"Ma famille a enterré ma grand-mère alors que des balles volaient au-dessus de leurs têtes"

Avec l'escalade radicale de la guerre au Soudan entre l'armée et les paramilitaires, ma famille a enterré ma grand-mère de 84 ans alors que des balles volaient au-dessus de leurs têtes dans un cimetière d'Omdurman, juste de l'autre côté du Nil, à proximité de Khartoum.

Ma grand-mère était diabétique et sa tension artérielle chutait, mais nous n'avons pas pu l'emmener se faire soigner car Omdurman - où des millions de personnes vivent encore, malgré l'exode massif de la ville - ne compte qu'un seul hôpital en état de marche, les autres ayant été pillés ou pris par les combattants.

L'hôpital n'accueille que les patients blessés par la guerre, et ils sont nombreux : les balles, les bombes et les obus pleuvent chaque jour sur les quartiers résidentiels. Par conséquent, les malades ne sont plus soignés à l'hôpital d'Omdurman.