Les dessous de la saisie du superyacht d'un oligarque russe

il y a 50 minutes

Par Alessandra Bonomolo et William McLennan BBC News

Crédit photo, Ministère de la Justice Légende image, Des agents du FBI ont saisi le superyacht de 106 m alors qu'il était amarré aux îles Fidji.

"Sécurité, sécurité, sécurité... c'est le yacht entrant l'Amadea."

À l'arrière, un drapeau américain flotte au-dessus de la somptueuse piscine en mosaïque du bateau.

Le navire de 325 millions de dollars (plus de 206 milliards FCFA) avait passé la majeure partie de sa vie à visiter les ports pittoresques de la Méditerranée. Aujourd'hui, sous le contrôle des autorités américaines, il est destiné à un terne quai de béton dans un port industriel.

C'est le trophée le plus ostentatoire revendiqué par un groupe de travail qui, selon les mots du président américain Joe Biden, a été créé pour poursuivre les "gains mal acquis" des oligarques russes.

La BBC a obtenu un accès exclusif aux coulisses de la saisie d'un superyacht.

Alors que les missiles pleuvaient sur l'Ukraine dans les premiers jours de la guerre, le procureur américain Andrew Adams était assis dans son bureau de New York avec une liste de milliardaires liés au Kremlin et leurs biens de luxe.

Mais il semble que le temps soit compté. Sur une carte numérique du trafic maritime, il pouvait voir des superyachts liés à des oligarques se précipiter vers des pays où ils pensaient que leurs biens seraient à l'abri des sanctions.

Parmi les opulentes cibles flottantes, un "méga yacht" s'est distingué, selon M. Adams.

L'Amadéa est à peu près aussi long qu'un terrain de football, avec un héliport à une extrémité et une piscine à débordement de 10 mètres à l'autre.

À l'intérieur, on trouve une salle de sport, un salon de beauté, un cinéma et une cave à vin. Il y a des cabines de luxe pour 16 invités, et des logements pour 36 membres d'équipage pour répondre à tous leurs besoins.

De loin, on dirait la partie émergée d'un iceberg. Ses lignes pures et épurées et sa façade d'un blanc éclatant semblent projeter une image de pureté immaculée.

Le simple fait de maintenir l'Amadéa en état de marche entraîne des dépenses considérables, les coûts de fonctionnement annuels étant estimés à 25 millions de livres sterling (18 708 498 000 FCFA) ou plus.

Mais la propriété du yacht, et la source de la richesse enfermée dans ses sols en marbre et ses ponts en teck, reste contestée.

Crédit photo, Getty Images

Les enquêteurs américains affirment que l'homme politique russe milliardaire Suleiman Kerimov est le véritable propriétaire. M. Kerimov, sénateur au parlement russe, rejette cette affirmation.

L'homme de 56 ans est l'un des hommes les plus riches de Russie, selon Forbes, qui estime que lui et sa famille valent 12,4 milliards de dollars (7 billions 872 milliards 785 millions 100 mille FCFA). Il a fait fortune après la chute de l'Union soviétique, en achetant d'importantes participations dans des entreprises russes, notamment les plus grands producteurs de gaz et d'or du pays.

Les États-Unis ont sanctionné M. Kerimov en 2018. Le Royaume-Uni lui a emboîté le pas en mars, tout comme l'UE, qui a déclaré qu'il avait soutenu ou mis en œuvre des politiques portant atteinte à l'indépendance, à la stabilité et à la sécurité de l'Ukraine.

La liste des élites russes interdites de dépenser leurs fortunes dans les pays occidentaux s'était allongée depuis 2014, alors que les gouvernements tentaient d'isoler le président Poutine après l'annexion de la Crimée. Lorsque les chars ont déferlé sur l'Ukraine en février, les oligarques ont fait face à un nouvel examen minutieux.

"Nous nous joignons aux alliés européens pour trouver et saisir leurs yachts, leurs appartements de luxe, leurs jets privés", annonce le président Biden le 1er mars.

M. Adams, un procureur du ministère américain de la Justice, mince et aux yeux bleus, a été placé à la tête d'une nouvelle équipe spéciale, baptisée KleptoCapture, chargée de faire appliquer les sanctions américaines.

Il comptait mettre à profit son expérience de la lutte contre le crime organisé pour honorer la promesse du président.

Grâce à des tactiques élaborées dans le cadre de la lutte contre la mafia, le groupe de travail - qui comprend des agents et des analystes du FBI et des services secrets américains - a pour objectif d'identifier des cibles de haut rang, de trouver des preuves de violation de la loi et de "saisir les actifs aussi rapidement et agressivement que possible", indique-t-il.

Mais deux semaines après le début de l'invasion, M. Adams a pu voir l'Amadea "s'éloigner des eaux où nous aurions normalement pu le saisir".

"La situation est devenue critique lorsqu'il a éteint son moniteur de localisation, son transpondeur", dit-il. "Essentiellement, le bateau a essayé de disparaître."

Le 12 mars, l'Amadéa quitte Antigua dans les Caraïbes et, cinq jours plus tard, traverse le canal de Panama, fait une brève escale au Mexique avant de se lancer dans l'océan Pacifique le 25 mars.

Après plus de quinze jours de mer, il est arrivé aux Fidji. Le yacht devait partir pour les Philippines dans les 48 heures, mais les États-Unis pensent que sa véritable destination est Vladivostok, un port russe proche de la frontière avec la Chine et la Corée du Nord.

Alors qu'il naviguait dans le Pacifique, les enquêteurs américains étaient à la recherche d'éventuelles violations de sanctions qui pourraient être utilisées comme "hameçon" pour saisir l'Amadea, explique M. Adams.

Leur objectif était de prouver que M. Kerimov était propriétaire du bateau et que des dollars américains avaient été utilisés pour l'acheter, le fournir ou l'entretenir.

Retrouver le véritable propriétaire d'un superyacht nécessite plus qu'une recherche sur Google, a déclaré M. Adams. "Il peut être extrêmement difficile de démêler qui est le propriétaire de ces navires".

La propriété est souvent cachée derrière des sociétés fictives et des trusts, enregistrés dans des pays où les informations sont "étroitement contrôlées et auxquelles les États-Unis ne peuvent pas toujours accéder facilement", ajoute-t-il.

Crédit photo, BRUNO FEDERICO/BBC Légende image, Andrew Adams dit que l'Amadéa est une "villa de luxe qui flotte sur l'eau".

Mais la guerre de la Russie a entraîné un "boom d'informations" fournies par des pays étrangers coopératifs, y compris ceux qui "historiquement ont été considérés comme opaques" - des endroits où il est difficile d'enquêter sur la propriété des entreprises, indique M. Adams.

Il a fallu mener une enquête de grande envergure en peu de temps, les membres du groupe de travail interrogeant des sources ayant connaissance des finances du bateau, et épluchant les relevés bancaires et les registres des sociétés, a-t-il dit.

"Nous avons pu obtenir ces informations en partie parce qu'il y avait une énorme vague de soutien à l'Ukraine et à cet effort."

Selon des documents judiciaires américains, les enquêteurs ont déterré des preuves qui, selon eux, prouvent que M. Kerimov est propriétaire du bateau depuis août 2021 - trois ans après avoir été sanctionné pour la première fois par le Trésor américain.

"Ce que nous avons découvert, c'est que, premièrement, M. Kerimov est propriétaire du bateau, et deuxièmement, qu'il avait des quantités substantielles de dollars américains qui ont afflué sur le bateau au fil des ans, en violation des sanctions américaines."

Alors qu'il accostait aux Fidji, les autorités locales ont fouillé l'Amadea et trouvé des enregistrements de transactions financières remontant à quatre mois. Quelques heures plus tard, forts de ces nouvelles informations, les agents du FBI ont demandé à un juge américain un mandat pour saisir le bateau.

Le FBI a énuméré les raisons pour lesquelles il pensait que M. Kerimov était le "véritable propriétaire effectif" du yacht, bien que de nombreux détails aient été expurgés dans une copie publiée par le gouvernement américain.

Les représentants de M. Kerimov ont déclaré à la BBC que sa propriété présumée de l'Amadéa était "niée et non prouvée".

Légende image, Dans le sens des aiguilles d'une montre, à partir du haut à gauche : l'Amadéa photographié à Abu Dhabi, Hawaï, Fidji et en Turquie.

Une semaine après l'arrivée du bateau dans l'île du Pacifique, un avocat local est intervenu au nom d'une société officiellement enregistrée comme propriétaire du superyacht. Cette intervention a donné lieu à une bataille juridique de sept semaines, les appels contre le mandat d'arrêt étant portés devant la Cour suprême des Fidji.

L'avocat a fait valoir qu'il n'y avait aucune preuve que le yacht représentait le produit d'un crime et a affirmé qu'il appartenait en fait à un autre oligarque russe milliardaire.

Eduard Khuadainatov est l'ancien PDG du géant pétrolier public Rosneft. Il a été sanctionné en juin par l'Union européenne, qui a déclaré qu'il était désormais propriétaire de l'une des plus grandes compagnies pétrolières privées de Russie. Il n'est pas sanctionné aux États-Unis.

L'avocat a confié au tribunal fidjien qu'il existait des "preuves incontestables" que M. Khuadainatov était propriétaire de l'Amadéa.

Il est également le propriétaire désigné d'un yacht de 700 millions de dollars (plus de 444 milliards FCFA) lié à Poutine, qui a été gelé par les autorités italiennes. Mais les États-Unis affirment qu'il s'agit d'un "homme de paille", destiné à dissimuler l'identité des véritables propriétaires.

"Posséder plusieurs yachts d'un demi-milliard de dollars en tant qu'industriel de niveau moyen est totalement invraisemblable", affirme M. Adams.

M. Khudainatov n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Suleiman Kerimov, à gauche, nie être propriétaire de l'Amadéa.

Des agents du FBI sont arrivés par avion alors que l'Amadea était amarré dans les eaux turquoise des Fidji, début mai. Sous un soleil de plomb, une file d'hommes en costume sombre est montée à bord du bateau, tandis que les membres de l'équipage, vêtus de polos blancs, attendaient sur le pont.

Les agents ont découvert que le bateau "ressemblait à un yacht de luxe lancé dans une course-poursuite à grande vitesse à travers le Pacifique", souligne M. Adams. Il avait été "lourdement arrimé", ajoute-t-il.

À l'intérieur, ils ont trouvé des meubles décorés, notamment des lustres, des accessoires dorés et des œuvres d'art coûteuses.

Le groupe de travail est toujours en train de calculer la valeur totale des objets de luxe, et l'authenticité des pièces les plus importantes est en cours d'investigation.

Parmi ces objets, un élément frappant s'est distingué : un objet somptueux ressemblant à un œuf rare de Fabergé. Seuls quelques dizaines d'entre eux ont été fabriqués pour la famille impériale russe, et ils sont devenus le symbole de l'opulence et du pouvoir.

"Peut-être que c'est un vrai œuf Fabergé, peut-être que ce n'est pas un vrai œuf Fabergé", affirme M. Adams. "Le temps nous le dira".

Après près de deux mois d'immobilisation à côté de conteneurs d'expédition, la Cour suprême des Fidji a autorisé les États-Unis à saisir le bateau. L'affaire est devenue un spectacle international.

Après le jugement en juin, le chef de la police de l'île a posé pour des photos sur le pont avec des représentants de l'ambassade américaine, tandis que la bannière étoilée flottait au-dessus de leur tête. Le bateau, qui avait arboré les couleurs des îles Caïmans, naviguerait désormais sous le drapeau américain.

Mais avant qu'il ne puisse partir pour les États-Unis, M. Adams a décidé de remplacer l'équipage. "Nous avions besoin d'un équipage sur lequel nous pouvions compter", raconte-t-il.

Après un voyage de trois semaines, l'Amadea a atteint le continent américain, naviguant dans la baie de San Diego le 27 juin.

C'était un moment de fierté pour la force opérationnelle, mais ce n'était "que le début d'un processus ici aux États-Unis", indique M. Adams. "Ce n'est pas la fin".

Pour les États-Unis, l'objectif ultime est de vendre le bateau, a-t-il dit. "Il s'agit de fournir des fonds à l'Ukraine."

Mais d'abord, ils doivent persuader un tribunal que M. Kerimov est le véritable propriétaire du bateau, et que les sanctions ont été violées pour le payer.

Pour se préparer, les enquêteurs analysent des "téraoctets de données", notamment des relevés bancaires et des masses de communications électroniques, tandis que des linguistes de langue russe étudient les documents financiers.

L'Amadéa n'est pas le seul superyacht pris dans le filet du groupe de travail. Quelques jours avant l'arrivée de l'Amadea aux Fidji, des agents du FBI et la police espagnole ont saisi le Tango, un bateau de 90 millions de dollars appartenant au milliardaire Viktor Vekselberg, qui fait l'objet de sanctions. Il reste amarré à Majorque, mais M. Adams espère qu'il pourra lui aussi être vendu pour contribuer à la reconstruction de l'Ukraine.

En Europe, les experts en sécurité ont suivi de près la saga du Tango et de l'Amadea. Ils révèlent une différence essentielle entre les approches des forces de l'ordre de part et d'autre de l'Atlantique.

Plusieurs superyachts liés à des oligarques sont détenus dans l'UE, et un au Royaume-Uni, mais les bateaux ont été gelés plutôt que saisis.

"En principe, si l'on se contente de geler un bien, il reviendra à son propriétaire à un moment donné ; s'il est saisi, il le perd pour toujours", explique Tom Keatinge, directeur du Centre d'études sur la criminalité financière et la sécurité du Royal United Services Institute.

Alors que les États-Unis disposent depuis longtemps de lois permettant de lutter contre l'évasion des sanctions et de saisir les avoirs, il affirme que les autorités de Londres et de Bruxelles "luttent pour concevoir des mécanismes juridiques" qui leur permettront de saisir les avoirs qui ont été initialement gelés.

Crédit photo, Agence nationale de la Criminalité Légende image, Le superyacht Phi, d'une valeur de 38 millions de livres sterling (plus de 28 milliards FCFA), est détenu à Londres depuis plus de sept mois.

Depuis l'invasion, le Royaume-Uni a sanctionné au moins 1 200 personnes, dont plus de 120 oligarques dont la valeur nette combinée est estimée à plus de 130 milliards de livres sterling (97 billions 279 milliards 961 milliards FCFA). Mais, lorsque des mesures ont été prises, elles se sont concentrées sur le gel des avoirs.

En mars, l'ancien secrétaire d'État aux transports Grant Shapps a tourné une vidéo de type selfie à côté d'un yacht de 38 millions de livres (plus de 28 milliards CFA) baptisé Phi, le jour où il a été retenu par la National Crime Agency à Canary Wharf, à Londres.

Il a déclaré que cette initiative avait "transformé une icône de la puissance et de la richesse de la Russie en un avertissement clair et sévère pour Poutine et ses acolytes".

Mais avec la détention du Phi, le Royaume-Uni s'appuie sur une loi dont la portée est plus large que celles utilisées par ses alliés internationaux.

Le propriétaire du bateau, Sergei Naumenko, ne figure sur aucune liste de sanctions. Et pourtant, en vertu de la loi britannique, les navires peuvent être retenus simplement parce qu'ils appartiennent ou sont exploités par une personne liée à la Russie.

Guy Booth, le capitaine du yacht, a déclaré que M. Naumenko n'était "absolument pas un oligarque et qu'il n'est pas, comme on l'a décrit, un ami personnel proche de Vladimir Poutine".

"S'il s'agissait du bateau d'un oligarque, il serait quatre fois plus grand", ajoute-t-il.

M. Booth affirme que l'opération semble avoir été "mise en scène" pour la publicité, ajoutant que M. Shapps semblait "poser comme un chasseur de gros gibier qui vient d'abattre un lion".

Le ministère des transports a déclaré qu'il s'en tenait fermement à sa décision de détenir le Phi, ajoutant que le Royaume-Uni "continuerait d'agir dans les limites de ses pouvoirs pour accroître la pression économique sur la Russie et rendre la vie plus difficile aux élites russes".

M. Booth reste convaincu qu'"un jour, nous prendrons le large sur la Tamise".

Alors que les gouvernements occidentaux se débattent avec la confiscation des avoirs gelés, M. Adams s'attend à ce que davantage de pays suivent leur approche "agressive" des saisies.

"Nous voulons rendre aussi difficile que possible l'existence d'une personne qui peut profiter des avantages de la corruption en Russie et, en même temps, vivre dans un luxe fabuleux en Occident", explique-t-il.

L'année précédant l'invasion, l'Amadea a passé la plupart de son temps en Europe. Il a jeté l'ancre au large de Monaco, de Marseille et du Monténégro, selon une analyse réalisée pour la BBC par Spire Global, un fournisseur de données et d'analyses.

Aujourd'hui, il est amarré au bord d'un terminal de fret très fréquenté, utilisé par de vastes navires transporteurs d'automobiles tachés de rouille. Un parc public passe à proximité de son poste d'amarrage, et les habitants ont pris l'habitude de partager des photos de leur nouveau voisin glamour sur les médias sociaux.

"Ils devraient l'ouvrir aux sans-abri de la région", commente une personne.