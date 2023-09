"Le roi de la cryptomonnaie m'a fait perdre 2,1 millions de dollars"

Légende image, Sunil Kavuri

il y a une heure

Alors que le soi-disant "roi de la cryptomonnaie" est sur le point d'être jugé pour de multiples accusations de fraude, un Britannique raconte comment l'effondrement de la société de Sam Bankman-Fried lui a fait perdre une fortune et comment il espère récupérer de l'argent pour lui-même et pour des centaines de victimes dans le monde entier.

Jusqu'à l'effondrement final, Sunil Kavuri a espéré que Sam Bankman-Fried parviendrait à redresser la barre.

L'empire du roi de la cryptomonnaie était en train de s'effondrer, mais alors que d'autres paniquaient, Sunil restait calme.

L'expérience acquise en tant que trader pour des banques et en investissant son argent dans la crypto-monnaie l'a endurci face aux drames du marché.

De plus, M. Bankman-Fried, le sauveur autoproclamé de la crypto, ne cessait de répéter que tout irait bien.

Puis un message s'est affiché à l'écran : les retraits sont suspendus.

FTX, qui était autrefois la deuxième bourse de crypto-monnaies au monde, s'est effondrée et a fait faillite.

Pour Sunil, des années d'opérations judicieuses, stressantes et fructueuses ont été réduites à néant.

Ses 2,1 millions de dollars avaient disparu.

"Je suis resté sur l'ordinateur pendant près de 24 heures à rafraîchir la page et à essayer d'envoyer un courriel au service d'assistance de FTX pour récupérer mon argent. Je me sentais mal. Je me suis dit : 'Mon Dieu, c'est fini. J'ai tout perdu", raconte-t-il.

M. Kavuri, qui vit dans le Derbyshire au Royaume-Uni, économisait l'argent pour acheter une nouvelle maison et envoyer son fils à l'université, mais aujourd'hui, près d'un an plus tard, il ne lui reste que les traces écrites de ce qui lui appartenait autrefois.

Crédit photo, Getty Images Légende image, FTX était une bourse d'échange de cryptomonnaies qui avait été présentée comme un moyen sûr pour tout le monde de s'impliquer dans les cryptomonnaies

Il est considéré comme la victime britannique la plus touchée par l'effondrement de FTX.

Mais il y a des victimes comme Sunil dans le monde entier et il est devenu ce qu'il appelle un "champion des créanciers de FTX" en aidant les gens à engager des poursuites et à se battre pour récupérer leur argent.

"Une personne en Turquie s'est retrouvée avec seulement 600 dollars sur son compte en banque après avoir tout perdu et une personne en Corée a été hospitalisée pour des crises de panique", se souvient-il.

Sunil aide des personnes originaires des États-Unis, du Canada, d'Argentine, de Dubaï, de Turquie, de Hong Kong, de Chine et de Singapour.

La plupart des gens ont perdu quelques centaines de dollars, certains des milliers et un autre des millions, comme lui.

Toutes les victimes suivront avec attention le procès de la semaine prochaine.

Légende image, Sam Bankman-Fried, le fondateur de la bourse de crypto-monnaies FTX qui s'est effondrée

Les procureurs américains accusent Sam Bankman Fried de sept chefs d'accusation de fraude, de complot et de blanchiment d'argent.

L'homme de 31 ans, fondateur de FTX et d'un fonds spéculatif sur les cryptomonnaies appelé Alameda Research, a plaidé non coupable et quittera la prison pour se rendre au tribunal de New York afin de répondre aux accusations.

D'autres cadres de ses entreprises ont déjà plaidé coupable et devraient témoigner sur la façon dont leur empire, qui valait autrefois 40 milliards de dollars, s'est effondré.

FTX était une bourse d'échange de cryptomonnaies qui avait été présentée comme un moyen sûr pour tout un chacun de se lancer dans la cryptomonnaie.

La bourse agissait comme une banque non réglementée permettant aux gens d'échanger de l'argent contre des crypto-monnaies, telles que le bitcoin, et de stocker leurs fonds en toute sécurité.

Elle a attiré neuf millions de clients dans 100 pays.

Lorsqu'elle s'est effondrée, plus d'un million d'utilisateurs se sont retrouvés sur la paille parce qu'ils n'ont pas pu retirer leur argent à temps.

La principale accusation portée contre M. Bankman-Fried est qu'il a escroqué ses clients en utilisant leurs fonds pour soutenir ses propres investissements risqués dans son fonds spéculatif. Il a dépensé des millions en propriétés de luxe et en dons politiques.

M. Bankman-Fried a déclaré précédemment : "Je n'ai pas volé de fonds et je n'ai pas caché des milliards".

Sa chute a commencé à la suite d'une enquête explosive menée par le site d'information Coindesk sur les finances fragiles de FTX et d'Alameda Research.

Des clients paniqués se sont précipités pour retirer des milliards de dollars de la plateforme d'échange FTX, jusqu'à ce qu'elle fasse faillite.

Peu avant son arrestation aux Bahamas, M. Bankman-Fried a déclaré dans des interviews, notamment à la BBC, qu'il était désolé des erreurs financières qu'il avait commises. Il a toutefois insisté sur le fait qu'aucune d'entre elles n'était délibérée ou criminelle.

"Sam Bankman-Fried a littéralement détruit la vie de tant de personnes", déclare M. Kavuri.

À l'instar de nombreux investisseurs de FTX, Sunil blâme également les personnes qui ont aidé Sam Bankman-Fried à se hisser au sommet. Il s'agit notamment d'influenceurs et de célébrités qui ont présenté l'entreprise - et son PDG - comme sûre et digne de confiance. À son apogée en 2022, la société a diffusé une publicité lors du Super Bowl aux États-Unis, dans laquelle l'humoriste Larry David encourageait l'investissement avec le slogan suivant : "Don't Miss Out" (Ne manquez pas votre chance).

Légende image, L'humoriste Larry David a joué dans une publicité télévisée pour FTX

Sunil a intenté deux des nombreux procès civils en cours, dont un contre des influenceurs et des célébrités du secteur des cryptomonnaies.

On pense que le démantèlement des finances de FTX pourrait prendre des années, les avocats essayant de récupérer l'argent par tous les moyens possibles.

La semaine dernière, les parents de M. Bankman-Fried ont également été poursuivis pour l'argent que leur a donné leur fils sous forme d'argent liquide et de propriété de luxe aux Bahamas.

M. Kavuri affirme que sa confiance en FTX a été renforcée lorsque des sociétés de capital-risque bien établies ont soutenu l'échange de crypto-monnaies avec de l'argent liquide. Sequoia Capital a notamment investi 213 millions de dollars (174 millions de livres sterling) dans l'entreprise, qu'elle a aujourd'hui amortie en tant que perte.

"J'ai vu que des groupes de grande envergure avaient donné leur aval à FTX et je me suis dit qu'il devait s'agir d'une bourse légitime", explique-t-il.

Légende image, Sunil Kavuri est confronté à une attente longue et incertaine pour récupérer ses investissements.

Jeudi, Sunil et sa femme ont accueilli leur deuxième enfant, ce qui lui donne encore plus envie de récupérer une partie de l'argent qu'il a perdu.

Pour l'instant, il ne peut que regarder, attendre et espérer.