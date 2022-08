L'extraordinaire découverte du fossile du plus ancien prédateur connu

il y a 9 minutes

C'est le plus ancien prédateur animal connu et il a 560 millions d'années.

Des scientifiques britanniques l'ont trouvé il y a des années dans la forêt de Charnwood, dans le Leicestershire, et ont maintenant identifié son fossile pour la première fois.

Ils l'ont baptisé Auroralumina attenboroughii, du nom du biologiste David Attenborough, et pensent qu'il est un précurseur des cnidaires, le groupe d'espèces qui comprend aujourd'hui les méduses.

"Je trouve qu'il ressemble à la torche olympique, avec ses tentacules en forme de flammes", déclare Frankie Dunn, de l'université d'Oxford, qui a publié des informations sur cette découverte dans la revue Nature Ecology and Evolution.

Non seulement cette découverte repousse de 20 millions d'années les preuves de la prédation dans le règne animal, mais elle constitue probablement aussi le premier exemple d'un organisme doté d'un véritable squelette.

On pense que toutes ces créatures ont été transportées par un flux turbulent de sédiments et de cendres sur le flanc sous-marin d'un ancien volcan.

Un long processus

Il a fallu 15 ans pour comprendre l'assemblage et la position de l'auroralumina dans la roche.

Le site du Leicestershire est mondialement connu pour ce qu'il nous apprend sur l'Édiacarien (il y a 635 à 538 millions d'années), une période de l'histoire géologique précédant immédiatement le Cambrien et qui a vu une grande explosion du nombre et de la diversité des formes de vie sur Terre.

C'est au Cambrien (entre 538 et 485 millions d'années) que s'est fixée la forme de nombreux groupes d'animaux modernes.

Mais Auroralumina montre que son groupe, les cnidaires, a un héritage qui remonte encore plus loin, à l'Édiacarien.

Qu'est-ce que c'est ?

Bien que le nom de cnidaire puisse sembler peu familier, vous reconnaîtrez probablement ses membres : il s'agit des coraux, des méduses et des anémones.

Pendant une phase, ils forment une masse ancrée au fond de la mer. Plus tard, ils passent à une phase sexuelle flottante au cours de laquelle ils s'engagent dans la reproduction.

L'Auroralumina ressemble donc davantage à un médusozoaire dans son stade immobile et enraciné.

Ce qui est vraiment intéressant, c'est que nous pensons qu'il s'agit d'une bifurcation, c'est-à-dire que vous avez ces deux "coupes" qui se rejoignent près de sa base, et qu'il y aurait eu un squelette continu descendant jusqu'au fond de la mer, ce que nous ne voyons pas". Malheureusement, le fossile est incomplet", indique Dunn à la BBC.

Forêt de Charnwood

La plus grande découverte faite à cet endroit est le fossile connu sous le nom de Charnia masoni, qui a été trouvé dans les années 1950 par deux étudiants, Roger Mason et Tina Negus, et a été le premier fossile précambrien à être mis au jour.