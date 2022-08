Avertissement sur les meurtres politiques avant le vol du Royaume-Uni vers le Rwanda

il y a 35 minutes

Par Dominic Casciani Correspondant national et juridique

Les ministres britanniques qui ont soutenu l'envoi de demandeurs d'asile au Rwanda ont été avertis par leur propre conseiller que le gouvernement de ce pays torturait et tuait les opposants politiques.

Le conseiller a exprimé des inquiétudes quant au ton et à l'exactitude d'une note officielle sur le bilan du Rwanda en matière de droits humains.

Les migrants identifiés pour le vol avorté et trois organisations médiatiques - BBC News, y compris l'émission Newsnight de BBC Two, le Times et le Guardian - demandent la divulgation de ces documents.