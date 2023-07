La Corée du Nord tire un missile balistique intercontinental après avoir menacé les États-Unis

La Corée du Nord a tiré un missile balistique intercontinental (ICBM) présumé, selon des responsables japonais et sud-coréens .

Le missile à longue portée a volé pendant plus d'une heure avant d'atterrir à proximité des eaux japonaises mercredi matin.

En réaction, les États-Unis et la Corée du Sud ont multiplié les exercices militaires conjoints autour de la péninsule.

Jusqu'à présent, Pyongyang a poursuivi ses tirs de missiles, testant en avril un nouveau missile balistique intercontinental qu'il a décrit comme son missile "le plus puissant" à ce jour. Il a également tenté de lancer un satellite espion en mai, sans succès.

Le missile nord-coréen a volé mercredi vers l'est depuis Pyongyang pendant plus d'une heure avant d'atterrir en mer à l'ouest du Japon vers 11 h 15 heure locale (2 h 15 GMT), ont rapporté les garde-côtes japonais. Le vol à angle aigu a parcouru une distance de 1 000 km (621 miles), a indiqué l'armée sud-coréenne.

Les responsables sud-coréens et américains se sont rencontrés immédiatement après le lancement de mercredi et ont publié une déclaration réaffirmant le "renforcement" de leur défense commune.

"Nous condamnons fermement le lancement par la Corée du Nord d'un missile balistique à longue portée. Il s'agit d'un acte de provocation grave qui nuit à la paix et à la stabilité de la péninsule coréenne et de la communauté internationale, et qui constitue une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies", a déclaré l'état-major interarmées sud-coréen.