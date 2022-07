Un portail sinistre vers le monde souterrain des Mayas

Richard Collett, BBC Travel

Crédit photo, Office du tourisme de Belize Légende image, Les Mayas mettaient probablement en scène des reconstitutions élaborées, théâtrales et mortelles du Popol Vuh, le mythe de la création maya.

Dans la grotte ATM du Belize, les détails des anciens sacrifices religieux des Mayas sont mis en évidence. De nouvelles recherches permettent de comprendre comment les rituels étaient utilisés pour reconstituer l'histoire de la création des Mayas.

À la lueur rouge et inquiétante des torches, nous avons pu voir des céramiques fêlées sur le sol argileux et humide de la grotte.

Notre guide a braqué une lumière blanche sur les stalactites et les stalagmites, éclairant des métates de pierre cassés - des outils utilisés par les Mayas pour moudre le maïs - et de grands pots en terre cuite.

Puis le faisceau a accroché l'éclat d'un crâne humain à moitié enterré dans l'argile ; ses dents de devant étaient fêlées et l'os s'était depuis longtemps cristallisé en calcite.

C'était la chambre principale de l'Actun Tunichil Muknal (la grotte ATM) dans la jungle de l'ouest du Belize. Pour les Mayas, cette caverne sinistre et fascinante était une entrée sacrée vers Xibalba, le monde souterrain maya.

Pendant plus de 1 000 ans, le système souterrain de 5 km de long de la grotte ATM n'a pas été exploité et n'a pas été perturbé. Les habitants ont redécouvert l'entrée en 1986 et, peu après, l'hydrologue et spéléologue Thomas Miller a trouvé des squelettes à l'intérieur.

Dans les décennies qui ont suivi, la grotte ATM, exceptionnellement vierge, a fait l'objet de nombreuses études, offrant aux scientifiques et aux voyageurs intrépides un aperçu de la religion et de la société mayas d'environ 700 à 900 avant notre ère.

Grâce aux recherches menées sur ce site et sur d'autres sites du Belize, les archéologues savaient que les Mayas s'aventuraient au plus profond des grottes pour entrer en contact avec leurs divinités d'une manière ou d'une autre, mais les détails de ces cérémonies et rituels - et leurs raisons - restaient entourés de mystère.

Puis, en 2021, deux des principaux archéologues ayant participé aux fouilles de la grotte ATM depuis les années 1990 ont présenté une nouvelle méthodologie permettant de lever le voile sur ces mystères.

Dans leur article intitulé Sacrifice du Dieu Maïs : re-création de la création dans la chambre principale de l'Actun Tunichil Muknal (un chapitre de l'anthologie de recherche The Myths of the Popol Vuh in Cosmology, Art, and Ritual) - le professeur Holley Moyes de l'université de Californie et le Dr Jaime J Awe, archéologue bélizien, expliquent comment ils ont pu dresser un tableau complexe des cérémonies religieuses en étudiant la disposition spatiale des squelettes et des objets laissés sur place.

Ils ont pu déterminer où les Mayas se tenaient pendant le déroulement des cérémonies, quels récits mythiques ils mettaient en scène, quels dieux ils incarnaient dans les rituels et comment les malchanceux étaient sacrifiés.

Crédit photo, Office du tourisme de Belize Légende image, Pour les Mayas, cette caverne fascinante était une entrée sacrée vers Xibalba, le monde souterrain maya.

Il n'existe aucun témoignage de première main sur ce qui se passait dans les cérémonies rupestres mayas, mais la nouvelle théorie fait revivre leurs cérémonies religieuses à un niveau humain qui, jusqu'à présent, n'avait pas été saisi.

Moyes et Awe affirment que les Mayas mettaient en scène des reconstitutions élaborées, théâtrales et mortelles du Popol Vuh, le mythe de la création maya, et qu'ils le faisaient pour inciter leurs dieux à forcer une "renaissance" du monde juste avant que la sécheresse et les troubles politiques ne provoquent la fin de leur civilisation, connue sous le nom d'effondrement maya, au Xe siècle.

"C'est probablement l'une des grottes archéologiques les plus importantes du monde, en termes de niveau de préservation et de valeur archéologique. Principalement parce qu'elle n'a pas été pillée", explique Moyes.

"Et c'est une grotte tellement aventureuse ; rien que pour s'y rendre, on traverse la jungle, on traverse l'eau et on peut faire l'expérience du chemin que les Mayas ont emprunté pour s'y rendre."

L'entrée de la grotte ATM, haute de 8 mètres, est cachée derrière des vignes enchevêtrées et un feuillage épais, au cœur de la réserve naturelle de la montagne Tapir.

Le point de départ du sentier se trouve à une heure de route de San Ignacio, une ville proche de la frontière guatémaltèque.

De là, il faut 45 minutes de marche dans la jungle et traverser une série de rivières qui montent jusqu'à la taille et descendent jusqu'aux genoux pour atteindre l'entrée. Ici, le chemin s'arrête, et le seul moyen d'entrer dans la grotte ATM est de nager.

"Les Mayas faisaient ce voyage avec des torches allumées", explique Hector Bol, un guide de la communauté maya locale, qui organise des excursions dans la grotte ATM depuis 18 ans.

Notre petit groupe de cinq touristes a allumé ses torches frontales et a laissé la lumière du jour derrière lui en le suivant, pataugeant dans la rivière qui a creusé un chemin dans le calcaire.

Crédit photo, Office du tourisme de Belize Légende image, Près de 1 500 objets et fragments ont été enregistrés jusqu'à présent dans la chambre principale de 183 m de long et à plusieurs niveaux

Les grottes font partie intégrante de la vision du monde des Mayas. "Les Mayas ont commencé à utiliser les grottes vers 1200 avant J.-C., lorsqu'ils ont commencé à s'installer au Belize", m'a dit plus tard Mme Moyes.

Elle a expliqué que les grottes se trouvaient au bas d'un cosmos à trois niveaux, avec le monde humain terrestre au-dessus et les dieux dans le ciel.

Lorsque nous sommes arrivés à la chambre principale, Bol nous a demandé d'enlever nos chaussures. "On perd toujours sa semelle dans le monde souterrain maya", a-t-il plaisanté.

Utilisant sa torche comme un pointeur, il a mis en évidence des pots d'argile en équilibre sur des rebords et de lourds métates de pierre reposant dans des flaques calcifiées sur le sol.

Lorsque sa lumière a fait ressortir le contour inimitable de ce crâne cristallisé, nous avons tous été réduits au silence. Près de 1 500 objets et fragments ont été enregistrés jusqu'à présent, ainsi que 21 squelettes humains.

Dans le mythe de la création Popol Vuh, deux figures divines connues sous le nom de jumeaux héros se rendent dans le monde souterrain pour apaiser les seigneurs de Xibalba et les défier à un jeu de balle.

Les jumeaux perdent et sont rapidement sacrifiés. Un autre groupe de jumeaux héroïques suit alors pour venger leur père (l'un des jumeaux héroïques originaux), et finit par gagner.

Leur père vengé renaît sous la forme du Dieu Maïs, à partir duquel toute vie humaine est ensuite créée, et les jumeaux héros punissent les seigneurs de Xibalba, qui ne peuvent désormais recevoir que des offrandes endommagées d'une manière ou d'une autre.

Crédit photo, Office du tourisme du Belize Légende image, Il y a 21 squelettes humains enregistrés à l'intérieur de la grotte ATM Il y a 21 squelettes humains enregistrés à l'intérieur de la grotte ATM

Les preuves trouvées dans la grotte ATM suggèrent que c'est ce mythe que les Mayas reconstituaient dans une tentative désespérée de combattre les Seigneurs de Xibalba, tout comme les Jumeaux Héros.

"Les Mayas devaient croire que les seigneurs maléfiques de Xibalba triomphaient en quelque sorte pendant les sécheresses", affirme Moyes, faisant référence à la catastrophe naturelle qui, selon les experts, a contribué à la chute de la civilisation.

"Les seigneurs de Xibalba ne sont pas autorisés à avoir de belles choses, et presque tout ce que nous trouvons dans la grotte ATM est cassé, ce qui me fait penser qu'il doit s'agir d'offrandes pour les divinités du monde souterrain." Moyes a également expliqué comment tous les artefacts de la grotte ATM ont été datés juste avant l'effondrement des Mayas.

"Nous avons des dates radiocarbone super serrées. Nous savons que cela s'est produit sur une période très courte", dit-elle.

"Toutes les céramiques de la grotte datent d'entre 700 et 900 [CE]. [Les Mayas sont en pleine sécheresse vers 820 [CE]. En 850 [CE], la région est dépeuplée, donc ils viennent dans la grotte au plus fort de la sécheresse, juste avant qu'elle soit abandonnée."

Lorsque notre visite a atteint le centre de la chambre principale, Bol a mis en évidence le petit foyer à trois pierres, façonné par les Mayas à partir de trois spéléothèmes (dépôts minéraux trouvés dans les grottes), comme une référence claire au foyer à trois pierres du Popol Vuh, sur lequel le dieu du maïs renaissait après avoir été sacrifié.

Crédit photo, Office du tourisme de Belize Légende image, La seule façon d'entrer dans la grotte ATM est de nager

"Un certain nombre d'objets, ainsi que des restes humains, sont regroupés dans la zone centrale de 5 m x 5 m de la chambre principale, autour des trois spéléothèmes empilés, ce qui suggère une reconstitution littérale de l'histoire du Popol Vuh", écrivent Moyes et Awe dans leur document de recherche.

J'ai vu l'un de ces ensembles de restes humains dans un bassin à côté du foyer.

Moyes et Awe ont qualifié ce squelette décapité de "God-Impersonator" dans leur article et ont émis la théorie suivante : "l'emplacement central [du squelette] à côté du foyer à trois pierres suggère que le sacrifice était destiné à invoquer le dieu du maïs et son voyage dans les eaux du monde souterrain."

À quelques mètres de là, deux autres victimes sacrifiées ont trouvé la mort. D'après leur position, Moyes et Awe pensent que ces deux-là devaient jouer le rôle des deux premiers jumeaux héros.

L'histoire de ce qui arrive au peuple Maya est une véritable histoire humaine.

Debout au centre de la chambre, je pouvais envisager ce drame mortel. Cependant, Moyes a précisé que les Mayas ne pratiquaient pas toujours ce genre de rituel.

"Chez les Mayas, dit-elle, nous ne voyons pratiquement aucun sacrifice humain jusqu'à la fin de la période classique (8e et 9e siècles de notre ère). Et je pense qu'ils commencent à le faire parce qu'ils sont au milieu d'une sécheresse, et qu'ils essaient de faire monter les enchères."

Crédit photo, Office du tourisme du Belize Légende image, Pendant plus de 1 000 ans, le système souterrain ATM Cave, long de 5 km, est resté intact et non perturbé

En fait, Moyes pense que le monde des Mayas est parallèle au nôtre. "L'histoire de ce qui arrive au peuple maya est une véritable histoire humaine", dit-elle.

"C'est une histoire qui articule ce que nous voyons actuellement avec le changement climatique. Après tout, les Mayas ne font que prier pour la pluie. Ici, en Californie, nous faisons la même chose. Nous avons des panneaux sur l'autoroute qui disent littéralement 'Priez pour la pluie'".

Après avoir marché doucement dans les pas hantés des Mayas, nous avons récupéré nos chaussures et suivi Bol à travers le monde souterrain, pour sortir dans la lumière aveuglante du soleil.