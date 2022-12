Le Malawi lance une campagne historique de vaccination contre le paludisme

Le Malawi est déterminé à lutter contre le paludisme. Les autorités sanitaires ont lancé une grande campagne de vaccination. Elle commence par les enfants. Cette couche de la population est la plus vulnérable.

Le vaccin RTS,S-avec plus de trois décennies de développement - a été créé par la société pharmaceutique GSK.

« Nous sommes tout à fait conscient que le vaccin présente des limites... Le paludisme est une maladie tenace, donc pour la combattre il mettre en œuvre plusieurs stratégies. » a déclaré le Dr Michael Kayange, responsable du programme national de lutte contre le paludisme du pays, à l’émission Focus on Africa de la BBC.

Le paludisme est un fléau, qui depuis des décennies est responsable du décès de beaucoup d’enfants et des nourrissons.

Le Dr Kayange a déclaré que la nouvelle campagne de vaccination va enrôler tous les enfants de moins de cinq ans. Elle va dérouler à l’échelle nationale. Même les régions les plus reculées du pays concernées.

Avant son lancement officiel, le vaccin a été testé au Malawi, au Ghana et au Kenya au cours des dernières années. Il doit être administré quatre fois. Une fois par mois pendant trois mois, enfin une quatrième dose 18 mois plus tard.

Le vaccin RTS,S partage des similitudes avec un autre vaccin antipaludique développé par l’Université d’Oxford. Les deux ciblent la première étape du cycle de vie du parasite causant le paludisme en l’interceptant avant qu’il n’atteigne le foie et n’établisse un point d’ancrage dans le corps.

Les vaccins sont fabriqués à partir d’une combinaison de protéines du parasite qui cause le paludisme et du virus de l’hépatite B. Par contre, la version d’Oxford a une proportion plus élevée de protéines du paludisme. L’équipe pense que cela aide le système immunitaire à se concentrer sur le paludisme plutôt que sur l’hépatite.