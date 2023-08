Comment continuer à faire de l'exercice malgré votre endométriose ?

Règles douloureuses, fatigue et infertilité ne sont que trois des symptômes de l’endométriose.

Elle touche une femme sur 10 au Royaume-Uni et prend en moyenne huit ans pour obtenir un diagnostic – des chiffres qui n'ont pas changé depuis une décennie.

Il n’existe aucune cause ni remède connu, et le traitement peut aller des analgésiques aux traitements hormonaux en passant par la chirurgie.

La douleur invalidante provoquée par la maladie peut également affecter la vie quotidienne, rendant difficile le travail, la socialisation et l'exercice.

Elle dit à BBC Newsbeat que l'endométriose est "horrible" et dit que lors d'une mauvaise journée, elle ressent "des douleurs lancinantes et paralysantes".

"Une telle bataille"

Comme beaucoup de personnes atteintes de cette maladie, elle a subi une intervention chirurgicale qui l'a initialement empêchée de soulever des poids et de faire du cardio - ses formes d'exercice habituelles.

Stef savait qu'elle voulait continuer à avancer pour sa santé mentale, mais lorsqu'elle a cherché de l'aide en ligne, elle a trouvé que celle-ci était limitée et souvent conflictuelle.

"C'était frustrant, les conseils en ligne étaient un labyrinthe et les conseils des médecins étaient vagues aussi", dit-elle.

"Le fait que nous devions faire autant de recherches nous-mêmes est frustrant et c'est un véritable combat pour les femmes, mais après 10 ans de souffrance quotidienne, je savais que j'en avais besoin."

Stef dit avoir découvert des formes d'exercices plus douces comme le Pilates et le yoga.

Le Dr Sharon Dixon, médecin généraliste et chercheuse à l'Université d'Oxford qui étudie la santé des femmes, est d'accord avec Stef.

" Les promenades entre filles sexy sont une tendance maintenant, mais il y a sept ans, j'avais l'impression d'être une grand-mère de 90 ans lorsque je me promenais", explique-t-elle.

"Mais c'est incroyable pour mon corps. Les jours où je me sens épuisé, 10 minutes de marche suffisent."

