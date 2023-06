La Russie pourrait-elle vraiment jouer à la roulette nucléaire en Ukraine ?

Je ne sais pas si le Président Biden lit le magazine russe Profile. Si c'est le cas, on peut comprendre son inquiétude.

La semaine dernière, Profile a publié un article de Sergei Karaganov, éminent expert russe en politique étrangère et de défense. Le belliciste M. Karaganov est président honoraire du Présidium du Conseil de la politique étrangère et de défense. En bref, il a de bonnes relations avec ceux qui détiennent le pouvoir ici.

"L'ennemi doit savoir que nous sommes prêts à mener une attaque préventive en représailles à tous ses actes d'agression actuels et passés, afin d'empêcher le glissement vers une guerre thermonucléaire mondiale.

"Mais que se passera-t-il s'ils ne reculent pas ? Dans ce cas, nous devrons frapper un certain nombre de cibles dans plusieurs pays afin de ramener à la raison ceux qui ont perdu la raison".

Et le Président Poutine a confirmé que la Russie avait déjà stationné un premier lot d'armes nucléaires tactiques au Belarus, une mesure destinée, selon le dirigeant russe, à rappeler à l'ordre quiconque "envisage de nous infliger une défaite stratégique".

C'est peut-être l'euphémisme de tous les temps. Mais ce qui est fascinant dans cet article, c'est qu'il suggère que le débat en Russie sur le moment ou l'opportunité d'utiliser des armes nucléaires dans la guerre en Ukraine a fait irruption dans le domaine public. Et les faucons n'ont pas que des avantages.

Rédigé par un autre groupe d'experts en politique étrangère et de défense basés à Moscou, l'article de Kommersant explique pourquoi ils pensent que Sergei Karaganov s'est trompé. Dangereusement erroné.

"L'idée selon laquelle l'utilisation d'armes nucléaires peut arrêter l'escalade et résoudre des problèmes stratégiques que les moyens militaires conventionnels n'ont pas réussi à résoudre est extrêmement douteuse et, très probablement, erronée", écrivent Alexei Arbatov, Konstantin Bogdanov et Dmitry Stefanovich du Centre pour la Sécurité Internationale, qui fait partie d'un groupe de réflexion au sein de l'Académie des sciences de Russie.