Les mystérieuses civilisations qui ont inspiré la légende de l'El Dorado

Shafik Meghji BBC Travel *

Crédit photo, Alamy Légende image, Les plaines de Moxos font partie de l'Amazonie bolivienne.

Des ruines peu connues, datant de plusieurs millénaires et couvrant des centaines de kilomètres carrés, changent la perception de l'Amazonie et de ses anciens habitants.

Dans une partie de l'Amazonie bolivienne connue sous le nom de Llanos de Moxos ou Mojos, le port sulfureux de Loma Suárez doit son nom à un magnat du caoutchouc notoire qui a construit un manoir et un ranch sur une colline surplombant la rivière Ibare.

À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, Nicolás Suárez et ses frères comptaient parmi les personnes les plus riches et les plus impitoyables de Bolivie, régnant sur une vaste bande du bassin amazonien avec une violence terrifiante, selon mon guide Lyliam González.

"Ils possédaient tout par ici", dit-elle.

La colline est aujourd'hui couronnée par le mausolée de l'un des frères, Romulus, mais j'étais plus intéressé par la colline herbeuse elle-même.

D'une hauteur d'environ 10 mètres, avec un chemin de terre et un bouquet d'arbres à sa base, il avait l'air naturel et indescriptible.

Mais en réalité, c'est l'œuvre de l'homme, l'un des milliers d'ouvrages en terre construits par des sociétés anciennes remarquables mais peu connues.

Ce n'était pas comme ça

L'Amazonie d'avant l'arrivée des Européens aux Amériques en 1492 est généralement décrite comme un endroit vierge, parsemé de petites communautés simples.

Les Plaines de Moxos réfutent élégamment cette notion.

S'étendant sur 120 000 kilomètres carrés de savane tropicale, de forêt tropicale humide et de cours d'eau sinueux dans le nord-est de la Bolivie, la région, qui a à peu près la taille de l'Angleterre, est habitée depuis 10 000 ans, initialement par des communautés de chasseurs-cueilleurs.

Vers 1000 avant J.-C., des sociétés plus complexes ont commencé à se développer.

En réponse à l'environnement très difficile - y compris les inondations saisonnières dramatiques - ils ont construit des réseaux de structures en déplaçant la terre.

Des collines, des plates-formes résidentielles et cérémonielles surélevées et des champs surélevés pour se protéger de la montée des eaux aux chaussées, canaux, aqueducs et réservoirs.

L'archéologue américain Kenneth Lee, qui a visité la région pour la première fois dans les années 1950 alors qu'il travaillait pour Shell et qui a fini par consacrer sa vie à l'étude des remblais (un musée à Trinidad, non loin de là, porte désormais son nom : le Kenneth Lee Ethnoarchaeological Museum), a estimé qu'il y avait jusqu'à 20 000 remblais, les plus grands villages abritant 2 000 personnes ou plus.

Crédit photo, SHAFIK MEGHJI Légende image, Loma Suárez est l'un des milliers de remblais construits par les anciennes sociétés des Llanos de Moxos.

Contrairement aux Incas ou aux Mayas, il n'existe pas de nom unique pour les anciens constructeurs de terrasses des plaines de Moxos.

Les rares chercheurs qui les étudient ont tendance à utiliser des termes collectifs maladroits tels que "préhispanique" ou "précolombien", tandis que les groupes individuels, tels que les cultures Baures ou Casarabe, ont reçu des noms de villages ou de villes modernes.

Mais au cours des dernières décennies, les archéologues se sont intéressés de plus près aux travaux de terrassement, dont les résultats ont transformé notre compréhension de l'Amazonie.

Sculpteurs de l'environnement

Des recherches récentes suggèrent que, pendant plus de 2 000 ans, les plaines de Moxos ont abrité beaucoup plus de personnes (peut-être jusqu'à un million) et des sociétés bien plus sophistiquées qu'on ne le pensait.

Malgré le manque de ressources vitales, telles que les sources locales de pierre et les animaux domestiqués, ces sociétés ont complètement remodelé leur environnement, en construisant une série de structures pour l'habitat, l'agriculture, les cérémonies religieuses et les sites funéraires qui leur ont permis de prospérer dans un endroit qui peut être encore très difficile aujourd'hui.

Ces travaux de construction ont impliqué "un déplacement massif des sols, une transformation de la topographie locale, un enrichissement du sol et un changement de la composition de la végétation", selon l'archéologue Clark L Erickson de l'université de Pennsylvanie dans son article de recherche "Amazonia : The Historical Archaeology of a Tamed Landscape".

Les canaux et les chaussées artificiels ont fourni des liens de transport et de communication, contribuant non seulement à atténuer les dégâts des inondations saisonnières, mais aussi à gérer activement les niveaux d'eau.

Des étangs et des barrages ont été créés pour faciliter la pêche, tandis que d'autres formations de terre ont été conçues pour conduire les animaux sauvages vers des zones désignées de terre sèche, où ils pouvaient être chassés plus facilement.

Nombre de ces structures ont été abandonnées au XVe siècle, peut-être en raison de conflits, de la sécheresse ou de la famine, et ont depuis été englouties par la jungle.

Mais certains sont encore occupés par des communautés indigènes (descendants des bâtisseurs), d'autres ont été intégrés dans des villages et des ranchs et d'autres encore ont été protégés par des projets de conservation.

Crédit photo, H PRÜMERS/INSTITUT ALLEMAND D'ARCHÉOLOGIE Légende image, Carte montrant la savane des Llanos de Mojos et la zone de culture de Casarabe.

Visite du site

Pour en savoir plus sur eux, j'ai organisé une nuitée à Chuchini, une réserve naturelle voisine et un écolodge sur une autre colline artificielle.

Au quai de Loma Suarez, j'ai rencontré le guide Efrem Hinojosa, dont les parents ont fondé Chuchini il y a un demi-siècle, et je suis monté à bord d'un bateau pour un court voyage vers le nord en remontant la rivière Ibare.

"Mes parents ont créé la réserve [Chuchini] en 1973 après avoir pris connaissance de l'importance archéologique et environnementale de la région", a déclaré Hinojosa, alors que nous passions devant des caïmans à l'affût, leur museau préhistorique dépassant la surface de la rivière.

Après 15 minutes, nous sommes entrés dans un canal étroit qui coupait la rive verte dense.

Entouré de roseaux et d'arbres touffus, c'était aussi une œuvre ancienne de ces cultures, un canal construit il y a 1 000 ans ou plus, a déclaré Hinojosa.

Peu après, nous avons émergé dans un lagon chatoyant dominé par une colline verte rabougrie entourée de forêt tropicale et patrouillée par une paire de chiens aboyeurs.

La femme de Hinojosa, Miriam, m'a montré la colline, qui était beaucoup plus grande que celle occupée par le mausolée de Suárez.

Au centre de la colline plate et herbeuse se trouve l'écolodge du couple : une suite de chambres impeccables, une salle à manger semi-ouverte et aérée, de nombreux hamacs, une petite aire de jeux pour les enfants et un terrain de football.

Des sentiers de randonnée mènent à la jungle environnante, qui résonne du chant des oiseaux.

Le nom "Chuchini" signifie "grotte du jaguar", l'une des quelque 100 espèces de mammifères que l'on trouve ici", explique Miriam.

"Il y a aussi plus de 300 espèces d'oiseaux."

Plus de 1 500 objets ont été mis au jour dans la réserve, notamment des récipients en poterie finement travaillés, des urnes et des figurines produites par d'anciens bâtisseurs, et d'autres sont découverts en permanence (dont, récemment, un squelette d'adulte).

Crédit photo, Chuchini Légende image, Figurine en céramique excavée dans la réserve naturelle de Chuchini.

La présence de cette famille visionnaire a protégé Chuchini de la déforestation, du braconnage, de l'élevage de bétail et de l'agriculture commerciale qui ont détruit une grande partie de la région.

Aujourd'hui, la réserve dépend du tourisme : les habitants viennent pour la journée barboter dans le lagon, se prélasser dans des hamacs et parcourir les sentiers, tandis que les voyageurs étrangers ont tendance à rester quelques nuits, participant souvent à des programmes de bénévolat.

Hinojosa, vétérinaire qualifié, dirige également un centre de réhabilitation des animaux sauvages.

Parmi ses patients ce jour-là, il y avait des coatis ressemblant à des ratons laveurs, plusieurs singes et un couple de magnifiques toucans, aux becs orange et jaune si étrangement brillants que je les ai pris pour des répliques en plastique.

Après avoir passé la journée à nager et à faire de la randonnée, Hinojosa m'a fait visiter le petit musée de Chuchini, rempli d'artefacts qui offrent un aperçu alléchant des cultures, des croyances et des rituels des personnes qui vivaient ici autrefois.

Il y avait des figurines en céramique, dont un homme unijambiste au nombril proéminent et le torse d'une femme qui semblait porter un bikini à pois.

Deux grandes urnes funéraires contenaient des restes humains, dont une série complète de dents.

D'autres récipients étaient décorés de motifs géométriques qui, selon certains, représentent des cartes anciennes.

"Si vous regardez certains des remblais depuis l'air, ils ressemblent à des figures humaines ou animales", explique Hinojosa. "Comme les lignes de Nazca au Pérou."

El Dorado

Bien que l'intérêt archéologique pour les plaines de Moxos soit relativement récent (les premières fouilles ont été effectuées dans les années 1910, mais l'étendue des terrassements n'a commencé à être visible qu'un demi-siècle plus tard), la région a longtemps captivé les étrangers.

Dans son livre Comentarios Reales de los Incas (1609), l'historien hispano-inca Garcilaso de la Vega parle d'une expédition inca du XVe siècle dans une province amazonienne appelée Musu, que l'on croit être les plaines de Moxos, où ils ont rencontré "un grand nombre de gens belliqueux" qui, bien que "ravis d'être... amis et confédérés", ont refusé de se soumettre à la domination inca.

Cette histoire a contribué à inspirer la légende de l'El Dorado, une ville d'une immense richesse perdue dans la jungle.

Crédit photo, CHUCHINI Légende image, Découvertes à Chuchini.

Au cours des siècles suivants, d'innombrables expéditions se sont dirigées vers l'Amazonie à la recherche de ces richesses légendaires.

Aucun n'a réussi, de nombreuses personnes ont perdu la vie et l'idée que des sociétés avancées aient existé dans cette partie du monde a été largement écartée.

Mais au cours des dernières décennies, les études sur les plaines de Moxos ont changé cette opinion.

Ils montrent comment ces sociétés ont sculpté, domestiqué et exploité les paysages qui les entouraient, créant, pour citer l'auteur du livre "1491 : A New History of the Americas Before Columbus", Charles C Mann, "l'un des environnements artificiels les plus vastes, les plus étranges et les plus riches sur le plan écologique de la planète".

Pyramides en Amazonie

Cette année, des recherches de pointe ont jeté un nouvel éclairage sur ces cultures.

En mai, un groupe d'archéologues et de scientifiques d'Allemagne et du Royaume-Uni a publié les résultats d'une étude qui a utilisé la technologie du balayage laser pour examiner les plaines du sud-est de Moxos.

Dans un article publié dans la revue Nature, ils décrivent une forme d'"urbanisme à faible densité" qui se compare aux sociétés andines contemporaines et mieux connues, comme l'empire Tiwanaku, dont la capitale éponyme gît aujourd'hui en ruines près du lac Titicaca.

(Tiwanaku, qui a exercé une forte influence sur les Incas, dominait une vaste région englobant une grande partie de la Bolivie, du sud du Pérou, du nord-est de l'Argentine et du nord du Chili actuels).

L'équipe a découvert plusieurs sites construits par la culture Casarabe (vers 500-1400 après J.-C.), dont deux grands établissements : le processus de construction du plus grand des deux a nécessité le déplacement d'un volume impressionnant de 570 000 mètres cubes de terre, soit suffisamment pour remplir 228 piscines olympiques.

Les établissements présentaient des plates-formes à gradins surmontées, dans certains cas, de pyramides de 22 mètres de haut.

Elles étaient reliées aux communautés voisines par des chaussées surélevées qui s'étendaient sur plusieurs kilomètres et étaient entourées de canaux, de réservoirs et de lacs artificiels.

Crédit photo, H PRÜMERS/INSTITUT ALLEMAND D'ARCHÉOLOGIE Légende image, Une récente étude LIDAR a apporté un nouvel éclairage sur les sites construits par la culture Casarabe.

Heiko Prümers, archéologue à l'Institut archéologique allemand et co-auteur de l'étude, a déclaré à Nature que la complexité de ces sites est "époustouflante".

L'ampleur et la sophistication de la culture Casarabe et de ses homologues sont encore plus impressionnantes si l'on considère les défis géographiques et climatiques des plaines du Moxos.

Ils ont également été confrontés à des phénomènes météorologiques extrêmes, dont j'ai fait l'expérience directe.

Pendant la nuit, la chaleur et l'humidité ont augmenté avant d'être interrompues par une tempête si puissante qu'elle a fait trembler les murs de ma chambre.

C'était un surazo, dit Miriam au cours du petit-déjeuner, des vents polaires glacés qui soufflent périodiquement de l'Antarctique, faisant baisser les températures et provoquant de fortes averses.