et "incitation à la violence".

Dans un communiqué de presse, le procureur général du Sénégal a affirmé que l'homme politique avait volé le téléphone portable d'un gendarme dont le véhicule était tombé en panne près de son vendredi et qu'il avait publié un message subversif sur les réseaux sociaux.

Il a souligné que l'opposant Ousmane Sonko avait "depuis un certain temps" commis des actes "pénalement répréhensibles" et qu'une enquête sur "divers chefs de délits et de crimes" avait été ordonnée.