Pourquoi les cas de pédophilie sont-ils en hausse aux Philippines ?

Author, Laura Bicker

Role, Journaliste BBC

il y a 40 minutes

Légende image, Maria et ses frères et sœurs ont été maltraités pendant des années.

Eric, 7 ans, rit, affiche un large sourire édenté. Il parle de voyages dans l’espace. Le jeune garçon est assis à l’ombre, dans un jardin, entouré d’une forêt épaisse et luxuriante, à quelques heures au nord de Manille, la capitale des Philippines.

Eric rêve de piloter une fusée aux couleurs de l’arc-en-ciel vers Saturne. Il vient de perdre ses dents de lait. L’enfant est chétif et est petit pour son âge. Sa chemise blanche à carreaux pend sur ses petites épaules.

« Qu’est-ce qui vous fait pleurer en thérapie ? » demande son assistante sociale. « Je pleure à cause de mes parents », dit-il en regardant le sol.

Fedalyn Marie Baldo a passé des mois avec Eric, sa sœur Maria de 10 ans et ses deux frères aînés pour les aider psychologiquement.

Pendant des années, tard dans la nuit, les quatre enfants ont été forcés à exhiber en direct leurs parties intimes devant des pédophiles.

Elles ont été violées et abusées sexuellement à plusieurs reprises par leur mère devant une caméra. Leur père, leur tante et leur oncle ont également participé à l’acte odieux.

C’est le père des enfants qui a finalement dénoncé sa femme et les autres membres de la famille à la police, juste après une dispute avec son épouse.

Les enquêteurs ont retracé les preuves de paiements de la famille à partir de comptes au Royaume-Uni et en Suisse. Quelques mois plus tard, Eric et ses frères se sont retrouvés dans une maison gérée par l’organisation caritative Preda, qui aide les enfants victimes d’abus sexuels.

C'est également le travail de Mme Baldo depuis 17 ans. Au cours de cette période, les images et les vidéos d'abus sexuels sur des enfants se sont transformées en une industrie d'un milliard de dollars aux Philippines, qui sont aujourd'hui la première source connue de ce type d'exploitation dans le monde.

L’extrême pauvreté, l’accès à Internet haut débit sont les facteurs explicatif du phénomène .

Légende image, Eric, Maria et leurs deux frères et sœurs aînés vivent au centre-ville.

Puis vint la pandémie. Plus de deux ans de confinement et de fermetures d'écoles parmi les plus longues au monde ont laissé des enfants vulnérables coincés à la maison avec des parents à court d'argent qui cherchaient désespérément à gagner de l'argent.

Une étude récente de l'Unicef et de Save the Children estime qu'environ un enfant philippin sur cinq risque aujourd'hui d'être victime d'exploitation sexuelle, ce qui porte ce chiffre sinistre à près de deux millions.

Mme Baldo craint que les abus ne deviennent finalement « normalisés » aux Philippines et ne deviennent endémiques dans certains des quartiers les plus pauvres du pays.

Le président Bongbong Marcos a déclaré une "guerre totale" aux abus sexuels sur les enfants et à l'industrie qui en découle. Mais jusqu'à présent, c'est une guerre que les Philippines ne sont pas en train de gagner.

Une bataille mondiale

À Manille, alors que l'aube s'approche, une équipe du National Bureau of Investigation s'est rassemblée près d'un cimetière.

Les lampes de poche sont baissées, les armes sont chargées, les caméras sont prêtes à filmer les preuves tandis que le chef d'équipe donne un dernier briefing. Ils sont sous pression pour obtenir des résultats.

Une mère de 36 ans utilise son smartphone dans une petite cabane du cimetière.

Elle croit qu’elle envoie un message à un client en Australie qui demande un spectacle sexuel en direct impliquant la participation de ses trois enfants. En réalité, ses messages texte sont envoyés à un agent de la police infiltrée.

Alors qu’elle allume la caméra, une douzaine d’agents se précipitent vers elle.

Elle n'oppose aucune résistance lorsqu’un agent emmène les enfants en lieu sûr et que les autres commencent à emballer des preuves: jouets sexuels, smartphones, reçus détaillant les paiements provenant de l’étranger.

Comme pour beaucoup de ces arrestations, celle-ci est également le résultat d'une information provenant de l'étranger.

Légende image, Le Président du pays, Bongbong Marcos, a déclaré une «lutte acharnée » contre les abus sexuels sur enfants.

La police fédérale australienne a déclaré à la BBC qu’elle avait arrêté un homme dans un aéroport avec un dispositif de stockage rempli de vidéos d’enfants abusés sexuellement.

Son téléphone contenait des messages venant d’une femme aux Philippines qui a sollicité de l’argent en échange des vidéos.

Ensuite, des dizaines d’agents ont mis des semaines à planifier l’opération, ce qui a conduit à deux arrestations: l’une à Manille et l’autre à Sydney.

Les responsables australiens ont déclaré avoir enregistré une augmentation d’environ 66% de cas d’abus sexuels sur enfant en 2021.

Ils travaillent aux côtés d’équipes qui militent pour la justice, la National Crime Agency du Royaume-Uni et la police nationale néerlandaise, ainsi que de fonctionnaires aux Philippines, pour tenter de trouver des agresseurs sexuels d’enfants.

Une fois qu’ils les ont identifiés, ils essaient de retracer la source.

Mais souvent, les enfants victimes signalent les faits à la police. Et même dans ce cas, la procédure est longue.

Plusieurs travailleurs sociaux disent qu’ils doivent passer des jours, voire des semaines, à faire mettre la pression à la police locale afin de sauver les enfants et porter plainte contre les parents.

« Parfois, nous avons la coopération des forces de l’ordre, d’autres part , les actions des personnes censées protéger les enfants sont lentes . Mais nous devons y remédier », déclare Emmanuel Drewery, de Preda.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un enfant philippin sur cinq risque d’être exploité sexuellement.

L’organisation a d’abord ouvert un foyer pour filles dans les années 1970 près de la ville portuaire d’Olongapo, qui abritait autrefois une grande base navale américaine.

Elle est devenue une plaque tournante du tourisme sexuel : prostitution illégale entre hommes étrangers et filles philippines, souvent encore adolescentes ou jeunes femmes poussées à la prostitution à cause de la pression familiale et la pauvreté.

Des années plus tard, les travailleurs sociaux craignent qu’une grande partie des abus sexuels d’aujourd’hui soient générationnels, que de nombreuses mères d’enfants maltraités aient également été violées ou agressées sexuellement.

Ils croient que leur point de vue est : "Ça m'est arrivé, j'ai fait ça pour survivre et vous devez faire de même."

Le père Shay Cullen, président de Preda, se bat pour les droits des enfants maltraités aux Philippines depuis 1974. Il veut une solution durable à ce problème qui prend de l’ampleur.

« Il doit y avoir une législation internationale. C’est le seul moyen d’éradiquer le fléau. Tous les pays doivent en fait imposer des restrictions. Ils doivent coopérer pour limiter le passage du matériel pédopornographique et la diffusion d’abus sexuels sur enfants. »

Il admet que les choses changent, mais lentement.

Pour des organisations comme Preda, la plus grande bataille réside dans le suivi des enfants.

« Pourquoi m’as-tu fait ça? »

Il y a de grands coussinets sur les murs et les sols, le genre que les gymnastes utilisent pour un atterrissage en douceur. La seule lumière vient de la porte ouverte.

Environ cinq enfants sont agenouillés, chacun dans son propre espace. La plupart font face au mur.

Le son dominant est le bruit sourd et erratique de leurs poings et de leurs pieds lorsqu'ils tapent sur les coussins.

Légende image, Eric aime la danse et la thérapie au centre.

Les cris des enfants font mal au cœur. C’est difficile de continuer à écouter, même à distance, même pour quelques minutes.

Les questions posées aux murs rembourrés – « Pourquoi m’as-tu fait ça ? Pourquoi moi? Qu’est-ce que j’ai fait? » - Elles sont déchirantes.

Un thérapeute s’agenouille tranquillement à l’intérieur, prêt à aider. « Tout commence dans la pièce », explique Francisco Bermido Jr, président de Preda.

« S’ils peuvent se confronter aux agresseurs dans la salle de thérapie, ils peuvent aller de l’avant et se confronter avec leurs agresseurs dans la salle d’audience. Ils ont de la haine pour leurs agresseurs. »

Preda utilise cette forme de thérapie de libération émotionnelle, appelée primale, depuis des décennies pour aider les enfants à faire face à l’impact émotionnel de la violence physique et sexuelle.

Son centre près de Manille ne peut se permettre d’accueillir qu’environ 100 enfants par an. Mais beaucoup d’autres ont besoin d’aide.

Une fois qu’un rapport de police est déposé, les enfants peuvent être envoyés dans divers foyers ou orphelinats, mais beaucoup n’ont pas la formation ou l’expérience pour s’occuper des enfants qui ont subi des abus.

Le frère aîné d’Eric a d’abord été placé dans un orphelinat voisin, sans ses frères et sœurs, avant d’être transféré sur le site de Preda.

Les travailleurs sociaux du centre disent qu’environ 40% des enfants maltraités qui ont été sous leur garde parviennent à mener une vie à l’abri du danger. Et chaque succès les fait avancer.

La routine aide. Le centre propose un programme quotidien de devoirs, des sports tels que le karaté et le volley-ball, des séances de contes et, bien sûr, une thérapie.

« J’adore le karaté, la danse», crie Eric en frappant joyeusement dans les airs.

Il aime aussi chanter et rejoint ses amis dans l’arcade.

Il chante doucement au début, puis sa confiance grandit, et sa voix monte.

Légende image, Les travailleurs sociaux disent que la routine et les sports comme le karaté aident les enfants à guérir.

Un de ses frères aînés est encore trop traumatisé pour parler. Sa sœur Maria, prévient Baldo.

Mais ce jour-là, une Marie rayonnante, accrochée à son précieux étui à crayons avec son jouet en peluche, était étonnamment curieuse et posait des questions.

Elle voulait vraiment savoir à quoi ressemblait un flocon de neige.

« Quand ils sont arrivés, ils étaient très doux, dociles et méfiants envers le les autres », dit Bermido Jr.

Mais des mois plus tard, ils peuvent raconter leur histoire, chaque détail horrible, aux travailleurs sociaux.

Les quatre enfants ont également témoigné contre leur famille, une exigence des tribunaux philippins.

« C’est vraiment très important parce que c’est là que commence leur quête de justice », ajoute-t-il.

Eric et Maria assistent tous deux à la séance de narration de groupe. Il s’assoit à côté de sa sœur.

Baldo interroge Maria sur Cendrillon et elle répond: « Cendrillon n’a pas abandonné même dans les moments difficiles, ni dans les situations les plus compliquées, elle avait encore de l’espoir », dit-elle en serrant plus fort son jouet en peluche.

« Tout comme nous, même si nos parents nous ont maltraités, nous devrions être comme Cendrillon. »