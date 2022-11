Les cinq principaux avantages de l'eau potable pour la santé

Par Nicola Shubrook - nutritionniste agréée

Nous savons tous qu'il est important de s'hydrater, mais quelles en sont les raisons ? Nous avons demandé à Nicola Shubrook, nutritionniste diplômée, de nous expliquer les cinq principaux avantages de boire suffisamment d'eau.

Qu'est-ce que l'eau ?

L'eau est un liquide incolore composé d'hydrogène et d'oxygène (H20). Elle est indispensable à la vie, bien qu'elle ne fournisse aucune calorie.

Boire des quantités adéquates d'eau, ou rester hydraté, est la première règle de santé et de nutrition.

Notre corps peut prétendument tenir des semaines sans nourriture, mais seulement quelques jours sans eau.

C'est logique quand on sait que notre corps est composé d'environ 60 % d'eau et que la déshydratation peut avoir des conséquences physiques et mentales.

Bienfaits nutritionnels de l'eau

La composition nutritionnelle exacte de votre verre d'eau dépend de sa source.

L'eau minérale et l'eau de source, qui proviennent généralement de réservoirs souterrains et de sources, peuvent apporter des nutriments supplémentaires sous la forme de minéraux comme le calcium et le magnésium.

Quels sont les 5 principaux avantages de l'eau potable pour la santé ?

1. Peut améliorer la mémoire et l'humeur

Des recherches ont montré qu'une déshydratation, même légère, peut altérer la mémoire et l'humeur de tous, des enfants aux personnes âgées.

L'hydratation a un impact sur le cerveau, ainsi que sur le corps, et la recherche a montré que même une légère déshydratation peut avoir un impact négatif sur l'humeur et augmenter l'anxiété.

Un manque d'eau peut également augmenter le risque de maux de tête ou de migraines chez certaines personnes.

2. Peut aider à maintenir le poids

Le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre la faim et la soif, si bien que nous confondons souvent la soif avec une "envie de sucre". La prochaine fois que vous aurez envie de quelque chose de sucré, essayez d'abord un verre d'eau.

Rester hydraté peut également aider à maintenir le poids. Des recherches ont montré que boire de l'eau avant un repas peut vous rassasier davantage et donc favoriser la perte de poids en supprimant votre appétit.

C'est ce qui ressort d'une étude de 2015 dans laquelle des boissons light ont été remplacées par de l'eau. Les résultats ont montré que cela pouvait conduire à une plus grande réduction du poids et à une meilleure résistance à l'insuline.

3. Peut améliorer les performances sportives

De nombreuses recherches ont été menées sur les effets de l'hydratation ou de la déshydratation chez les athlètes, et les résultats concluent tous à peu près que la déshydratation affecte non seulement les performances sportives, mais aussi les fonctions physiologiques.

4. Peut prévenir la constipation

L'eau aide à "faire bouger les choses" dans le système digestif, donc rester hydraté peut aider à prévenir la constipation chez les enfants, les adultes et les personnes âgées. Il semblerait que l'eau gazeuse soit également particulièrement bénéfique.

5. Peut favoriser la santé de l'appareil urinaire

Une mauvaise hydratation peut augmenter le risque de développement ou de récidive de calculs rénaux chez certaines personnes.

Des études ont également montré que boire des quantités adéquates d'eau peut réduire le risque d'infections de la vessie et des voies urinaires, y compris la cystite, chez les femmes.

Quelle quantité d'eau est recommandée ?

Le NHS (Service de santé public britannique) recommande à l'adulte moyen de consommer 6 à 8 verres ou tasses de liquide hydratant chaque jour.

Cela inclut les laits à faible teneur en matières grasses, les boissons à faible teneur en sucre ou sans sucre, le thé et le café.

Toutefois, cela peut varier en fonction de votre âge, de votre sexe et de votre niveau d'activité. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de plus d'eau si vous faites de l'exercice ou s'il fait chaud.

