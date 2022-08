Comment le culte religieux stimule la conservation en Inde

Kavitha Yarlagadda BBC Future

Crédit photo, Alamy Légende image, Les communautés rurales ont contribué à la protection d'espèces menacées, telles que les pangolins, dans les bois sacrés de l'Inde.

Les pratiques religieuses ont préservé environ 100 000 à 150 000 bois sacrés en Inde, garantissant qu'ils restent des habitats biodiversifiés abritant un grand nombre d'espèces menacées.

Des oiseaux qui gazouillent, une brise fraîche, des arbres immenses et de l'eau jaillissante accueillent Anyam Sridevi et sa famille au temple de Pallalamma dans l'Andhra Pradesh, dans le sud de l'Inde.

Ils portent des paniers colorés remplis de fleurs et de nourriture - des offrandes à la déesse Pallalamma Devi.

"De nombreux couples sans enfant se rendent au temple de Pallalamma ; ils croient qu'ils seront bénis par un enfant", explique Anyam Rambabu, un adepte convaincu et un visiteur fréquent du temple.

Dans le temple, il y a une modeste idole de la déesse, assise les jambes croisées dans une petite alcôve sous un énorme arbre Banyan.

Les dévots croient que leur famille bénéficiera de la santé et de la prospérité s'ils lui offrent des fruits et sollicitent ses bénédictions.

Pallalamma Devi est également connue sous le nom de déesse de la nature, en raison de son étroite affinité avec le monde naturel.

Son temple est entouré de banians et d'arbres peepal (figues sacrées), avec des écureuils qui courent le long de leurs troncs et des oiseaux qui croassent.

"Les gens font des vœux et attachent des fils de couleur rouge aux racines pendantes de l'arbre, pour demander la bénédiction de la déesse", explique Anyam Sridevi, l'épouse de Rambabu.

Les pratiques religieuses ont permis de préserver environ 100 000 à 150 000 bois sacrés dans toute l'Inde, en veillant à ce qu'ils restent des habitats biodiversifiés abritant un grand nombre d'espèces menacées.

Selon les scientifiques, les traditions culturelles et le leadership communautaire jouent un rôle essentiel dans la stimulation des efforts de conservation et l'augmentation de la couverture végétale en Inde, qui perd des forêts à un rythme alarmant.

"C'est quelque chose qui est ancré dans chaque adorateur hindou : les temples, les arbres et les étangs sont tous censés être un espace collectif de culte", explique Lakshman Acharya, le prêtre du temple.

Le culte des arbres est pratiqué par les Indiens depuis des temps immémoriaux, et il est fait par gratitude car nous savons que nous ne pouvons pas survivre sans les arbres, explique Rambabu.

"Les feuilles et les fleurs des arbres font partie de nombreux rituels et cérémonies".

Le culte de la nature

En Inde, la conservation et la préservation des ressources naturelles constituent depuis longtemps un élément important de l'éthique culturelle, en particulier chez les populations rurales et indigènes isolées.

Nombre de ces communautés se considèrent comme faisant partie d'un fil spirituel qui les relie à leur environnement naturel, vénérant les plantes, les animaux, les rivières et les montagnes uniques comme leurs ancêtres.

Crédit photo, Getty Images Légende image, De nombreuses communautés rurales en Inde se considèrent comme faisant partie d'un fil spirituel qui les relie à leur environnement naturel.

La préservation des bosquets est le résultat de fortes croyances anciennes selon lesquelles toute atteinte au bosquet mettrait en colère la divinité qui y vit. Les adorateurs croient que la divinité se vengera d'un intrus qui profane l'intégrité du bosquet.

En Inde, les serpents sont un symbole de renaissance et sont particulièrement protégés. On croit que si un serpent est tué, de nombreux serpents renaîtront pour se venger du coupable.

"Les villageois croient que chaque créature a sa place", explique Annu Jalais, professeur associé à l'université de Krea dans l'Andhra Pradesh et auteur du livre Forest of Tigers, à propos des Sundarbans, vastes forêts de mangroves abritant de nombreux bosquets sacrés.

"Ils ne considèrent pas l'environnement ou les ressources comme acquis. Ils vénèrent les forêts car elles donnent [aux populations locales] tout ce dont elles ont besoin pour mener une vie durable."

Les pêcheurs hindous et musulmans se rendent dans les Sundarbans pour vénérer la déesse Bonbibi qui, selon eux, les protège des attaques de tigres.

Les forêts abritent diverses espèces telles que la culotte d'ours, le palmier nipa et le pommier de palétuvier, ainsi que des animaux menacés comme le chat pêcheur, le crocodile estuarien, la loutre commune, le varan et le dauphin du Gange.

Les tribus Gharo et Khasi du nord-est de l'Inde protègent leurs bosquets sacrés de toute interférence humaine.

Elles considèrent les bosquets comme sacro-saints et s'abstiennent de cueillir les fruits et le feuillage tombés.

De leur côté, les Gonds du centre de l'Inde interdisent l'abattage des arbres mais autorisent l'utilisation de leurs morceaux dans les bois sacrés.

"Il existe une forte croyance selon laquelle les dieux protègent les communautés en leur apportant santé et prospérité lorsqu'ils ne sont pas touchés," explique Jalais.

Réfléchissant aux sites sacrés de sa communauté, Rambabu est d'accord. "Quiconque vénère la déesse mère et prend soin de la nature sera toujours protégé par elle".

Crédit photo, Alamy Légende image, Les serpents sont un symbole de renaissance et sont vénérés et protégés dans toute l'Inde.

Certaines organisations environnementales locales, comme l'Applied Environmental Research Foundation (AERF) à Pune, travaillent avec les communautés pour conserver et restaurer les bois sacrés négligés. À ce jour, l'AERF a restauré 80 bois sacrés.

"Si nous ne créons pas de mécanisme permettant aux gens de voir les avantages de la conservation des forêts sacrées, celles-ci ne resteront pas pour la prochaine génération, il est important pour nous de faire quelque chose sur le terrain", déclare Archana Godbole, botaniste et directrice de l'AERF, qui conserve les bois sacrés depuis 30 ans.

En collaborant avec les communautés locales et en leur enseignant l'écologie des bois sacrés, l'AERF a contribué à la protection de quatre espèces de calaos endémiques et quasi menacées dans les bois sacrés des Ghâts occidentaux, à la protection des pangolins et à la réalisation d'études sur les espèces oléagineuses et les plantes médicinales.

L'AERF aide également les communautés rurales à tirer un revenu des initiatives de conservation et les incite à préserver 25 bois sacrés.

Par exemple, l'AERF a pu encourager les communautés des Ghâts du nord-ouest à abandonner l'exploitation forestière destructrice au profit d'une récolte durable des fruits des bahedas, bénéfiques sur le plan commercial et médicinal.

Pour les populations locales, cela a constitué une source de revenus plus fiable, et le partenariat a permis de protéger quatre espèces de calaos, qui construisent leurs nids dans les bahedas géants.

"Avec l'aide de l'AERF, j'ai commencé à collecter et à transformer les bahedas, ce qui m'a permis de gagner ma vie", explique Santosh Bhide, qui vit dans un village près de Pune.

Conservation des forêts

L'Inde a des plans ambitieux pour séquestrer l'équivalent de 2,5 à 3 milliards de tonnes de dioxyde de carbone d'ici 2030 en augmentant la couverture forestière actuelle de 25 à 30 millions d'hectares (97 000-112 000 miles carrés).

Selon le rapport forestier 2021 de l'Inde, la couverture forestière et arborée du pays s'étend sur 81 millions d'hectares (312 742 miles carrés).

Pour atteindre les objectifs climatiques à long terme de l'Inde, il est essentiel d'augmenter la couverture forestière et arborée.

Le gouvernement indien favorise l'action sur le terrain en encourageant la plantation d'espèces indigènes mixtes telles que des arbustes, des herbes, des graminées et d'autres espèces d'arbres, par le biais de son programme national de boisement et de la Green India Mission.

Sur le total des fonds débloqués pour les programmes de boisement dans le cadre de cette mission, 82 % ont servi à planter des forêts, le reste étant consacré à l'entretien et à la surveillance.

Mais la déforestation, l'urbanisation et le développement industriel sapent ces efforts.

Selon Global Forest Watch, l'Inde a perdu 376 000 hectares (1 450 miles carrés) de forêt primaire humide entre 2001 et 2021, ce qui équivaut à 204 mégatonnes de dioxyde de carbone (ou à la combustion de 100 000 tonnes de charbon).

Malgré ces tendances, de nombreux bois sacrés restent largement intacts, conservant une riche diversité biologique et agissant comme d'importants puits de carbone, réduisant les émissions dans l'atmosphère.

On compte 1 214 bois sacrés à Kodagu, dans l'État du Karnataka, au sud-ouest du pays. Ils abriteraient plus de 165 divinités différentes.

Au cours des 15 dernières années, la superficie a diminué en raison d'empiètements comme les villes et les champs agricoles, explique Sathish Battrahalli Narayanappa, professeur adjoint au College of Forestry de Kodagu.

Mais les terres restantes sont en excellent état par rapport au bidonville, affirme M. Battrahalli : "la [communauté] croit que si elle protège le bosquet, la divinité la protégera. [Cela] a assuré la conservation des bosquets".

Crédit photo, Getty Images Légende image, De nombreuses communautés en Inde vénèrent les forêts et les arbres et interdisent l'exploitation forestière dans les bosquets sacrés.

Les bois sacrés sont incroyablement riches en biodiversité et en espèces d'arbres, selon une étude de 2018.

On a recensé 144 espèces d'arbres dans les bois sacrés des Ghâts centro-occidentaux, contre 91 espèces recensées dans les forêts rurales de la région, notent les chercheurs, qui ajoutent que cette grande biodiversité permet de maximiser la séquestration du carbone.

Il a été démontré que la diversité végétale stimule la productivité et la quantité de carbone stockée dans le sol en raison de la probabilité accrue de présence d'espèces hautement productives et d'une utilisation plus efficace des ressources.

Une étude a révélé que deux bois sacrés urbains, Deorali et Enchey, dans le Sikkim, au nord-est de l'Inde, ont absorbé et stocké sur 35 ans près du double de la quantité de carbone par rapport à une forêt en régénération naturelle.

"Les contributions des communautés locales, telles que les gardiens qui sauvegardent les bois sacrés et gèrent les rituels traditionnels liés à la divinité de leur communauté, sont cruciales pour le maintien de cet environnement sain", déclare Jalais.

La communauté croit que si elle protège le bosquet, la divinité la protégera - Sathish Battrahalli Narayanappa

La fondation Devrai, une organisation environnementale à but non lucratif située à Pune, dans l'ouest de l'Inde, participe à la création de forêts sacrées artificielles, appelées devrais.

À ce jour, elle a préservé 119 espèces de plantes, dont le myrte crape géant et l'arbre corail indien, également appelé pangara ou flamme de la forêt.

La fondation plante une variété d'espèces d'arbres qui étaient autrefois abondantes mais qui ont disparu à cause des travaux de construction.

Elle dispose également d'une banque de semences à partir de laquelle elle donne gratuitement des graines à toute personne intéressée par la culture d'un bois sacré en Inde.

"La participation de la population locale est très importante pour conserver ces habitats et ces bosquets", explique Raghunath Dhole, fondateur de la fondation Devrai.

"Nous éduquons les habitants sur les mesures à prendre et les avantages à devenir les gardiens des bois sacrés."

Dans de nombreux bois sacrés de l'Inde, des étangs sacrés sont rattachés aux temples.

Ces étangs sont des habitats importants pour la faune et la flore comme les tortues, les crocodiles, les canards et les poissons des bosquets.

Ils agissent également comme des puits de carbone naturels lorsqu'ils accumulent des matières organiques et absorbent le carbone.

Certains d'entre eux ont été à l'origine de la protection de certaines espèces menacées de tortues, de crocodiles et de la rare éponge d'eau douce.

Partout où il y a un bois sacré, vous trouverez de l'eau, dit Battrahalli. "Les nappes phréatiques ne s'assèchent pas, même en été", dit-il.

Les communautés rurales des régions de l'Inde frappées par la sécheresse bénéficient ainsi d'un approvisionnement régulier en eau, y compris pendant les récentes vagues de chaleur, et les agriculteurs peuvent augmenter leurs récoltes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon les scientifiques, le culte religieux et les traditions culturelles jouent un rôle essentiel dans la stimulation des efforts de conservation et l'augmentation de la couverture végétale en Inde.

"Partout où les bois sacrés sont en bon état, les gens bénéficient d'un approvisionnement en eau suffisant tout au long de l'année, ce qui soutient leurs moyens de subsistance", explique TV Ramachandra, coordinateur au Center for Ecological Sciences de Bangalore.

"Les agriculteurs gagnent 124 000 roupies (1 058 529 FCFA) par acre et par an, ce qui tombe à 32 000 roupies (272 651 FCFA) par an en raison de la déforestation."

Les limites

Alors que les croyances traditionnelles préservent les bois sacrés, des développements ont vu le jour autour de nombreux sites sacrés ces dernières années.

Le bois sacré de Manil Ayyappa, qui s'étendait autrefois sur 25 hectares en 2000, ne couvre plus que deux hectares. Le reste du terrain a été transformé en ville.

"Ils ont construit de grands temples et maintenant beaucoup de gens viennent prier et à cause de cela les arbres ont disparu et beaucoup de déchets sont jetés autour", dit Baddam Nookaraju, un dévot d'un bois sacré dans l'Andhra Pradesh.

La commercialisation des sites et la construction de temples plus grands soulèvent également des questions, explique Ramachandra : "Auparavant, il y avait un lien entre la conservation et la tradition, et les idoles étaient vénérées pour minimiser les dommages causés aux bois sacrés, mais aujourd'hui, l'essence même de la conservation des bois sacrés a été perdue à cause de la commercialisation".

Pour M. Battrahalli, la plus grande menace pour les bois sacrés est la déforestation pour l'agriculture, le carburant, le développement des infrastructures et le braconnage.

"Beaucoup de gens des villages voisins viennent couper du bois de chauffage et il y a toujours le danger du braconnage - nous ne pouvons pas toujours monter la garde", dit Nanjappa Gowda, qui vit dans un village de Kodagu.

Nanditha Krishna, environnementaliste et présidente de la Fondation C.P. Ramaswami Aiyar à Chennai, affirme que les bois sacrés sont essentiels à la protection de la biodiversité locale en Inde.

Mais elle souligne que nous ne pouvons pas compter uniquement sur les bois sacrés, car ils ne fournissent que des fragments d'habitat.

"La fragmentation des forêts menace la composition des espèces et des communautés végétales", dit-elle. "Il y a un danger de dégradation aux bords et à l'intérieur des parcelles en raison de la fragmentation".

"Les bosquets sacrés sont utiles dans la mesure où ils peuvent jouer un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs climatiques de l'Inde. Si chaque village dispose de quelques hectares de forêt sacrée, ils amélioreraient incontestablement l'[environnement] local", affirme Krishna.