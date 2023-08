Le bébé au centre d'une querelle diplomatique entre l'Inde et l'Allemagne

Author, Geeta Pandey

il y a une heure

Elle adore la cuisine indienne et dans les vidéos partagées par ses parents, elle apparaît joyeuse en leur compagnie.

Mais Baby M, âgée de deux ans et demi, se trouve désormais dans un centre pour enfants ayant des besoins spéciaux près de la ville allemande de Berlin, selon sa mère.

La petite fille est au cœur d'une querelle diplomatique entre l'Inde et l'Allemagne depuis qu'elle a été retirée à sa famille indienne, accusée de maltraitance, en septembre 2021, alors qu'elle n'était âgée que de sept mois.

En juin dernier, un tribunal de Berlin a mis fin aux droits parentaux de Dia et de son mari Amit - nous n'utilisons pas leurs vrais noms pour des raisons juridiques - et la garde du bébé a été confiée au Jugendamt, l'Office allemand de protection de la jeunesse. Le tribunal a également rejeté la demande des parents de rapatrier l'enfant en Inde. Les parents ont qualifié ce procès de "simulacre" et ont fait appel.

Dia, qui se trouve actuellement à Delhi pour recueillir des soutiens dans sa lutte pour ramener l'enfant en Inde, fond en larmes lorsqu'elle raconte à la BBC ce que c'est d’être séparé de sa fille.

La famille a déménagé à Berlin en 2018 quand Amit y a trouvé un emploi et que Baby M est né le 2 février 2021.

Selon des documents judiciaires, au centre de la querelle de la famille avec les autorités se trouve une blessure génitale que Baby M a subie lorsqu'elle avait sept mois. Un médecin a déclaré qu'il n'avait "jamais vu une blessure génitale aussi grave chez un nourrisson" et qu'elle avait besoin d'une intervention chirurgicale pour la réparer.

Les services de protection de l'enfance l'ont emmenée en disant qu'ils soupçonnaient des abus sexuels - une accusation que la famille a niée.

L'hôpital où elle a été soignée les a innocentés plus tard, les médecins certifiant qu '"il n'y avait aucune preuve" suggérant des abus sexuels et la police a classé l'affaire sans suite.

Les parents affirment qu'ils pensent que la blessure est accidentelle. Deux médecins indépendants, l'un américain et l'autre indien, qui ont consulté le dossier médical du bébé, sont d'accord sur ce point.

"Il est très probable que la blessure ait été causée par un accident. Il est impossible que les parents aient intentionnellement infligé des blessures à l'enfant à plusieurs reprises et l'aient ensuite emmenée d'urgence chez le médecin", ont-ils déclaré dans un rapport présenté au tribunal. Ils ont ajouté qu'ils pensaient que "ses blessures auraient pu être aggravées en raison de tous les examens invasifs" qu'elle a subis.

Mais les autorités chargées de la protection de l'enfance ont déclaré qu'elles ne pensaient pas que Baby M serait en sécurité à la maison, ce que le tribunal a accepté.

Légende image, La mère de Baby M est actuellement à Delhi pour obtenir du soutien dans sa lutte pour ramener l'enfant en Inde.

Elle a donc passé près de deux ans dans une famille d'accueil, et ses parents disent qu'ils n'ont eu que peu de contacts avec elle, bien que les travailleurs sociaux affectés à la famille les aient décrits comme des parents "aimants et attentionnés" et que les interactions de l'enfant avec eux aient été "constamment positives, joyeuses et curieuses".

Un psychologue nommé par le tribunal a également recommandé que l'un des parents vive avec Baby M dans un centre parents-enfants supervisé par une personne chargée de s'occuper de l'enfant.

Mais la semaine dernière, les services sociaux ont informé les parents que "toutes les visites avec leur fille ont été annulées car il n'y a personne pour aller la chercher et la déposer", déclare Dia, affirmant qu'ils n'ont même pas été autorisés à appeler l'enfant par vidéo.

"Nous n'avons aucune information sur la personne qui s'occupe d'elle depuis qu'elle a été transférée d'une famille d'accueil au centre pour enfants ayant des besoins spéciaux. Le secret qui entoure notre bébé est totalement bizarre".

Dia accuse les autorités allemandes d'avoir "arraché mon enfant en raison de différences culturelles et d'un manque de communication". Elle affirme ne pas parler allemand et que le traducteur qu'on lui a donné parlait hindi mais ne connaissait pas le gujarati. La BBC a contacté le bureau de l'Action sociale et attend sa réponse.

Le cas de Baby M a suscité beaucoup d'attention en Inde et en Allemagne - des manifestations ont été organisées dans plusieurs villes indiennes et par la diaspora indienne à Francfort et à Darmstadt, et le soutien aux parents a afflué.

À Delhi, Dia a rencontré des fonctionnaires du ministère indien des affaires étrangères et a fait pression sur des dizaines de députés qui ont envoyé une lettre à l'ambassadeur d'Allemagne, Phillip Ackerman, pour qu'il rapatrie l'enfant en Inde.

Un député a exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour rapatrier la petite fille. Un autre homme politique a demandé au Premier ministre Narendra Modi d'aborder la question avec le chancelier allemand Olaf Scholz lorsqu'il se rendra à Delhi le mois prochain pour le sommet du G-20.

Dia aussi demande maintenant au Premier ministre d'intervenir. "Mon seul espoir, c'est M. Modi. S'il intervient, ma fille pourra revenir", dit-elle.

Le litige concernant Baby M a ravivé les souvenirs d'une affaire similaire datant de 2011, lorsque deux enfants indiens avaient été enlevés à leurs parents en Norvège. Ils ont finalement été renvoyés en Inde un an plus tard.

Suranya Aiyar, ancienne avocate et militante qui a aidé la famille indienne en Norvège et qui aide maintenant les parents de Baby M, affirme que de tels cas ne sont pas rares.

"C'est un problème important. On part du principe qu'il s'agit d'une solution brillante et qu'il n'y a pas lieu d'en discuter davantage."

Le rôle de l'Action sociale dans les litiges familiaux transfrontaliers a également été critiqué par le Parlement européen. Dans un rapport cinglant en 2018, le PE a accusé l'organisation de discrimination, d'être injuste envers les enfants de migrants et de nuire aux droits des parents et des enfants qu'ils confisquent.

Dans un nouveau rapport publié en mai, le PE a déclaré que sa commission des pétitions recevait toujours des plaintes concernant le Jugendamt. "Le rôle et les actions des bureaux de protection de la jeunesse sont souvent perçus comme ayant une trop grande portée... Les parents étrangers se sentent défavorisés par rapport aux parents allemands.

Légende image, Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes indiennes et à Francfort et Darmstadt en Allemagne pour exiger le rapatriement de l'enfant indien en Inde

Selon Mme Aiyar, une meilleure solution dans des cas comme celui-ci serait que l'État affecte des travailleurs sociaux pour aider les familles à s'occuper de leurs enfants.

Dans le cas de Baby M, la seule solution est que le gouvernement intervienne.

"L'enfant n'a rien fait de mal. Qu'elle retourne en Inde. C'est une citoyenne indienne et elle a tous les droits d'être ici".

Le gouvernement indien a déclaré qu'il accordait une "haute priorité" à cette affaire. Le porte-parole du MEA, Arindam Bagchi, a déclaré au début du mois qu'il avait "convoqué l'ambassadeur d'Allemagne" pour lui faire part des préoccupations de l'Inde.

"Nous pensons que les droits culturels de cet enfant et ses droits en tant qu'Indien sont au minimum bafoués", a déclaré M. Bagchi lors d'un point presse. "Nous avons demandé le retour rapide de l'enfant en Inde et nous continuerons à faire pression sur l'Allemagne à ce sujet", a-t-il ajouté.

Un porte-parole de l'ambassade d'Allemagne à Delhi a refusé de commenter l'affaire. Mais des sources gouvernementales allemandes ont déclaré que l'affaire était devant les tribunaux et ne dépendait pas d'elles, ajoutant qu'elles travaillaient avec l'Inde pour trouver une solution à ce dossier.

Les autorités indiennes affirment avoir identifié une famille dans le Gujarat - l'État de l'ouest de l'Inde auquel appartient la famille - où Baby M pourrait être placé dans une famille d'accueil.

Le Dr Kiran Aggarwal, pédiatre du gouvernement à la retraite et ancien membre du comité de protection de l'enfance du gouvernement de Delhi, estime que l'enfant devrait être avec ses parents.

"L'Inde a des lois très strictes en matière de protection de l'enfance et si le tribunal allemand la rapatrie, elle pourra être prise en charge en Inde", a -t-elle déclaré.

Au fil du temps, Dia dit que chaque jour ajoute à son inquiétude de perdre peu à peu son enfant.

"Elle ne peut pas apprendre sa langue maternelle, le gujarati. Elle ne parle que l'allemand, comment vais-je pouvoir lui parler ?" demande-t-elle.

La famille a également du mal à payer les 9 millions de roupies (108 477 dollars / 85 554 livres sterling) qu'elle a dû débourser pour le placement en famille d'accueil et les frais de justice.