Deux bébés siamois séparés avec succès pour la première fois au Tchad

Crédit photo, Avec l'autorisation de l'Hopital de la mère et de l'enfant de N'Djamena

Au Tchad, une équipe médiacale de L'Hopital de la mère et de l'enfant a conduit avec succès une opération de séparation de deux bébés siamois le vendredi 21 juillet 2023.

C'est une première dans le pays pour une opération concernant de vrais siamois, a expliqué le Dr Olivier Ngaringuem qui a participé à l'opération. "On a déjà eu affaire à de faux siamois. C'est à dire que l'un des siamois n'est pas complet et vit au dépend de l'autre, donc un parasite", explique-t-il.

L'hopital de la mère et de enfant a, dans le passé, séparé cinq (5) faux siamois. Dans ces cas, "quand on effectue la séparation, automatiquement la vie de l'un s'arrête et l'autre continue".