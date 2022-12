Les femmes sont-elles plus en colère que les hommes ?

Author, Stéphanie Hégarty

Role, Journaliste BBC

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les femmes sont plus en colère que les hommes révelent un sondage.

Une enquête réalisée cette année par Gallup révèle que les femmes, en moyenne dans le monde, sont plus en colère au cours des 10 dernières années. Qu'est-ce qui expliquerait cela ?

Il y a deux ans, Tahsha Renee était dans sa cuisine. Tout d’un coup, elle a lancé un cri. Elle était loin d’être surprise par son acte.

"Je suis une personne qui s’irrite vite. Je garde beaucoup de colère en moi "dit-elle. Heureusement, entre temps les choses se sont atténuées.

C'était en pleine pandémie et elle en avait assez. Elle avait passé 20 minutes à se pavaner dans sa maison. A haute voix, elle énumérait tout ce qui la mettait en colère.

Après son cri, elle a ressenti une intense libération.

Tahsha, hypnothérapeute et coach de vie, rassemble des nombreuses femmes du monde entier sur zoom pour parler de tout ce qui les met en rage.

Selon un sondage de la BBC de 10 ans de données du Gallup World Poll, les femmes sont de plus en plus irritables.

Chaque année, le sondage interroge plus de 120 000 personnes dans plus de 150 pays. Les enquêteurs cherchent à savoir quelles émotions les femmes ressentent le plus durant toute la journée.

La colère, la tristesse, le stress et l'inquiétude sont dans la top liste des émotions négatives que ressentent les femmes contrairement aux hommes.

L'enquête de la BBC a révélé que depuis 2012, plus de femmes contrairement aux hommes déclarent ressentir de la tristesse et de l'inquiétude.

En ce qui concerne la colère et le stress, l'écart avec les hommes se creuse. En 2012, les deux sexes ont signalé des niveaux de colère et de stress similaires. Neuf ans plus tard, les femmes sont plus en colère - avec une marge de six points de pourcentage. La gente féminine est plus stressée aussi. Et il y avait une divergence particulière au moment de la pandémie.

Les résultats du sondage ne surprennent pas Sarah Harmon, thérapeute américaine. Au début de l’année 2021, elle a réuni un groupe de femmes dans un champ. L’objectif est de les laisser crier.

"Je suis une mère au foyer. J’ai deux jeunes enfants qui faisaient l’école à domicile. Cela me stressait et me mettait en colère", dit-elle.

Un an plus tard, elle reprend le service. "Les cris des femmes sont devenus viraux" témoigne-t-elle. Les faits sont rapportés par une journaliste qui fait partie du groupe. Quelques minutes plus tard, des journalistes ont alerté tout le monde.

Sarah pense que les femmes d’une manière générale ressentaient une frustration intense causée par la pandémie et ses restrictions.

Une enquête menée en 2020 auprès de près de 5 000 parents en Angleterre, par l'Institute for Fiscal Studies, a révélé que les mères assumaient plus de responsabilités domestiques pendant le confinement que les pères . En conséquence, elles ont réduit leurs heures de travail.

Dans certains pays, le niveau de colère des femmes en comparaison avec celui des hommes varie.

Au Cambodge, l'écart était de 17 points de pourcentage en 2021, tandis qu'en Inde et au Pakistan, il était de 12.

Le psychiatre, Dr Lakshmi Vijayakumar pense que cette situation découle du fait de l’émancipation de la femme. Elles sont de grands intellectuelles, occupent des postes de responsabilités et sont financièrement indépendantes.

"En même temps, elles sont confrontées à des valeurs culturelles et archaïques patriarcaux" nous dit l’experte. "La dissonance entre un système patriarcal à la maison et une femme émancipée à l'extérieur de la maison provoque beaucoup de colère."

Chaque vendredi soir à l'heure de pointe à Chennai en Inde, elle est témoin de scènes qui illustrent son analyse.

"Vous voyez les hommes se détendre, aller dans un salon de thé, fumer une cigarette. Et vous voyez les femmes se précipiter vers la gare routière ou ferroviaire. Elles réfléchissent à ce qu'elles vont cuisiner. Beaucoup de femmes commencent à couper des légumes dans le train en rentrant chez elles."

Dans le passé, dit-elle, ce n’était pas bien vu pour une femme de dire ou de montrer sa colère, mais cela est en train de changer. "Maintenant, elles ont plus de liberté à exprimer leurs émotions."

Des femmes qui incarnent le progrès ?

La liste BBC 100 Women nomme chaque année 100 femmes inspirantes et influentes à travers le monde.

Cette année, elle honore les progrès réalisés depuis la première liste, il y a 10 ans - la BBC a donc chargé Savanta ComRes de demander à des femmes de 15 pays de faire une comparaison entre 2022 et 2012.

Au moins la moitié des femmes interrogées dans chaque pays déclarent se sentir plus capables de prendre leurs propres décisions financières qu'il y a 10 ans.

Au moins la moitié dans chaque pays, à l'exception des États-Unis et du Pakistan, estiment également qu'il est plus facile pour les femmes de communiquer avec un partenaire de vie.

Dans la plupart des pays, au moins les deux tiers des femmes interrogées ont déclaré que les médias sociaux avaient un impact positif sur leur vie - bien qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni, ce chiffre est inférieur à 50 %.

Dans 12 pays sur 15, 40 % ou plus des femmes interrogées déclarent qu’elles ont plus de possibilité à exprimer librement leurs opinions.

46% des personnes interrogées aux États-Unis estiment qu'il est plus difficile pour les femmes de faire un avortement médicalisé qu'il y a 10 ans.

L'effet de la pandémie sur le travail des femmes peut également être un facteur explicatif. Avant 2020, la participation des femmes au marché du travail progressait lentement, selon Ginette Azcona, data scientist à ONU Femmes. Mais en 2020, elle a stagné. Cette année, le nombre de femmes qui travaillent devrait être inférieur aux chiffres de 2019 dans 169 pays.

"Nous avons un marché du travail qui enregistre des disproportions selon le sexe", déclare l'auteure féministe américaine Soraya Chemaly, qui a écrit sur la colère dans son livre de 2019, Rage Becomes Her.

Selon elle, l'épuisement lié à la pandémie se produit en grande partie dans les secteurs dominés par les femmes, comme les soins de santé.

"C'est un travail pseudo-maternel et mal payé. Ces personnes enregistrent des niveaux très élevés de colère réprimée, supprimée et détournée. Et cela a beaucoup à voir avec le fait qu'on attende d'elles qu'elles travaillent sans relâche. Et sans aucune sorte de limites légitimes.

"Une dynamique similaire se retrouve souvent dans le mariage hétérosexuel", dit-elle.

Aux États-Unis, on a beaucoup écrit sur l’impact de la pandémie sur les femmes, mais les résultats du Gallup World Poll n'indiquent pas que les femmes sont plus en colère que les hommes.

"Les femmes aux États-Unis ressentent une profonde honte face à la colère", déclare Soraya Chemaly, et sont plus susceptibles de déclarer leur colère comme du stress ou de la tristesse.

De manière peut-être significative, les femmes américaines signalent des niveaux de stress et de tristesse plus élevés que les hommes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Beaucoup plus de femmes que d'hommes ont déclaré être stressées au Brésil, en Uruguay, au Pérou, à Chypre et en Grèce.

Beaucoup plus de femmes que d'hommes ont déclaré être stressées. Les pays concernés sont le Brésil, l’Uruguay, le Pérou, Chypre et la Grèce. Au Brésil, près de 6 femmes sur 10 ont déclaré s'être senties stressées pendant une grande partie de la journée, contre un peu moins de quatre hommes sur 10.

Mais Tahsha Renee pense que de nombreuses femmes aux États-Unis et ailleurs sont maintenant arrivées à un point où elles sont capables de dire : "les choses ont changé!"

"Elles utilisent leur colère pour exprimer le changement", dit-elle.