Comment la Chine parvient à voler les secrets technologiques des Etats-Unis

Author, Nicholas Yong

Role, BBC News

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Aubes de turbine de General Electric en France.

C'est une photographie d'apparence anodine qui a fait tomber Zheng Xiaoqing, un ancien employé du conglomérat énergétique General Electric Power.

Selon l'acte d'accusation du ministère américain de la justice (DOJ), le citoyen américain a caché des fichiers confidentiels volés à ses employeurs dans le code binaire d'une photographie numérique d'un coucher de soleil, que Zheng s'est envoyée par courrier.

Il s'agit d'une technique appelée stéganographie, qui consiste à cacher un fichier de données dans le code d'un autre fichier de données. Zheng l'a utilisé à plusieurs reprises pour voler des fichiers confidentiels à General Electric.

General Electric est un conglomérat multinational connu pour ses activités dans les secteurs de la santé, de l'énergie et de l'aérospatiale, fabriquant tout, des réfrigérateurs aux moteurs d'avion.

Les informations volées par Zheng concernaient la conception et la fabrication de turbines à gaz et à vapeur, y compris les aubes et les joints de turbine.

Le contenu, considéré comme de grande valeur, a été envoyé à son complice en Chine. En fin de compte, le gouvernement chinois, ainsi que les entreprises et les universités basées en Chine, en bénéficieraient.

Zheng a été condamné à deux ans de prison au début du mois. Il s'agit de la dernière d'une série d'affaires similaires poursuivies par les autorités américaines.

En novembre, le ressortissant chinois Xu Yanjun, espion de carrière présumé, a été condamné à 20 ans de prison pour avoir conspiré en vue de voler des secrets commerciaux à plusieurs entreprises américaines du secteur aérospatial et aéronautique, dont General Electric.

Le vol de secrets commerciaux s'inscrit dans une lutte plus large, la Chine s'efforçant d'acquérir un savoir-faire technologique pour stimuler son économie et sa contestation de l'ordre géopolitique, tandis que les États-Unis font tout leur possible pour empêcher l'émergence d'un concurrent sérieux à leur puissance.

Le vol de secrets commerciaux est attrayant parce qu'il permet aux pays de "sauter les chaînes de valeur mondiales relativement rapidement, et sans les coûts, en termes de temps et d'argent, de s'appuyer sur des capacités indigènes", confie Nick Marro de l'Intelligence Unit de The Economist à la BBC.

En juillet dernier, le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré lors d'une réunion d'hommes d'affaires et d'universitaires à Londres que la Chine cherchait à "piller" la propriété intellectuelle des entreprises occidentales afin d'accélérer son propre développement industriel et de dominer à terme des secteurs clés.

Il a prévenu qu'elle espionnait les entreprises du monde entier, "des grandes villes aux petites communes, des entreprises du Fortune 100 aux start-ups, à celles de tous les secteurs, de l'aviation à l'intelligence artificielle en passant par les produits pharmaceutiques".

À l'époque, le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Zhao Lijian, avait déclaré que M. Wray "diffamait la Chine" et avait une "mentalité de guerre froide".

La Chine veut renverser notre statut

Dans la déclaration du ministère de la justice concernant Zheng, Alan Kohler Jr du FBI a affirmé que la Chine visait "l'ingéniosité américaine" et cherchait à "renverser notre statut" de leader mondial.

Zheng était un ingénieur spécialisé dans la technologie d'étanchéité des turbines et a travaillé sur diverses technologies de confinement des fuites dans le domaine des turbines à vapeur.

Selon le ministère de la Justice, ces joints optimisent les performances des turbines "soit en augmentant la puissance ou le rendement, soit en prolongeant la durée de vie du moteur".

Les turbines à gaz qui alimentent les avions sont essentielles au développement de l'industrie aéronautique chinoise.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'aviation fait partie des 10 secteurs que les autorités chinoises entendent développer.

L'aérospatiale et les équipements aéronautiques figurent parmi les dix secteurs que les autorités chinoises entendent développer rapidement afin de réduire la dépendance du pays à l'égard des technologies étrangères et, à terme, de la surmonter.

Mais l'espionnage industriel chinois vise également de nombreux autres secteurs.

Selon Ray Wang, fondateur et PDG de Constellation Research, une société de conseil basée dans la Silicon Valley, il s'agit notamment du développement pharmaceutique et des nanotechnologies, c'est-à-dire de l'ingénierie et de la technologie à l'échelle nanométrique utilisées dans des domaines tels que la médecine, les textiles et les tissus, et l'automobile. Un nanomètre est un milliardième de mètre.

Elle comprend également les produits pharmaceutiques, la bio-ingénierie (imitation des processus biologiques à des fins telles que le développement de prothèses biocompatibles et la croissance régénérative des tissus).

M. Wang a cité l'anecdote d'un ancien responsable de la recherche et du développement dans une entreprise du classement Fortune 100, qui lui a raconté que "la personne en qui il avait le plus confiance" - si proche qu'ils ont grandi ensemble - s'est avérée être à la solde du parti communiste chinois.

"Il m'a gentiment expliqué que les espions sont partout", dit-elle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Chine a besoin de savoir-faire technologique pour dynamiser son économie et son défi à l'ordre géopolitique.

Par le passé, l'espionnage industriel pratiqué par des pays comme le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et Singapour était une source de préoccupation, souligne M. Marro.

Cependant, une fois que les entreprises indigènes deviennent des innovateurs de premier plan sur le marché - et commencent donc à vouloir protéger leur propre propriété intellectuelle - leurs gouvernements commencent à adopter des lois pour prendre la question plus au sérieux.

"Alors que les entreprises chinoises sont devenues plus innovantes au cours de la dernière décennie, nous avons assisté en parallèle à un renforcement remarquable de la protection des DPI nationaux", affirme M. Marro.

La Chine a également acquis une certaine expérience en obligeant les entreprises étrangères à céder des technologies dans le cadre d'accords de coentreprise en échange d'un accès au marché chinois. Malgré les plaintes, le gouvernement chinois a toujours nié les allégations de coercition.

L'accord sur le piratage est une "blague"

Des tentatives ont été faites pour limiter le piratage.

En 2015, les États-Unis et la Chine ont conclu un accord dans lequel les deux parties se sont engagées à ne pas se livrer au "cyber-vol de propriété intellectuelle, y compris les secrets commerciaux ou autres informations commerciales confidentielles à des fins commerciales".

L'année suivante, l'Agence nationale de sécurité des États-Unis a accusé la Chine de violer l'accord, tout en reconnaissant que le nombre de tentatives de piratage des données des gouvernements et des entreprises avait été réduit de façon "spectaculaire".

Mais les observateurs estiment que l'impact global de l'accord a été minime. Wang a affirmé qu'il s'agissait d'une "blague" en raison du manque d'application de la loi.

Le cyberespionnage chinois aux États-Unis est "omniprésent" et s'étend aux laboratoires universitaires. "Elle s'est étendue à tous les aspects des sociétés occidentales", confie-t-il à la BBC.

Toutefois, Lim Tai Wei, de l'Université nationale de Singapour, a déclaré qu'il n'existait pas d'"études définitives et irréfutables" sur l'ampleur du phénomène.

"Certains pensent que le cyberespionnage chinois contre les États-Unis a connu un bref fléchissement, mais qu'il a ensuite repris son niveau antérieur. D'autres pensent qu'elle a échoué en raison de la dégradation générale des relations entre les États-Unis et la Chine", ajoute-t-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les États-Unis tentent désormais de bloquer les avancées de la Chine dans le secteur clé des semi-conducteurs, qui sont essentiels pour tout, des smartphones aux armes de guerre.

Dans le même temps, les États-Unis tentent à présent de bloquer les avancées de la Chine dans le secteur clé des semi-conducteurs - essentiels à tout, des smartphones aux armes de guerre - en affirmant que l'utilisation de cette technologie par la Chine constitue une menace pour la sécurité nationale.

En octobre, Washington a annoncé certains des contrôles à l'exportation les plus radicaux à ce jour en exigeant des licences pour les entreprises qui exportent des puces vers la Chine en utilisant des outils ou des logiciels américains, quel que soit l'endroit du monde où ils sont fabriqués.

Les mesures prises par Washington empêchent également les citoyens américains et les étrangers résidents permanents de travailler pour certaines entreprises chinoises de fabrication de puces.

M. Marro estime que si ces mesures ralentiront l'avancée technologique de la Chine, elles accéléreront également ses efforts pour éliminer les produits américains et autres produits étrangers de ses chaînes d'approvisionnement technologiques.

"La Chine s'y efforce depuis des années, sans grand succès, mais ces objectifs politiques sont désormais plus urgents à la suite des récents contrôles américains", indique-t-il.

La Chine invoquant également sa propre sécurité nationale, la course à l'avantage technologique entre les deux plus grandes économies du monde devrait encore s'intensifier.

Mais Wang pense que les États-Unis ont toujours le dessus.