Les cinq principaux avantages des crevettes pour notre santé

Profitez des crevettes dans le cadre de votre alimentation pour une source de protéines, de vitamines et de minéraux tels que l'iode.

Que sont les crevettes ?

« Crevette » est le nom commun d'un petit crustacé aquatique doté d'un mince exosquelette, qui est généralement retiré avant de le manger. Le corps de la crevette est divisé en trois segments : la tête, le thorax et l'abdomen.

Les crevettes peuvent être trouvées dans les eaux froides ou chaudes et sont également élevées. Les variétés d'eau froide ont tendance à être plus petites. Il existe des milliers de variétés différentes de crevettes, dont les plus connues sont les crevettes tigrées et les royales.

Profil nutritionnel des crevettes

Une portion de 100g de crevettes cuites apporte :

• 70 kcal / 295 kj

• 15,4 g de protéines

• 0,9 g de matières grasses

• 1 mg de fer

• 1 mg de zinc

• 30 mcg de sélénium

• 13 mcg d'iode

• 1,47 g de sel

Top 5 des bienfaits des crevettes pour la santé

1. Une source utile de vitamines

Les crevettes sont une source utile de vitamines du groupe B, notamment la vitamine B12 et le folate. Ces vitamines jouent un rôle important dans la production d'énergie et la reconstitution des globules rouges.

Les crevettes fournissent environ 22 fois les niveaux de vitamine E du poulet ou du bœuf. Cette vitamine liposoluble agit comme un antioxydant et peut protéger contre les maladies cardiaques et le cancer.

2. Une source d'importants oligo-éléments

Les crevettes sont une source utile de certains oligo-éléments plus difficiles à obtenir, tels que l'iode , le zinc et le sélénium . Nous avons besoin d'iode pour soutenir le bon fonctionnement de la glande thyroïde, tandis que le zinc et le sélénium soutiennent le système immunitaire.

3. Une source d'antioxydants protecteurs

Les crevettes ont une teinte rose grâce à un composé appelé astaxanthine , qui est obtenu grâce aux algues que les crevettes mangent. Ce composé a des propriétés anti-inflammatoires et peut réduire le risque de certaines maladies chroniques, telles que les maladies cardiaques et le cancer, et être bénéfique pour la santé de la peau.

4. Peut favoriser la perte de poids

Les crustacés tels que les crevettes sont une excellente source de protéines facilement digestibles et de haute qualité . Il est également faible en calories et en matières grasses et peut être une inclusion utile dans un plan de perte de poids.

5. Constitue l'une des deux portions recommandées de fruits de mer par semaine

Une alimentation saine et équilibrée devrait comprendre au moins deux portions de poisson ou de fruits de mer par semaine, et une portion devrait être une variété de poisson gras. Les crustacés, comme les crevettes, constituent l'une de ces portions recommandées.

Les crevettes sont-elles sans danger pour tout le monde ?

Les crevettes contiennent naturellement du cholestérol, mais sont également faibles en graisses saturées, ce qui signifie que la consommation de crevettes n'est pas susceptible d'augmenter le soi-disant « mauvais » cholestérol ou LDL. Pour cette raison, la British Heart Foundation recommande de consommer des crustacés, y compris des crevettes, dans le cadre d'une alimentation équilibrée.

Les crevettes contiennent également des niveaux relativement élevés de sodium par rapport aux poissons blancs comme la morue, donc si vous suivez un régime pauvre en sel, vous souhaiterez peut-être limiter votre consommation.

Les crustacés comme les crevettes sont classés parmi les 14 allergènes courants au Royaume-Uni et, en tant que tels, doivent être déclarés sur les étiquettes des aliments. Une réaction allergique grave connue sous le nom d'anaphylaxie est une urgence médicale et nécessite une attention immédiate. Parlez à votre médecin généraliste si vous pensez que vous pourriez avoir une allergie.