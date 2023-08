5 choses à savoir sur l’élection présidentielle au Gabon

il y a 45 minutes

Ce 26 août se tiennent les élections générales au Gabon, combinant l’élection présidentielle aux législatives et locales.

L’enjeu principal de la présidentielle est de savoir si l’opposition parviendra à mettre fin au règne de plus d’un demi-siècle des Bongo père et fils et du Parti Démocratique Gabonais (PDG).