Le féminisme fait fausse route en se concentrant sur la diabolisation des hommes, affirme une philosophe féministe

il y a une heure

Shin Suzuki BBC News Brésil à Sao Paulo

Crédit photo, VALYA KORABELNIKOVA/DIVULGAÇÃO Légende image, La philosophe anglaise Nina Power.

"La plupart des femmes aiment encore les hommes, malgré la propagande selon laquelle nous devrions être tout le temps en colère contre eux."

Une phrase, dite entre deux rires par Nina Power, résume ce que défend la philosophe anglaise dans son livre What Do Men Want : Masculinity and Its Discontents ("Que veulent les hommes ? La masculinité et ses mécontentements", en traduction libre, sans édition).

Lancé cette année au Royaume-Uni par l'éditeur Penguin Books, l'ouvrage cherche à réduire le climat d'hostilité entre les femmes et les hommes et une manière "plus constructive" d'apaiser les ressentiments entre les deux sexes.

Dans une interview accordée à BBC News Brésil, Power déclare qu'un discours généralisé désignant tous les hommes comme toxiques ou potentiellement violents est contre-productif, nie l'expérience de la plupart des gens et crée une atmosphère sans issue dans les relations hétérosexuelles (qui sont au cœur de l'ouvrage).

Titulaire d'un doctorat en philosophie de l'université de Middlesex et rédactrice en chef du magazine en ligne Compact, l'auteure de 43 ans se définit politiquement comme une "vieille école de gauche" et dit s'identifier aux idées de la deuxième vague du féminisme - active entre les années 1960 et 1970.

La deuxième vague était liée à l'idée de la libération des femmes et de la lutte contre la discrimination à l'égard des femmes de différentes classes et ethnies.

Elle incite les femmes à se qualifier, à retourner sur le marché du travail et à prendre en main leurs droits reproductifs (comme l'utilisation de la pilule contraceptive). Elle a remis en question, à travers des penseurs comme Angela Davis, les idées basées sur le point de vue des femmes blanches et plus riches.

"Il n'a jamais été question de dire que tous les hommes étaient mauvais. Il s'agissait d'essayer de comprendre la place des femmes dans le monde", explique-t-elle, qui est également l'auteur de One Dimensional Woman, un ouvrage consacré au féminisme.

"L'objectif était en partie de dire aux hommes et aux garçons qu'ils n'ont pas à vivre selon les stéréotypes, que ce genre d'attentes concernant le genre est mauvais pour tout le monde, y compris pour eux. C'était un mouvement de libération des femmes, pas un mouvement visant à diaboliser les hommes."

"Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problèmes [aujourd'hui]. Bien sûr, il y a des problèmes historiques, des problèmes actuels, et la plupart des violences sont manifestement commises par des hommes - principalement contre d'autres hommes ou contre eux-mêmes [dans les cas de suicide], mais aussi contre des femmes. Mais je pense qu'il est dans l'intérêt de tous d'essayer de comprendre le type de dynamique sociale qui s'est installée au cours des 10 ou 15 dernières années."

Ainsi, elle propose que les hommes et les femmes soient "moins durs les uns envers les autres". "Acceptez simplement que nous sommes en quelque sorte jetés dans ce monde et qu'aucun d'entre nous n'a de solution toute faite", ajoute-t-elle.

Power soutient qu'il est raisonnable de penser que la plupart des hommes dans le monde sont des gens "bien" et qu'il existe un déséquilibre dans la façon dont ils sont perçus, en particulier sur Internet.

Pour elle, des hashtags comme #KillAllMen, qui circulent sur les réseaux sociaux et ne sont défendus que comme une forme de défoulement féminin à ne pas prendre au pied de la lettre, contribuent à renforcer l'idée que la masculinité est un mal en soi.

Entre le conservateur et le progressiste

What Do Men Want ( Ce que veulent les hommes ) fait une couture atypique d'idées provenant de camps idéologiques opposés.

La désapprobation du féminisme actuel pour ses attaques contre les valeurs masculines et la défense d'un certain retour à la tradition représentent une position qui pourrait être associée à la droite conservatrice, tandis que la critique de l'influence du capitalisme actuel est un point de vue que l'on retrouve presque toujours à gauche.

Un exemple du premier cas est son plaidoyer selon lequel les éléments masculins qui ont façonné positivement l'histoire de l'humanité - tels que la figure paternelle protectrice et l'"homme responsable" - tendent à disparaître pour ne laisser place qu'à une société compétitive et homogénéisée entre les sexes qui "sert très bien le capitalisme consumériste".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le philosophe s'attaque à la logique des applications de rencontre.

"Dans les sociétés industrielles modernes, la différence sexuelle est complètement aplatie. Nous sommes devenus ce genre d'être homogène", dit-elle.

Même les applications de rencontre encouragent cette rivalité, dit-il. "Tout mystère et toute beauté sont en quelque sorte éradiqués dans ce monde technocratique, homogénéisant, dans lequel nous sommes obligés de nous concurrencer économiquement, socialement, politiquement, etc. Ça enlève toute poésie aux choses."

Power s'en prend également à ce qu'il appelle l'hypersexualisation du monde d'aujourd'hui après la révolution sexuelle des années 1960 et affirme que la répression joue un rôle.

"Et je pense qu'une culture qui est tellement imprégnée par la sexualité n'est pas une culture libre, vraiment. C'est une culture qui est subordonnée à ses instincts. La liberté du consommateur, la liberté de l'individu de choisir, est en fait une liberté très, très solitaire."

"Depuis les années 1960, nous vivons dans une atmosphère dans laquelle le désir est censé être bon. Mais il est évident que tous les désirs ne sont pas égaux. Certains désirs sont extrêmement dangereux", dit-elle.

"Bien sûr, cela semble provocateur de dire que la répression est une bonne chose. Mais c'est juste une description pratique de ce que les gens doivent faire pour vivre d'une manière qui ne soit pas nuisible à nous-mêmes et aux autres."

Travail critiqué

Tout le monde n'a pas accueilli favorablement la proposition de son travail. Le journal anglais The Guardian a déclaré que son "appel à la compassion" allait dans la "direction du réactionnaire", tandis que le magazine américain The New Yorker a déclaré que le livre déclare trop rapidement que la mission masculine de réforme des structures d'oppression et la fin des inégalités entre les sexes ont été remplies.

Il y a également des critiques, principalement sur les médias sociaux, selon lesquelles elle ferait une défense de la "cisnormativité" (le concept selon lequel si une personne est née avec un vagin, elle est une femme, et avec un pénis, un homme) et correspondrait au terme TERF (un acronyme qui signifie trans-exclusive radical feminist, qui rejette l'idée que les femmes trans sont des femmes).

"Cela n'a rien à voir avec le fait de critiquer les personnes [transsexuelles]. Personne ne suggère qu'une personne puisse être privée des droits qui appartiennent à tous les êtres humains", dit-elle.

Selon Power, il y a une banalisation des opérations de transition de genre, en particulier dans le cas des adolescents.

"Il y a des gens qui ne font qu'inciter à la prudence et dire, écoutez, attendez une minute, ralentissez."

Power dit qu'elle ne croit pas à l'idée d'abolir le genre, mais que "nous sommes peut-être dans un monde qui accepte mieux les différents traits de caractère et comportements".

Au-delà de l'idéal romantique

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Je pense que lorsque vous avez un idéal romantique, il y a beaucoup de pression sur l'attente qu'une personne peut être la solution à tous vos problèmes", dit Power.

Pour rétablir les ponts entre les femmes et les hommes, Power propose - en s'inspirant de sa référence majeure, le théologien et critique social autrichien Ivan Illich, mais aussi de la Grèce antique - une atmosphère ludique et détendue, qui s'est perdue dans la société moderne de la rareté du temps et du privilège de l'interaction en ligne.

"L'un des problèmes est que les gens ne se parlent pas assez face à face et qu'il y a un désir humain de trouver un bouc émissaire, quelque chose qui a un exutoire plus facile grâce à l'internet. C'est un besoin anthropologique très profond."

Le philosophe estime que ces contacts peuvent aller au-delà de la recherche du parfait partenaire romantique et de l'idée que toutes les rencontres entre femmes et hommes ont toujours un but sexuel.

"Je ne préconise pas de supprimer complètement l'idée de la romance. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il existe une grande variété d'interactions possibles, et que notre culture renforce des modèles très étroits centrés sur le partenaire romantique ou impliquant une sorte de statut relationnel. Cela ne favorise pas une atmosphère plus détendue entre les sexes opposés", dit-elle.