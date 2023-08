Certains aliments peuvent-ils améliorer votre odeur corporelle ?

Crédit photo, Getty Images

Author, Magazine alimentaire de la BBC

Role, .

il y a 24 minutes

Nous savons que lorsque nous avons chaud, nous transpirons davantage. C'est la façon dont notre corps se rafraîchit : chaque goutte de sueur qui s'évapore de notre peau contribue à faire baisser notre température.

Mais même si nécessaire, ce processus s'accompagne parfois d'effets secondaires désagréables.

Oui, nous parlons de l'odeur.

Tout le monde a une odeur différente lorsqu'il transpire : certaines personnes dégagent à peine une trace d'odeur, tandis que pour d'autres, cela peut être écrasant.

Le professeur Johan Lundström du Karolinska Institutet de Stockholm a effectué de nombreuses recherches sur les odeurs et les arômes.

Il souligne que l'odeur de notre sueur dépend de nombreuses variables différentes .

"Nos odeurs corporelles proviennent d'une combinaison de composés excrétés par différentes glandes, qui dépend en partie de nos gènes, de la population bactérienne de notre corps (qui est due à des choses comme la propreté et la génétique) et de l'environnement (humidité, température, air et pression).

"Et enfin, ce que nous mangeons peut aussi avoir un rôle important à jouer."

Ainsi, avec des facteurs plus évidents comme la génétique et notre propreté, la nourriture que nous injectons dans notre corps peut jouer un rôle clé dans l'odeur de notre sueur.

Nourriture qui modifie notre odeur corporelle

Nous ne savons pas dans quelle mesure la nourriture affecte l'odeur que nous dégageons lorsque nous transpirons.

"Au meilleur de ma connaissance, cela n'a pas été formellement évalué", déclare Lundström.

Mais nous savons quels aliments sont les plus susceptibles d'influencer l'odeur.

« Les personnes qui mangent beaucoup de viande ont tendance à sentir « pire » que celles qui ont un régime essentiellement végétal.

"De plus, comme cela est évident pour la plupart, quelqu'un qui aime manger de l'ail aura probablement une odeur plus forte dans sa sueur", dit-il.

Crédit photo, Getty Images

Les asperges et diverses épices peuvent également influencer notre arôme naturel. Mais qu'en est-il de ces ingrédients spécifiques qui les rendent capables de modifier notre transpiration ?

« Fondamentalement, ils ont tendance à contenir des produits chimiques qui fusionnent avec la circulation sanguine. De là, ils sont sécrétés à l'étranger.

"La plupart des choses qui entrent dans la circulation sanguine sont excrétées sous une forme ou une autre par notre odeur corporelle."

Ainsi, par exemple, l'ail et la viande sont riches en soufre qui, une fois consommé, part par diverses voies, dont la sueur.

Et pour une odeur plus attrayante ?

Bien qu'il y ait peu de recherches sur des aliments spécifiques qui rendront votre sueur plus douce, certaines études montrent quels régimes sont les plus susceptibles d'entraîner une odeur de transpiration plus «attrayante».

Une de ces expériences a eu lieu à l'Université Macquarie en Australie.

Les 43 participants masculins se sont lavés à l'eau uniquement avant d'enfiler des T-shirts en coton (le déodorant n'était pas autorisé).

Ils ont gardé les chemises pendant 48 heures, dont une heure d'exercice pour stimuler les glandes sudoripares, avant de les envoyer pour analyse par reniflement.

Le résultat ?

Les hommes qui consommaient davantage de fruits et de légumes étaient "significativement associés à une sueur plus agréable (avec des qualités plus florales, fruitées, sucrées et médicinales), quelle que soit l'intensité de la transpiration".

Ceux qui avaient mangé de la graisse, de la viande, des œufs et du tofu se sont également bien comportés.

Cependant, ceux dont l'apport en glucides était plus élevé auraient une «transpiration plus abondante et moins agréable».

Crédit photo, Getty Images

Dans une autre étude sur l'attractivité de la sueur chez les hommes , 17 hommes avaient soit une alimentation riche en viande rouge, soit une alimentation sans viande. Des échantillons de sueur ont ensuite été prélevés après deux semaines.

Un mois plus tard, ils ont répété l'expérience et tous les participants sont passés au régime alternatif.

Enfin, un groupe de 30 femmes a évalué la sueur en fonction de sa beauté, de son attrait et de sa virilité.

La sueur des hommes s'est avérée systématiquement plus agréable lorsqu'ils avaient suivi le régime sans viande.

«L'odeur des donneurs lorsqu'ils étaient au régime sans viande a été jugée nettement plus attrayante, plus agréable et moins intense. Cela indique que la consommation de viande rouge a un impact négatif sur l'hédonicité perçue des odeurs corporelles."

Comme c'est souvent le cas dans les études scientifiques, il y a beaucoup moins de recherches impliquant des participantes.

Cependant, une petite étude a noté que lorsque la sueur de trois femmes était analysée avant, pendant et après une "restriction calorique complète", les hommes trouvaient que la sueur des femmes était plus favorable une fois qu'elles avaient recommencé à manger et moins agréable pendant la période de restriction calorique.

Alors vaut-il la peine de changer son alimentation pour améliorer son odeur corporelle ?

Au lieu de manger des aliments spécifiques pour essayer de l'améliorer, Lundström dit logiquement qu'il est "plus facile d'utiliser des déodorants et des parfums".

De plus, il est prêt à souligner que même si vous êtes particulièrement "odorant", cela peut ne pas toujours être perçu comme une mauvaise chose.

« Il existe des différences entre les pays concernant les odeurs corporelles acceptées ou non. Et encore plus de variations proviennent du contexte dans lequel l'odeur corporelle est perçue.

"Par exemple, l'odeur corporelle dans une salle de sport ou au lit avec quelqu'un que vous aimez est perçue très différemment que si la même odeur est ressentie dans un contexte où la propreté est particulièrement valorisée, comme lorsque vous êtes assis à côté d'un étranger dans un bus. .

« De plus, un compagnon potentiel aimera votre odeur corporelle naturelle !