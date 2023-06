Est-il vrai que la Bible condamne l'homosexualité ?

Crédit photo, Domaine public Légende image, Destruction de Sodome, dans une peinture de Jacob de Wet II, datée de 1680.

Author, Edison Veiga

Role, BBC News Brésil, à Bled (Slovénie)

il y a 51 minutes

Lors d'un service célébré à l'Église Lagoinha d'Orlando, aux États-Unis, le 4 décembre dernier, le pasteur André Valadão a de nouveau parlé des homosexuels, affirmant que "Dieu déteste l'orgueil".

Il s'agissait d'une allusion claire au fait que nous sommes dans le mois des fiertés LGBTQIA+, un acronyme qui inclut les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres et les travestis, les queers, les intersexes, les asexuels et les autres sexualités et genres.

Il a cité des passages bibliques pour "justifier" son discours, mais il l'a fait en recourant à une traduction controversée afin d'en exagérer l'importance.

"Ne savez-vous pas que les méchants n'hériteront pas du royaume de Dieu ? J'aime cette phrase, cette belle phrase : ne vous laissez pas tromper. Ni les immoraux, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les homosexuels passifs ou actifs, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les séducteurs n'hériteront du royaume de Dieu", a-t-il déclaré, attribuant le texte à la première lettre de saint Paul aux Corinthiens.

Il convient de souligner que la Bible dit aussi que quiconque ose travailler le jour du sabbat doit être lapidé et qu'il est juste qu'un homme vende sa fille comme esclave.

En d'autres termes, comme le rappellent des spécialistes respectés en la matière, la Bible ne doit pas être lue avec des points de vue fondamentalistes et anachroniques ; il s'agit d'un ensemble important de livres produits par l'humanité et considérés comme sacrés par une grande partie de cette même humanité - et ils doivent être analysés et compris dans les contextes historiques correspondant à leurs passages.

Tout d'abord, il convient de rappeler que le Brésil est un État laïc, c'est-à-dire qu'il adopte officiellement la séparation entre l'État et la religion. Cela signifie que la Bible ou tout autre texte ou précepte religieux ne peut guider ou influencer les décisions de l'État. Il doit garantir la liberté religieuse, mais ne peut permettre qu'une croyance l'emporte sur les droits civils, qu'ils soient collectifs ou individuels.

Connu pour sa position accueillante à l'égard des homosexuels, le prêtre jésuite américain James Martin, consultant auprès du Vatican et auteur de Building a Bridge : How the Catholic Church and the LGBT Community Can Enter into a Relationship of Respect, Compassion, and Sensitivity, est rédacteur en chef de "Outreach", un site web qui publie des articles contextualisant des passages plutôt préjudiciables à la lumière de la compréhension actuelle de la Bible.

Ce que nous considérons aujourd'hui comme des "communautés LGBTQ" n'existait pas à l'époque où l'Ancien et le Nouveau Testament ont été écrits", souligne-t-il dans un courriel adressé à BBC News Brésil. "Dans certains passages, la Bible parle de l'homosexualité. Et elle la condamne. Il convient de rappeler que la Bible parle beaucoup plus de ceux qui ne se soucient pas des pauvres".

M. Martin souligne que le livre saint aborde de nombreux sujets compris aujourd'hui sous un angle différent. "Par exemple, j'espère qu'aucun d'entre nous ne croit encore que quelqu'un qui prend le nom du Seigneur en vain ou qui commet l'adultère devrait être exécuté. Cela figure également dans la Bible", explique le prêtre.

"Cependant, nous replaçons ces condamnations dans leur contexte historique", souligne-t-il, expliquant qu'il faut faire de même avec les passages condamnant l'homosexualité. "Il est important de voir ces passages dans leur contexte, comme nous verrions les passages sur la lapidation des personnes qui prennent le nom de Dieu en vain", compare-t-il.

Dans les sept traductions de la Bible consultées pour cet article- cinq en portugais, une en anglais et une en slovène - le terme "pervers" n'apparaît dans aucune d'entre elles, pas plus que l'expression "homosexuels passifs ou actifs".

Dans la plupart d'entre elles, il est dit que "les injustes" n'hériteront pas du Royaume de Dieu. Et dans seulement deux des versions consultées - la traduction du père José Raimundo Vidigal et la Nouvelle traduction dans la langue d'aujourd'hui - il y avait la possibilité d'utiliser le mot "homosexuels", mais sans mentionner la caractéristique "passif ou actif".

Tout indique que M. Valadão a utilisé la "New International Version", une traduction évangélique de la Bible, réalisée en anglais en 1991 et dont la première version en portugais a été publiée dix ans plus tard. Largement utilisée dans les églises pentecôtistes, c'est une version qui excelle dans l'informalité.

“Abomination” et mort

Professeur à l'Université Presbytérienne de Mackenzie, l'historien, théologien et philosophe Gerson Leite de Moraes a identifié, à la demande du rapport, les passages bibliques dans lesquels la condamnation de l'homosexualité est la plus claire.

Faisant partie à la fois de la Bible chrétienne et de la Torah juive, le Lévitique est un livre probablement écrit au VIIe siècle avant J.-C., qui apporte un ensemble d'instructions morales, juridiques, sociales et rituelles. Le chapitre 18 est entièrement consacré au comportement sexuel. L'un des versets souligne : "Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme : ce serait une abomination".

"En d'autres termes, il y a un contexte dans l'Ancien Testament dans lequel l'idée de perversion se construit", analyse M. Moraes.

Un peu plus loin, au chapitre 20, qui traite des peines pour ce qui doit être considéré comme des crimes, on trouve une autre mention incisive de l'homosexualité. "Quand un homme couche avec un homme comme il couche avec une femme, ce qu'ils ont fait tous les deux est une abomination ; ils seront mis à mort, leur sang est sur eux", lit-on dans le texte.

Crédit photo, Edison Veiga Légende image, Dans le Lévitique, partie de l'Ancien Testament, il y a un chapitre qui traite des sanctions de ce qui devrait être considéré comme des crimes - avec une mention incisive de l'homosexualité.

"Dans ce passage, les choses s'aggravent encore", commente le théologien. "Il y a la détermination de la mort immédiate, de la violence extrême. Comme si cela devait être effectivement interdit, comme si ce comportement devait être éliminé du milieu de ce peuple".

Texte sacré de l'Ancien Testament chrétien et de la Torah juive, le livre du Deutéronome contient traditionnellement les paroles prononcées par Moïse avant la conquête de Canaan. Les chercheurs soulignent que la forme actuelle est le résultat d'un texte élaboré à l'origine au 8e siècle avant J.-C., adapté au siècle suivant et remis en forme au 6e siècle avant J.-C.

Il y a là un passage qui semble être l'embryon de l'idée qu'un garçon porte du bleu et qu'une fille porte du rose. Il se trouve au chapitre 22 : "Une femme ne portera pas les vêtements d'un homme ; un homme ne se vêtira pas d'une robe de femme, car quiconque fait cela est en abomination au Seigneur ton Dieu".

Dans le Nouveau Testament, cette idée persiste. Déclaré célibataire, Paul évoque le sujet dans sa première lettre aux Corinthiens. Au chapitre 6, lorsqu'il énumère tous ceux qui, "injustes", "n'hériteront pas du royaume de Dieu", il cite "l'efféminé" et "le pédéraste" dans la même liste qui comprend les impudiques, les idolâtres, les adultères, les voleurs, les ivrognes et d'autres personnes traitées comme des moins que rien.

"Paul inclut [l'homosexualité] dans un ensemble de mauvaises choses, selon lui. C'est la vision qu'il a de l'homosexualité", souligne M. Moraes.

C'est ce même Paul qui est l'auteur de la missive aux Romains. On y trouve une idée devenue très chère aux religieux conservateurs, à savoir qu'il ne serait pas "naturel" d'avoir une relation homosexuelle. En effet, la lettre, en décrivant comment les soi-disant païens seraient des pécheurs aux yeux de Dieu, dit que "Dieu les a livrés à des passions dégradantes : leurs femmes ont remplacé leurs relations naturelles par des relations contre nature ; les hommes, de même, abandonnant leurs relations naturelles avec les femmes, se sont enflammés de désir les uns pour les autres, commettant l'infamie de l'homme avec l'homme et recevant en leur personne le juste salaire de leur anarchie".

"Il décrit cette question comme l'abandon d'une question naturelle et dit que c'est une erreur. Et qu'il y a une condamnation dans ce sens également", décrit M. Moraes.

L'histoire de Sodome

Un autre passage de la Bible explique l'origine du terme "sodomie", qui désigne de manière extrêmement péjorative les relations homosexuelles. Le récit se trouve dans Genèse 19, le premier livre de la Bible. Il y est écrit que deux anges ont été envoyés dans la ville de Sodome - un lieu considéré comme paradisiaque, qui se trouvait sur les rives de la mer Morte, au Moyen-Orient.

Selon la tradition, les habitants de Sodome avaient l'habitude de maltraiter les étrangers. Lot, voyant les deux étrangers, décida de les accueillir chez lui. Il leur a servi un repas et les a accueillis chaleureusement. Tard dans la nuit, sa maison est entourée de gens qui demandent la présence des deux étrangers, "afin que nous les connaissions".

(Dans la Bible, il est courant d'utiliser le verbe "connaître" comme euphémisme pour désigner des relations sexuelles).

Lot demande que personne ne "fasse de mal" à ses invités et offre en outre "deux filles qui n'ont pas connu d'homme" afin que les hommes en colère "fassent d'elles ce qui leur semblera bon". Même cet argument torve ne convainc pas la foule et les hommes renversent Lot et s'approchent pour enfoncer la porte.

À ce moment-là, les deux invités ont sauvé Lot et laissé tous les autres aveugles. Ils ordonnèrent ensuite à l'hôte de s'enfuir de là avec toute la famille. Dieu aurait alors fait pleuvoir le soufre et le feu, détruisant la ville.

Crédit photo, Domaine public Légende image, Lot et ses filles fuyant Sodome en pleine destruction, dans une peinture de 1520 de Lucas van Leydens.

"C'est un passage délicat et généralement utilisé par ceux qui condamnent la question de l'homosexualité, y compris en donnant naissance au concept de sodomie", reconnaît M. Moraes. "Mais le passage est très complexe, ce n'est pas si simple. Ce qui est fait, c'est un choix de lecture généralement associé à une problématique."

Le théologien commente que bien que "les pasteurs qui plaident contre l'homosexualité interprètent le récit avec une tentative d'acte homosexuel", ce qui est décrit est "une tentative de viol, une violence".

C'est-à-dire que dans cette perspective, Dieu n'a pas puni les habitants de Sodome et de la région parce qu'ils étaient adeptes de l'homosexualité. Dieu les a punis parce qu'ils pratiquaient une violence extrême à l'égard des étrangers, avec des intentions de viol collectif. L'orientation sexuelle ne semble pas aussi importante que le désir d'une relation non consensuelle et sadique.

"Il y a l'idée de perversion, que le mal serait associé à la pratique homosexuelle. Mais ces hommes étaient si mauvais qu'ils voulaient violer des étrangers dont ils ignoraient qu'ils étaient des anges", souligne M. Moraes.

"Dieu était tellement en colère qu'il a fini par détruire cet endroit", ajoute-t-il.

L'idéologie du genre

Coordinateur du Nucleus Faith and Culture à l'Université Catholique Pontificale de São Paulo, le sociologue et biologiste Francisco Borba Ribeiro Neto explique à BBC News Brazil que "tout grand livre sacré, quelle que soit la religion ou la civilisation, est chargé de structures archétypales universelles combinées à des particularités culturelles et à des données historiques spécifiques".

"La grande erreur du fondamentalisme biblique est d'essayer de lire et d'interpréter directement le contenu de la Bible, en s'abstenant de ce dialogue obligatoire avec le contexte actuel. La lecture correcte du texte sacré ne doit jamais chercher 'ce qu'il dit', mais plutôt 'ce qu'il nous dit', affirme Ribeiro Neto.

Il souligne que la consolidation initiale de la doctrine chrétienne a eu lieu "à l'époque hellénistique, lorsque la Rome antique, de manière très similaire à notre époque, vivait une profonde remise en question de ses valeurs traditionnelles, avec la stratégie politique du "pain et du cirque", l'exaltation du plaisir et l'ouverture aux nouveautés provenant d'autres parties de l'empire".

"Le christianisme s'est donc constitué en renforçant le besoin de contrôle de soi par rapport à l'instinctivité en général et à la sexualité en particulier, en valorisant la famille et le travail", explique-t-il. "Ces éléments étaient déjà présents dans la culture juive et se sont avérés importants pour l'inculturation du christianisme, dans une position de critique et de contestation de l'ordre romain établi.

Ribeiro Neto affirme que, dans son évolution historique, "l'interprétation de la doctrine chrétienne se fera toujours dans le cadre d'un dialogue, pas toujours explicitement reconnu, avec la mentalité de l'époque". "En tant que religion hégémonique en Occident, le christianisme a été utilisé dans les discours idéologiques de maintien de l'ordre établi, parfois de manière appropriée, parfois non", ajoute-t-il. Ce discours doit toujours consacrer une "normalité" et stigmatiser une "différence".

Dans cette perspective, quel serait le problème pour les personnes LGBT ? La clé réside dans la capacité à engendrer des enfants issus de cette union. "En toute rigueur, la doctrine chrétienne condamne toute sexualité qui n'est pas associée à l'amour et au don de soi à l'autre. L'exigence d'une 'ouverture à la vie', le lien entre sexualité et reproduction, tient à cette soumission de la sexualité au don de soi, en opposition à ce qui ne serait que la possession de l'autre comme instrument de plaisir", contextualise le chercheur.

"Cela devrait être valable pour la condamnation des relations extraconjugales et même d'une relation de domination et de violence de la part de l'un des conjoints, et pas seulement pour les relations homo-affectives", réfléchit Ribeiro Neto. Dans son analyse, cependant, il comprend que la condamnation de l'homosexualité finit par créer "une norme sociale qui présente un 'plus grand mal'" - ce qui, d'une certaine manière, "exempte de culpabilité ceux qui commettent" les maux considérés comme "mineurs".

"Par exemple : l'homme est adultère, trompe sa femme et ne respecte pas les autres femmes. Mais cela n'est pas considéré comme grave, parce qu'il n'est pas homosexuel...", réfléchit-il avec ironie. La publicité et la consommation proposent souvent des modèles contraires à la construction de la famille, mais c'est comme si c'était l'"idéologie du genre" qui était en grande partie responsable de l'éclatement des familles.

Le terme “homosexuel”

Au sujet de la lecture fondamentaliste de la Bible, le père James Martin affirme que "les gens oublient souvent que ce que l'Église prêche ne concerne pas un livre, mais une personne : Jésus". "Et cette personne nous a montré ce que signifie tendre la main à ceux qui sont en marge", commente le prêtre. "Et je ne vois pas de groupe plus marginalisé par l'Église aujourd'hui que les personnes LGBTQ.

Curiosité historique, la Bible n'utilise pas le terme d'homosexualité ni ses variables, comme l'homosexualité - un mot péjoratif et galvaudé. L'explication tient précisément au fait que les récits dits sacrés sont bien plus anciens que la nomenclature actuelle.

"Les experts situent l'origine du terme à la fin du 19e siècle", explique M. Moraes. "La Bible aborde ce thème dans certains passages, car il s'agit d'un thème qui a toujours été présent dans l'histoire de l'humanité, mais qui n'a pas toujours été traité comme il l'est à notre époque".

Selon le philologue et lexicographe Antônio Geraldo da Cunha (1924-1999) dans son "Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa" (Dictionnaire étymologique de la langue portugaise), le terme "homosexuel" n'est entré dans notre vocabulaire qu'en 1899. Sodomite, en revanche, toujours en tant que sens désignant l'adepte d'une "pratique sexuelle anormale", remonte au début de la langue portugaise elle-même, lorsqu'il était dérivé du latin.

La peur des réactionnaires

L'historien, théologien et philosophe Moraes explique que lorsque le christianisme est devenu dominant dans le monde occidental et a fini par sédimenter ses idées morales, "avec, dans tout ce processus, la lecture que le mariage est ceci, la famille est ceci, père, mère et enfants, le mariage comme la jonction de l'homme et de la femme pour la procréation, une lecture de l'Église catholique".

À cela s'ajoute l'idée, présente dans le Nouveau Testament, que "le corps d'une personne est considéré comme un temple de l'Esprit Saint", souligne le théologien. "Un temple consacré, qui ne peut être pollué, souillé. Et comme la question de l'homosexualité est liée à l'abomination, depuis l'Ancien Testament, alors les croyants en général finissent par travailler l'idée d'une 'pratique sodomite'."

Pour le spécialiste, le danger est donc là : la construction d'un récit linéaire à partir de la Bible. "Beaucoup de religieux finissent par faire ce genre de lecture", souligne-t-il.

"Au Brésil aujourd'hui, il y a tout un environnement politique construit pour défendre ces soi-disant agendas convergents", rappelle-t-il. "C'est une réaction, donc l'idée du réactionnaire, de préserver, de parler du modèle familial de la famille 'margarine', même si dans la pratique ce n'est même plus une majorité au Brésil, dans lequel combien et combien de femmes font vivre leur foyer sans la présence de l'homme, dans lequel combien d'hommes mettent les femmes enceintes et s'en vont."