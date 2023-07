Les bienfaits du fonio pour la santé

Céréale typiquement africaine, cultivée depuis des millénaires, le fonio est fortement consommé pour ses composantes nutritionnelles et sa facilité digestive.

Qu'est-ce que le fonio ?

Le fonio qui se cultive sur des terres sablonneuses ou caillouteuses résiste à la sécheresse et à la forte pluviométrie. On le retrouve principalement en Guinée, au Mali, au Bénin, au Burkina Faso, au Togo, au Niger…

Quelles sont les richesses nutritionnelles du fonio ?

Le fonio est très digeste, souvent conseillé aux diabétiques et aux personnes âgées, grâce à son index glycémique faible, selon le diététicien et nutritionniste malien Ibrahim Cissoko.

Ibrahim Cissoko est un nutritionniste et diététicien malien

Il liste les avantages et les conséquences d’une forte consommation de fonio chez certaines personnes :

· c’est une céréale qui n’a pas de gluten (protéine qu’on retrouve chez certaines céréales, et qui ne doit être consommée par les enfants qu’à l’âge de 2 ans) ;

· le fonio est riche en fer et en magnésium ; en raison de sa forte teneur en magnésium, manger du fonio peut aider à la réduction des états de stress et d’anxiété, le magnésium provoquant des effets de relaxation musculaire ;

· le fonio dispose également de vitamines et de minéraux qui aident à améliorer notre système immunitaire.

Les minéraux principaux du fonio

1. le magnésium , est un minéral indispensable à la vie. Il doit être apporté par l'alimentation en quantité suffisante, car il est peu stocké dans l'organisme: le corps humain contient environ 25 g de magnésium, principalement stocké dans les os(60-65%) et dans les muscles(20-30%) Le magnésium aide à réduire la fatigue, contribue à une fonction musculaire normale et participe également au bon fonctionnement du système nerveux;

2. le zinc , aide au fonctionnement normal du système immunitaire, au maintien de la vision et d’une ossature normale. Le zinc participe également à une fonction cognitive normale, ainsi qu’à une fertilité normale et au maintien d'un taux normal de testostérone dans le sang;

3. le calcium , joue un rôle clé dans la minéralisation et la structure du squelette. Il est nécessaire à de nombreuses fonctions biologiques telles que la contraction musculaire, la coagulation sanguine, la libération d'hormones ou encore l'activation d'enzymes;

4. le phosphore , il assure une bonne densité minérale osseuse pour la solidité des os et des dents.

Les vitamines du fonio

1. la thiamine, elle joue un rôle important dans le métabolisme énergétique et la fonction nerveuse normale et contribue à la santé du système cardiovasculaire, et à la croissance des cellules;