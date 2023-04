La fascinante histoire du propriétaire d’un portefeuille perdu

Le portefeuille en plastique noir trouvé sur l'île italienne de Lampedusa avait été transporté sur 3 500 km du Ghana, puis apparemment jeté.

En l'ouvrant, je tombe sur le visage de Richard Opoku. Il s’agit de son permis de conduire.

Il s'agissait d'un porte-documents personnels, appartenant à diverses personnes, qui avaient glané au fil du temps sur un site où de petites embarcations étaient utilisées par les migrants pour traverser la Méditerranée avaient été jetées.

Il avait été ramassé il y a plusieurs années et ma curiosité a été piquée. Je voulais connaître l'histoire derrière ce portefeuille.

Qu'était-il arrivé à Richard Opoku ?

Le portefeuille faisait partie d'une collection d'objets perdus qui sert de musée à la mémoire des dizaines de milliers de personnes qui ont risqué leur vie en traversant la Méditerranée de l'Afrique du Nord à Lampedusa.

Gilets de sauvetage, marmites, bouteilles d'eau, lampes frontales et cassettes sont soigneusement rangés sur les étagères et le long des murs de cette pièce située à côté du port de l'île.

Ces objets du quotidien sont rassemblés par un groupe de bénévoles depuis 2009.

"Certains apportent avec eux de la terre. Il provient de leur pays", explique Giacomo Sferlazzo, l'un des responsables de la collecte, en brandissant un petit paquet de polyéthylène blanc.

"Nous avons trouvé un certain nombre de ces petits colis qui montrent le lien avec leur origine en Afrique."

Il sort alors un gros dossier plein de photos, passeports, permis de conduire et lettres, dont le document de M. Opoku.

Légende image, Les bénévoles de Lampedusa collectent et exposent les effets personnels de certains migrants depuis 2009.

Plus proche de l'Afrique que de l'Europe, Lampedusa est une petite île de pêche et touristique d'environ 6 000 habitants. Elle a longtemps été un point d'arrivée pour les migrants et les réfugiés en quête d'une nouvelle vie.

Chaque année, des milliers de personnes risquent leur vie en essayant de se rendre en Europe.

Rien qu'en mars, plus de 3 000 personnes sont arrivés à Lampedusa, soit plus du double des arrivées au cours du même mois l'an dernier.

Avec plus de 20 000 décès et disparitions enregistrés depuis 2014, cette partie de la Méditerranée est devenue la route migratoire la plus meurtrière au monde.

Mais M. Opoku fait peut-être partie de ceux qui ont survécu. Pour en avoir le cœur net, je retourne au Ghana pour essayer de retrouver sa piste.

Je me rends dans la région de Brong Ahafo, au centre du pays, où un grand nombre de personnes migrent.

Peut-être que quelqu'un ici avait croisé la route de M. Opoku.

Légende image, L'identité de certains des migrants enterrés à Lampedusa reste inconnue.

Certaines familles attendent toujours des nouvelles de leurs proches depuis leur départ il y a de nombreuses années.

Rita Ohenewaah espère avoir des nouvelles de son mari qui a tenté de traverser la Méditerranée de la Libye à Lampedusa en 2016.

Elle a parlé avec lui pour la dernière fois lorsqu'il a appelé de la Libye en décembre de la même année.

"Il m'a dit qu'il enverrait de l'argent par l'intermédiaire de quelqu'un qui voyageait au Ghana. Il a également promis d'ajouter un téléphone portable et des vêtements de Noël pour les enfants. Il a appelé le matin et le soir-là. Je n'ai plus eu de ses nouvelles."

Comme elle, il était possible qu'une femme ou un parent attende des nouvelles de M. Opoku.

De retour dans la capitale ghanéenne, Accra, il y a une série de frustrations car les règles de protection des données et la lourdeur administrative m'empêchent d'en savoir plus sur cet homme.

Finalement, après des mois de recherche, Frank Apronti du Centre d'expertise en fraude documentaire du Service de l'immigration du Ghana parvient à trouver un numéro de téléphone. Il s’agit d’un parent du propriétaire du permis de conduire.

C'est sa sœur qui me met alors en relation avec son frère qui me dit qu'il est toujours vivant et qu'il vit en Allemagne.

Quand j'appelle M. Opoku, il est choqué quand je lui dis que j'avais trouvé son permis de conduire à Lampedusa.

Il s'avère qu'il l'avait perdu en 2011 et ne s'attendait pas le retrouver.

Je me rends finalement en Allemagne pour le rencontrer.

Légende image, Richard Opoku a retrouvé son permis de conduire 11 ans après l’avoir perdu sur un bateau.

Par un matin d’hiver glacial, il m’accueille dans son petit appartement d’une chambre, à la périphérie de la ville de Brême, dans le nord de l’Allemagne.

L’homme de 40 ans y travaille maintenant comme conducteur de chariot élévateur.

Quand il était au Ghana, il a travaillé pendant un certain temps comme orpailleur pour collecter des fonds pour son voyage. Chaque jour, ces hommes risquent leur vie dans des mines qui s’effondrent parfois.

En 2009, lorsqu’il a décidé de partir pour l’Europe, il dit qu’il connaissait les risques que le voyage entraînerait, mais il estimait que ce n’était pas plus dangereux que le travail qu’il faisait au Ghana.

Il s’est d’abord rendu à Cotonou au Bénin, puis à Lagos au Nigeria, où il a gagné de l’argent en conduisant un scooter transportant des passagers dans la ville.

De là, il est retourné à Cotonou et s’est dirigé vers le nord jusqu’au Niger voisin et a travaillé dans un restaurant local pendant deux mois.

Mais le voyage en véhicule à travers le désert du Niger à la Libye a été le plus grand défi. Il a utilisé l’argent qu’il a reçu en travaillant au Nigeria et au Niger pour payer le billet.

"Parfois, vous rencontrerez un groupe, composé de 35 personnes avec le chauffeur ... Ils étaient tous morts."

Peut-être sont-ils morts de soif. Pas sûr.

À la frontière tchadienne, le véhicule a été arrêté par des criminels. les passagers ont été dépouillés de leurs vêtements et de leur argent.

M. Opoku a réussi à empêcher que son argent ne soit pris en le cachant bien.

Mais ses ennuis n’étaient pas terminés. Une fois qu’il a atteint la Libye, Il a été enlevé contre rançon et battu à mort parce qu’il était incapable de joindre un parent pour payer. Finalement, une femme qui cherchait un travailleur domestique a payé la rançon.

Légende image, Comment un portefeuille perdu à Lampedusa a déclenché la recherche d'un migrant ghanéen disparu.

Puis, en 2011, deux ans après avoir quitté le Ghana, la Libye était en pleine crise politique avec notamment la contestation de Mouammar Kadhafi, M. Opoku est monté à bord d’un bateau à Tripoli pour effectuer la traversée vers Lampedusa.

Mais au milieu de la mer Méditerranée, le moteur du bateau s’est arrêté. M. Opoku et ses compagnons de voyage ont dû compter sur la force du vent pour avancer jusqu’à ce qu’ils soient secourus par les garde-côtes italiens.

Il a perdu son permis lorsqu’ils ont accosté sur les côtes de Lampedusa.

Ils ont d’abord été placés dans un camp, puis transférés dans un centre pour migrants en Sicile.

Son plan était de se rendre en Allemagne, car il avait entendu d’autres Ghanéens dire que c’était un bon pays d’accueil.

Pendant son séjour en Italie, il a demandé l’asile.

Sa demande a d’abord été refusée. Finalement, il a réussi à obtenir la permission d’être en Europe car l’ONU a recommandé à l’Italie que toute personne ayant fui la Libye pendant la guerre de 2011 obtienne la permission de rester pendant un an. Je n’ai pas été en mesure de vérifier cette information.

« Le voyage a été très difficile. C’était l’enfer », dit-il.

« Mais il n’y a pas d’espoir chez nous, alors nous avons simplement supporter les épreuves et continuer. »

M. Opoku avait imaginé une vie facile en Europe, mais les choses ne se sont pas passées comme prévues.

« Quand j’étais en Afrique, je pensais qu’en Europe, on obtiendrait de l’argent facilement, mais ce n’est pas le cas. Il faut travailler dur.