La prédiction de Donald Trump selon laquelle il serait arrêté cette semaine ne s'est pas encore réalisée, mais alors que l'attente d'une inculpation pénale se poursuit, l'ancien président élabore une stratégie visant à la fois à lui éviter la prison et à donner un coup de fouet à sa tentative historique de retour à la Maison Blanche.

La tâche est ardue et, retranché dans sa résidence de Mar-a-Lago, D. Trump semble résigné à devenir le premier président américain à être inculpé pour un crime.

Pourtant, il est clair qu'il ne partira pas sans rien dire. Les choix qu'il a faits par le passé dans des moments de crise politique sont un guide utile pour ce que nous pourrions voir par la suite.

Lorsqu'il est acculé par ses adversaires politiques, M. Trump riposte.

Tout au long de sa campagne présidentielle de 2016, il s'est penché sur le conflit alors que d'autres politiciens auraient pu s'en abstenir. Critiqué pour avoir critiqué le héros de guerre John McCain ? Trump a multiplié les attaques. Accusé de harcèlement sexuel avant un débat avec Hillary Clinton ? Il a tenu une conférence de presse avec les accusatrices sexuelles de Bill Clinton.

Au cours de sa présidence, la même histoire s'est répétée à l'occasion de deux destitutions, d'une enquête de l'avocat spécial sur l'ingérence de la Russie dans les élections et d'innombrables controverses de moindre importance.

"Si M. Trump est inculpé, le scénario reste exactement le même", affirme Bryan Lanza, stratège républicain et conseiller de M. Trump. "Attaquer le juridique comme du politique.

La meilleure défense, comme le dit l'adage du football américain, est une bonne attaque.

M. Trump riposte déjà contre le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, en le présentant comme un procureur libéral déterminé à exercer des représailles politiques contre l'ancien président.

Un communiqué de presse publié lundi l'a qualifié d'"activiste progressiste", de "procureur voyou" et de "tyran éveillé qui a politisé le système judiciaire".

Il faut s'attendre à ce que ces attaques se poursuivent si une mise en accusation est annoncée et à ce que Donald Trump se présente comme la victime d'un complot gauchiste - un thème commun de persécution que M. Trump a également régulièrement utilisé au cours de sa carrière politique.

Selon Maggie Haberman du New York Times, l'ancien président est à la fois "revigoré et irrité" par son éventuelle arrestation. Il s'efforce de paraître provocateur lors de ses éventuelles apparitions publiques et est prêt à présenter l'affaire criminelle comme une attaque de facto contre ses partisans.

L'ancien président aura au moins deux occasions privilégiées d'organiser sa contre-attaque dans les jours à venir. L'une d'entre elles est un rassemblement prévu à Waco, au Texas. Et si l'on se fie au passé, le rallye Trump est l'occasion pour M. Trump de se montrer sans fard, de sortir de son script, de passer à l'attaque et de se nourrir de l'énergie de ses foules.

L'autre opportunité pour Donald Trump, s'il est effectivement inculpé, se présentera le jour où il pourrait se rendre à New York pour être arrêté par la police et mis en accusation.

Selon Mme Haberman, il est obsédé par ce que l'on appelle le "perp walk", une tradition new-yorkaise qui consiste à faire défiler l'accusé devant une foule de journalistes avant qu'il n'entre dans le tribunal du Lower Manhattan. Pour des raisons de sécurité, il est possible que cela ne se produise pas, mais une autre tradition judiciaire, la conférence de presse sur les marches du palais de justice, semble beaucoup plus probable.

Cela donnerait à l'ancien président, plongé dans le drame judiciaire des tabloïds new-yorkais, l'occasion de s'en prendre à ses accusateurs, de se présenter comme la victime d'une élite libérale et de faire les gros titres dans tous les États-Unis.

Ces thèmes se retrouvent déjà dans les appels de fonds de la campagne de M. Trump, qui ont atteint un rythme effréné depuis qu'il a laissé entendre qu'il pourrait être sur le point d'être accusé d'un crime.

"Si cette persécution politique n'est pas remise en cause, un jour, ce n'est plus moi qu'ils viseront, c'est vous", peut-on lire dans un courriel. Selon un conseiller de M. Trump cité par le Washington Post, la campagne a recueilli plus de 1,5 million de dollars depuis samedi.

Pour l'instant, la réponse standard des Républicains - dont le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy et d'autres élus de premier plan - a fait le jeu de M. Trump. Ils reprennent la rhétorique de Trump en condamnant l'enquête new-yorkaise comme une attaque politique illégitime.

"De nombreux journalistes m'ont demandé si une inculpation m'amènerait à retirer mon soutien à Donald Trump", a déclaré le sénateur de l'Ohio JD Vance. "La réponse est : bien sûr que non. Des poursuites judiciaires motivées par des considérations politiques renforcent les arguments en faveur de Trump. Nous n'avons tout simplement pas un vrai pays si la justice dépend de la politique."

Cette stratégie est toutefois moins tenable pour les rivaux politiques républicains de M. Trump, qui pourraient devoir redoubler d'efforts pour arracher la vedette à l'ancien président. Ce n'est pas une coïncidence si le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui pourrait être son adversaire le plus redoutable pour l'investiture de 2024, a critiqué directement M. Trump pour la première fois cette semaine.

Par le passé, une attaque frontale contre M. Trump a été une erreur pour ses adversaires républicains - un geste de désespoir qui ne fait que renforcer la position de M. Trump auprès de sa base. D'autres attaques, avec un combat de catch métaphorique dans la boue, ne peuvent que renforcer sa position.

"S'il est inculpé, il devient à l'épreuve des balles", affirme M. Lanza.

À plus long terme, cependant, la situation de M. Trump n'est pas sans risque.

Si l'on met de côté la possibilité d'une condamnation et d'une peine de prison, ses ennuis judiciaires - qui vont au-delà des accusations portées à New York et comprennent des enquêtes menées par des fonctionnaires de Géorgie et un avocat spécial fédéral - mettent en évidence les traits de caractère que de nombreux électeurs républicains ont déclaré apprécier le moins chez lui. Ce n'est pas pour rien que M. DeSantis s'est attaqué à sa personnalité pugnace en ligne et à son manque de discipline personnelle dans ses récentes attaques.

Il pourrait également s'agir d'une distraction importante pour le président et son équipe de campagne, qui devront réagir à des événements à New York qui échappent totalement à leur contrôle, où les comparutions devant les tribunaux entrent en concurrence avec les débats républicains et les concours de la primaire dans le calendrier de M. Trump.

Et si M. Trump devait surmonter les obstacles et remporter l'investiture républicaine, ses déboires judiciaires sont beaucoup plus susceptibles d'être un élément négatif contre le candidat démocrate.

"En fin de compte, être inculpé n'aide jamais personne", a déclaré l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, lors d'une interview sur ABC News. "Donald Trump n'est pas quelqu'un qui pourrait être un candidat gagnant à l'élection générale pour le Parti républicain.

Si, au cours des huit dernières années, M. Trump a survécu à des scandales et à des enquêtes qui auraient anéanti d'autres candidats, la chance peut tourner et même le meilleur des instincts politiques peut s'effondrer lorsque les circonstances changent.