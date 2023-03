Que savons-nous de l’assassinat des 9 ressortissants chinois en RCA

Que s'est-il passé ?

Quelles sont les réactions ?

(…) Les auteurs de cette attaque seront traqués jusque dans leurs dernières retranchements (…) le gouvernement, au nom de son excellence, Monsieur le président de la République adresse au peuple chinois et aux familles des illustres disparus, ses condoléances, les plus attristés », déclare Serge Ghislain Djorie, porte-parole du gouvernement.

La coopération technique et économique entre la Chine et la Centrafrique est visible et appréciée par tout le peuple - l'Assemblée nationale ne saurait rester insensible face à ce drame. [J’] invite le gouvernement à tout mettre en œuvre pour retrouver les auteurs et les traduire devant la justice ».