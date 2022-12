Top 5 des bienfaits du couscous pour la santé

Facile à conserver, rapide à préparer, le couscous est un excellent accompagnement à tout menu.

De quoi est fait le couscous ? quelle portion est recommandée lors d’un repas ? Comment choisir du bon couscous ? Ou en acheter ? Découvrez le profil nutritionnel de ce féculent avec notre guide expert.

Facile à conserver, rapide à préparer et super polyvalent, le couscous est un excellent accompagnement à tout menu en milieu de semaine. Mais, est-ce un aliment sain? Lisez la suite pour découvrir quels nutriments il contient et comment choisir la variété la plus saine.

Qu’est-ce que le couscous?

Bien que le couscous ressemble à des grains, en vérité c’est une pâte – il est fait avec de la farine de semoule de blé dur, mélangée avec de l’eau. Il existe trois types de couscous : le couscous marocain, qui est le plus petit ; Couscous israélien ou perlé, de la taille de grains de poivre; et couscous libanais, le plus grand des trois.

Il est facile à préparer en versant simplement de l’eau bouillante sur le couscous en laissant reposer pendant 5 à 15 minutes.



Profil nutritionnel du couscous

Une portion de 80 g de couscous fournit:

142Kcal / 607KJ

5.8g Protéines

0.8g Lipides

30.0g Glucides

1,8 g de fibres

123mg de potassium

2.4mcg Sélénium

103mg de phosphore

Top 5 des bienfaits du couscous sur la santé



1. Source utile de sélénium

Le couscous contient des vitamines et de minéraux, y compris le sélénium immuno-favorable pour la santé. Ce minéral agit comme un antioxydant et joue un rôle important dans la fonction thyroïdienne et la production d’hormones thyroïdiennes.

2. Source de protéines végétales

Bien qu’elle n’est pas une protéine complète, le couscous est assimilable aux protéines. Il fournit environ 7 g par 100 g (poids cuit).

Le fait d’en consommer démunie les risques de maladies comme les accidents vasculaires cérébraux, les maladies cardiaques et le cancer.

3. Source de fibres

Le couscous est une source de fibres, mais pour optimiser les niveaux, il manger du couscous complet, fabriqué à partir de grains entiers. Les fibres favorisent la santé digestive et soulagent la constipation.

Une étude révèle et qu’elles peuvent aider à améliorer les niveaux de bactéries bénéfiques dans l’intestin.

Le couscous complet est également plus rassasiant, car la fibre ralentit la décomposition du sucre dans la circulation sanguine, fournissant une source d’énergie plus stable.

4. Une alternative plus saine au riz blanc

Le couscous fournit plus de protéines et un plus grand apport de vitamines et de minéraux que la portion équivalente de riz blanc.

5. Un fast-food sain

Le couscous est rapide et facile à préparer. Le couscous disponible dans la plupart des supermarchés a déjà été cuit à la vapeur avant d’être séché, il suffit donc d’ajouter de l’eau bouillante pour le ramollir.

Le couscous peut ensuite être ajouté aux salades ou servi comme plat d’accompagnement avec de la viande, du poisson ou des légumes.

Le couscous est-il sans danger pour tout le monde?

Généralement reconnu comme sûr pour la plupart des gens, le couscous est un produit à base de blé et contient donc du gluten.