Le risque nucléaire augmente, mais nous ne sommes pas fous - Poutine

Poutine s'est également vanté que la Russie disposait des armes nucléaires les plus modernes et les plus avancées au monde, et a opposé sa stratégie nucléaire à celle des États-Unis - qui, selon lui, sont allés plus loin que la Russie en implantant leurs armes nucléaires sur d'autres territoires.